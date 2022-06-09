Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 09/06/2022

Quinta-feira

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

09-06-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 165kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ AFONSO DE PAULO, natural de Corrego Cupido- Linhares-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Tamoios, nº 16, Linhares-ES e MARIA IVONEIDE DE SOUZA, natural de Ibimirim-PE, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tamoios, nº 16, Linhares-ES. 11963 2.: WILLIAS DE SOUZA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 9, Linhares-ES e ARIELE DA SILVA PASSOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 9, Linhares-ES. 11964 3.: RODOLFO LOVO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 364, Linhares-ES e CLEIDIANE PASSOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 364, Linhares-ES. 11965 4.: ANDERSON MACHADO BENASSI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 10, Linhares-ES e CAROLINE DADALTO SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua dos Cravos, nº 641, Linhares-ES. 11966 5.: VINÍCIUS VASCONCELOS BATISTA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 819, Linhares-ES e ISABELA SCARPAT FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 484, Linhares-ES. 11967 6.: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Virgílio Grassi, s/n, Linhares-ES e CLECIA FIGUEIREDO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua São Bernardo, s/n, Linhares-ES. 11968 7.: GABRIEL LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1365, Linhares-ES e NAYARA DA SILVA SOARES RANGEL, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2052, Linhares-ES. 11969 8.: IZAIAS ANDRADE SILVA JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida José Armani, nº 1102, Ed. Gaivotas, Ap 104, Lt 6, Qd 2, Linhares-ES e MARIA HELENA BOSI, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida José Armani, nº 1102, Ed. Gaivotas, Ap 104, Lt 6, Qd 2, Linhares-ES. 11970 9.: JAIRLAN JESUS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Fazenda Três Marias, s/n , Linhares-ES e EDINEIA SARDINHA SANTOS, natural de Camamu-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Fazenda Três Marias, s/n , Linhares-ES. 11971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARIA LINO, natural de Mantena-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na rodovia do sol nº 50 km 20, Vila Velha-ES e DEYSE MARA VALADARES COSTA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor individual, residente na rodovia do sol nº 50 km 20, Vila Velha-ES. 09425 2.: ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na domiciliado    na    BR-101, KM 315, CDPVV, CEP 29127-815 conforme artigo 76 do Código Civil Brasileiro........., Vila Velha-ES e RAIANE VITÓRIA ANDRADE SILVA, natural de Timóteo-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, 289, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 09426 3.: JUAREZ DA SILVA JUNIOR, natural de TEOFILO OTONI-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ACABADOR DE PEDRAS, residente na RUA E Nº 28, PORTAL DA BARRA, Vila Velha-ES e ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, natural de PETROPOLIS-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), MANICURE, residente na RUA E Nº 28, PORTAL DA BARRA, Vila Velha-ES. 09427 4.: JAIRO GUIMARÃES LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Viúvo(a), operador, residente na avenida frança, s/n, bloco 29/202, Vila Velha-ES e NAZARETH MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida França, S/n, Bloco 29/202, Vila Velha-ES. 09429 5.: WALACE DIAS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Califórnia, s/n, Vila Velha-ES e JESSICA TEIXEIRA DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de farmácia, residente na Avenida Califórnia, s/n, Vila Velha-ES. 09431 6.: WALDINEY DO BONFIM MATTOS, natural de PRADO-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE OPERAÇÕES, residente na RUA MARIO DE ANDRADE Nº 90, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA DE AQUINO, natural de BAURU-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na RUA MARIO DE ANDRADE Nº 90, Vila Velha-ES. 09432 7.: DAMIÃO ROSA, natural de Nova Venécia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Serviços gerais, residente na Avenida Independência, 1801, Vila Velha-ES e DENISE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Independência, 1801, Vila Velha-ES. 09433 8.: EVANDRO SALLES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), tecnico em nutrição, residente na Rua Iriri nº 95, , Vila Velha-ES e DILEIA DA SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Iriri nº 95, , Vila Velha-ES. 09434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLYAN DE OLIVEIRA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Montador de móveis de madeira, residente na Rua Todos os Santos, nº    07, Vila Velha-ES e POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Todos os Santos, nº 07, Vila Velha-ES. 06432 2.: ALLAN CONIUTTI, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua joatuba, n°252, Vila Velha-ES e CLARIANA VIANA TAMANINI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua joatuba, n°252, Vila Velha-ES. 06433 3.: JORGE PAULO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), Autônomo, residente na Rua: Benvindo Antônio Fachinetti, nº 06 , Vila Velha-ES e ANA MARTA BAHIA COSTA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Rua: Benvindo Antônio Fachinetti, nº 06, Vila Velha-ES. 06434 4.: DENILSON MENDES GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua São Simão, nº 10, Vila Velha-ES e THALLITA DE OLIVEIRA LOZORIO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Assistente de loja, residente na Rua Lucilândia, nº 141, Vila Velha-ES. 06435 5.: RAFAEL LEITE SENA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Autõnomo, residente na Rua Cajamar, nº 428, Vila Velha-ES e EMANUELLY VIEIRA FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Cajamar, nº 428, Vila Velha-ES. 06436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VÍCTOR PEREIRA LACERDA DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rodovia Norte Sul, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e NYCOLLE ALVES DA SILVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Antônio Honório, Vitória-ES. 25485 2.: CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em logistica, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, Maruípe, Vitória-ES e ROBERTA RAYMUNDO CHIABAI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25490 3.: RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS BARROS DE OLIVEIRA, natural de -ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), guarda civil, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle,    Jardim Camburi, Vitória-ES. 25492 4.: MARCEL MENELLI SAMPAIO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRENA DE SÁ CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA, natural de São Cristovão-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Nelson Sampaio, 194, Glória, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ BATISTA FELIX, natural de Aracurz-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Nelson Sampaio, 194, Glória, Vila Velha-ES. 20051 2.: RENATO SANTOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na R Belarmino Nunes,nº 345, Centro, Vila Velha-ES e MAIARA CRISTINA DA SILVA MARTINS DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Belarmino Nunes, 345, Centro, Vila Velha-ES. 20052 3.: PEDRO PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), defensor público, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1500/504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), defensora pública, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1300, Apartamento 701, Edifício Flavio Olivio Pezzin, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL GOMES LIMA FILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João de Almeida, nº 14, Viana-ES e PÂMELA LOUREIRO DA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 37 anos de idade, Divorciada(o), promotora, residente na Rua João de Almeida, nº 14, Viana-ES. 07680 2.: ALEX CUNHA DINIZ QUEIROS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador portuário, residente na Rua Sorocaba, nº 38, Viana-ES e JAMILLY RODRIGUES AZEVEDO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sorocaba, nº 38, Viana-ES. 07682 3.: JEAN LIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Rua Costa Pereira, nº 261, Viana-ES e RAMONY KIEFER CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Victor traváglia, nº 169, aptº 201, Marechal Floriano-ES. 07683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON FERREIRA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro aposentado, residente na Rua Gilson Lesqueves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALZENI BARRETO PEREIRA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gilson Lesqueves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05144 2.: JOÃO BATISTA DE JESUS AZARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Vigia, residente na Rua João Carreiro Evangelista, nº 29, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIZÂNGELA DE SOUZA BARBOSA, natural de São José do Calçado-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jorge Luiz da Silva, nº 118, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN CARNEIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Rua São Paulo, 13, Cariacica-ES e JULIANA PASSOS GRAÇA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua São Paulo, 13, Cariacica-ES. 14577 2.: TARCISIO CARVALHO BOTELHO, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 109, Cariacica-ES e ARIANE BELISARIO VELOSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Beira Linha Ferra Vitoria Minas, nº 90, Cariacica-ES. 14578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO DOS SANTOS BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Moacir Avidos, nº 270/802, Vitória-ES e BRUNA MACHADO MENDES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 270/802, Vitória-ES. 25550 2.: DOUGLAS REIS VIANNA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1231, Vitória-ES e MARIANA ALVES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 295, Vitória-ES. 25551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAS SIQUEIRA DE CARVALHO, natural de Guaçui-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Floresta, Divino de São Lourenço-ES e CAMILA VIANA ALVES, natural de Japeri-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego da Floresta, Divino de São Lourenço-ES. 00353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 08 de junho de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR DA SILVA MARVILLA, natural de Piúma-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Sebastião Souza Mota, s/n, Itapemirim-ES e NILZA CAMPOS DOS REIS NETA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Souza Mota, s/n, Itapemirim-ES. 01620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MESSIAS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Achiles Dionisio Vieira, nº 130, Ibiraçu-ES e RAILDE FRANCO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Achiles Dionisio Vieira, nº 130, Ibiraçu-ES. 00983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 08 de junho de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VÍCTOR MACHADO SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 04, Aracruz-ES e GIRLAINE MARIA DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 04, Aracruz-ES. 13577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de junho de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE BORGES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Sebastião Gaiba, nº 335, Vila Garrido, Vila Velha-ES e VANESSA CHRISTYNA TEIXEIRA LUCIANO, natural de Betim-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Januário Souza, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADELSON KIIFER, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 23 de março de 1973, estado civil divorciado, profissão motorista, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Maildo Kiifer    e Pedrolina Barcellos Kiifer, falecida e JUCINÉIA GOMES DOS SANTOS, natural de Anchieta, -ES, nascida em 18 de janeiro de 1975, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Joel Gomes Machado    e Rosa Maria dos Santos Machado. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 08 de junho de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados