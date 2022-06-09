Proclamas - 09/06/2022

Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ AFONSO DE PAULO, natural de Corrego Cupido- Linhares-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Tamoios, nº 16, Linhares-ES e MARIA IVONEIDE DE SOUZA, natural de Ibimirim-PE, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tamoios, nº 16, Linhares-ES. 11963
2.: WILLIAS DE SOUZA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 9, Linhares-ES e ARIELE DA SILVA PASSOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 9, Linhares-ES. 11964
3.: RODOLFO LOVO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 364, Linhares-ES e CLEIDIANE PASSOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 364, Linhares-ES. 11965
4.: ANDERSON MACHADO BENASSI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 10, Linhares-ES e CAROLINE DADALTO SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua dos Cravos, nº 641, Linhares-ES. 11966
5.: VINÍCIUS VASCONCELOS BATISTA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 819, Linhares-ES e ISABELA SCARPAT FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 484, Linhares-ES. 11967
6.: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Virgílio Grassi, s/n, Linhares-ES e CLECIA FIGUEIREDO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua São Bernardo, s/n, Linhares-ES. 11968
7.: GABRIEL LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1365, Linhares-ES e NAYARA DA SILVA SOARES RANGEL, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2052, Linhares-ES. 11969
8.: IZAIAS ANDRADE SILVA JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida José Armani, nº 1102, Ed. Gaivotas, Ap 104, Lt 6, Qd 2, Linhares-ES e MARIA HELENA BOSI, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida José Armani, nº 1102, Ed. Gaivotas, Ap 104, Lt 6, Qd 2, Linhares-ES. 11970
9.: JAIRLAN JESUS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Fazenda Três Marias, s/n , Linhares-ES e EDINEIA SARDINHA SANTOS, natural de Camamu-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Fazenda Três Marias, s/n , Linhares-ES. 11971
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 08 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ MARIA LINO, natural de Mantena-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na rodovia do sol nº 50 km 20, Vila Velha-ES e DEYSE MARA VALADARES COSTA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor individual, residente na rodovia do sol nº 50 km 20, Vila Velha-ES. 09425
2.: ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na domiciliado na BR-101, KM 315, CDPVV, CEP 29127-815 conforme artigo 76 do Código Civil Brasileiro........., Vila Velha-ES e RAIANE VITÓRIA ANDRADE SILVA, natural de Timóteo-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, 289, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 09426
3.: JUAREZ DA SILVA JUNIOR, natural de TEOFILO OTONI-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ACABADOR DE PEDRAS, residente na RUA E Nº 28, PORTAL DA BARRA, Vila Velha-ES e ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, natural de PETROPOLIS-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), MANICURE, residente na RUA E Nº 28, PORTAL DA BARRA, Vila Velha-ES. 09427
4.: JAIRO GUIMARÃES LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Viúvo(a), operador, residente na avenida frança, s/n, bloco 29/202, Vila Velha-ES e NAZARETH MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida França, S/n, Bloco 29/202, Vila Velha-ES. 09429
5.: WALACE DIAS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Califórnia, s/n, Vila Velha-ES e JESSICA TEIXEIRA DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de farmácia, residente na Avenida Califórnia, s/n, Vila Velha-ES. 09431
6.: WALDINEY DO BONFIM MATTOS, natural de PRADO-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE OPERAÇÕES, residente na RUA MARIO DE ANDRADE Nº 90, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA DE AQUINO, natural de BAURU-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na RUA MARIO DE ANDRADE Nº 90, Vila Velha-ES. 09432
7.: DAMIÃO ROSA, natural de Nova Venécia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Serviços gerais, residente na Avenida Independência, 1801, Vila Velha-ES e DENISE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Independência, 1801, Vila Velha-ES. 09433
8.: EVANDRO SALLES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), tecnico em nutrição, residente na Rua Iriri nº 95, , Vila Velha-ES e DILEIA DA SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Iriri nº 95, , Vila Velha-ES. 09434
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLYAN DE OLIVEIRA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Montador de móveis de madeira, residente na Rua Todos os Santos, nº 07, Vila Velha-ES e POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Todos os Santos, nº 07, Vila Velha-ES. 06432
2.: ALLAN CONIUTTI, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua joatuba, n°252, Vila Velha-ES e CLARIANA VIANA TAMANINI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua joatuba, n°252, Vila Velha-ES. 06433
3.: JORGE PAULO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), Autônomo, residente na Rua: Benvindo Antônio Fachinetti, nº 06 , Vila Velha-ES e ANA MARTA BAHIA COSTA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Rua: Benvindo Antônio Fachinetti, nº 06, Vila Velha-ES. 06434
4.: DENILSON MENDES GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua São Simão, nº 10, Vila Velha-ES e THALLITA DE OLIVEIRA LOZORIO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Assistente de loja, residente na Rua Lucilândia, nº 141, Vila Velha-ES. 06435
5.: RAFAEL LEITE SENA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Autõnomo, residente na Rua Cajamar, nº 428, Vila Velha-ES e EMANUELLY VIEIRA FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Cajamar, nº 428, Vila Velha-ES. 06436
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO VÍCTOR PEREIRA LACERDA DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rodovia Norte Sul, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e NYCOLLE ALVES DA SILVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Antônio Honório, Vitória-ES. 25485
2.: CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em logistica, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, Maruípe, Vitória-ES e ROBERTA RAYMUNDO CHIABAI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25490
3.: RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS BARROS DE OLIVEIRA, natural de -ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), guarda civil, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25492
4.: MARCEL MENELLI SAMPAIO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRENA DE SÁ CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25494
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 08 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA, natural de São Cristovão-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Nelson Sampaio, 194, Glória, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ BATISTA FELIX, natural de Aracurz-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Nelson Sampaio, 194, Glória, Vila Velha-ES. 20051
2.: RENATO SANTOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na R Belarmino Nunes,nº 345, Centro, Vila Velha-ES e MAIARA CRISTINA DA SILVA MARTINS DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Belarmino Nunes, 345, Centro, Vila Velha-ES. 20052
3.: PEDRO PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), defensor público, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1500/504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA LEÃO MURTA DOS REIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), defensora pública, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1300, Apartamento 701, Edifício Flavio Olivio Pezzin, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20053
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ISMAEL GOMES LIMA FILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João de Almeida, nº 14, Viana-ES e PÂMELA LOUREIRO DA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 37 anos de idade, Divorciada(o), promotora, residente na Rua João de Almeida, nº 14, Viana-ES. 07680
2.: ALEX CUNHA DINIZ QUEIROS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador portuário, residente na Rua Sorocaba, nº 38, Viana-ES e JAMILLY RODRIGUES AZEVEDO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sorocaba, nº 38, Viana-ES. 07682
3.: JEAN LIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Rua Costa Pereira, nº 261, Viana-ES e RAMONY KIEFER CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Victor traváglia, nº 169, aptº 201, Marechal Floriano-ES. 07683
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 08 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MILTON FERREIRA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro aposentado, residente na Rua Gilson Lesqueves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALZENI BARRETO PEREIRA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gilson Lesqueves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05144
2.: JOÃO BATISTA DE JESUS AZARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Vigia, residente na Rua João Carreiro Evangelista, nº 29, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIZÂNGELA DE SOUZA BARBOSA, natural de São José do Calçado-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jorge Luiz da Silva, nº 118, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05146
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RENAN CARNEIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Rua São Paulo, 13, Cariacica-ES e JULIANA PASSOS GRAÇA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua São Paulo, 13, Cariacica-ES. 14577
2.: TARCISIO CARVALHO BOTELHO, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 109, Cariacica-ES e ARIANE BELISARIO VELOSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Beira Linha Ferra Vitoria Minas, nº 90, Cariacica-ES. 14578
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 08 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PABLO DOS SANTOS BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Moacir Avidos, nº 270/802, Vitória-ES e BRUNA MACHADO MENDES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 270/802, Vitória-ES. 25550
2.: DOUGLAS REIS VIANNA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1231, Vitória-ES e MARIANA ALVES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 295, Vitória-ES. 25551
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 08 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JHONATAS SIQUEIRA DE CARVALHO, natural de Guaçui-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Floresta, Divino de São Lourenço-ES e CAMILA VIANA ALVES, natural de Japeri-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego da Floresta, Divino de São Lourenço-ES. 00353
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 08 de junho de 2022
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VITOR DA SILVA MARVILLA, natural de Piúma-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Sebastião Souza Mota, s/n, Itapemirim-ES e NILZA CAMPOS DOS REIS NETA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Souza Mota, s/n, Itapemirim-ES. 01620
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 08 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MESSIAS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Achiles Dionisio Vieira, nº 130, Ibiraçu-ES e RAILDE FRANCO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Achiles Dionisio Vieira, nº 130, Ibiraçu-ES. 00983
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Ibiraçu-ES, 08 de junho de 2022
NEURA LUCIA MELO FERREIRA
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO VÍCTOR MACHADO SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 04, Aracruz-ES e GIRLAINE MARIA DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 04, Aracruz-ES. 13577
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 08 de junho de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE BORGES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Sebastião Gaiba, nº 335, Vila Garrido, Vila Velha-ES e VANESSA CHRISTYNA TEIXEIRA LUCIANO, natural de Betim-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Januário Souza, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04466
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: ADELSON KIIFER, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 23 de março de 1973, estado civil divorciado, profissão motorista, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Maildo Kiifer e Pedrolina Barcellos Kiifer, falecida e JUCINÉIA GOMES DOS SANTOS, natural de Anchieta, -ES, nascida em 18 de janeiro de 1975, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Joel Gomes Machado e Rosa Maria dos Santos Machado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Aracê, Domingos Martins, ES, 08 de junho de 2022.
Arione Stanislau Dos Passos
Oficial do Registro Civil