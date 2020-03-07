Proclamas - 07/03/2020
Arquivos & Anexos
Proclamas - 07/03/20 -Errata
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVEN HAGY RODRIGUES DA SILVA ANDREATA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Otavio Cardoso de Alcantara, Nº: 14, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e KEYLLA SANTOS DE JESÚS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas de gel, residente na Rua Otavio Cardoso de Alcantara, Nº: 14, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26744 2.: WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Cuiabá, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES e JÉSSICA DE PAULA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cuiaba, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES. 26745 3.: GILSON DE VASCONCELLOS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Montes Claros, Nº36 , Castelo Branco, Cariacica-ES e NELCI DE FÁTIMA FREITAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Montes Claros, Nº36 , Castelo Branco, Cariacica-ES. 26746 4.: JHONATAN OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Linhares, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES e SARA MARIA DE ALMEIDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Linhares, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26747 5.: PEDRO ROGÉRIO CALIARI, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Jerusalém, nº 01, Vila Palestina, Cariacica-ES e RENATA DADALTO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Jerusalém, nº 01, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26748 6.: CHRISTOPHER LUCAS RAMOS MATTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Eurico Aguiar Salles, 32, Boa Vista, Cariacica-ES e SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eurico Aguiar Salles, 32, Boa Vista, Cariacica-ES. 26749 7.: ADRIANO COSTA SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Itapemirim, nº 01, Itapemirim, Cariacica-ES e JULIANI DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assessor de vendas, residente na Rua Itapemirim, nº 01 Q 2, Itapemirim, Cariacica-ES. 26750 8.: GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnico em manutenção de equipamento de informatic, residente na Rua São Geraldo, s/nº , Piranema, Cariacica-ES e DOMINIQUE DE LUCCA PELISSON, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua São Geraldo, s/nº , Piranema, Cariacica-ES. 26751 9.: JONATHAN SILVA HOFFNER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente penitenciario, residente na Rua Jerusalém, nº 19, Sotelândia, Cariacica-ES e ADRIELI BRAUN, natural de São Domingos do Norte-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Sargento Brandão, S/n°, Sotelandia, Cariacica-ES. 26752 10.: ADELSON XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Músico, residente na Rua Diamante, nº 3, São Geraldo, Cariacica-ES e ESTHER LIMA DA SILVA PEIXOTO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Artesã, residente na Rua Diamante, nº 3, São Geraldo, Cariacica-ES. 26753 11.: MANUEL FARIA PINTO, natural de Pocrane-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Avenida Perimetral, nº 80, Vale Esperança, Cariacica-ES e DAYANE APARECIDA FAGUNDES, natural de Pocrane-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Perimetral, nº 80, Vale Esperança, Cariacica-ES. 26754 12.: DEYVID DA VITÓRIA SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Praça da Esperança, Nº11 , Sotema, Cariacica-ES e JÉSSICA AMANCIO LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 06, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26755 13.: BRUNO LIMA PAIVA, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Ilda Rhor, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e JULIANA PEREIRA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Ilda Rhor, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26756 14.: FILIPE GONÇALVES VIEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Perimetral, nº 32, Vale Esperança, Cariacica-ES e GIULIA ALVES GADIOLI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de auditoria, residente na Rua Doze, nº 11, Vale Esperança, Cariacica-ES. 26757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de março de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº., Kubitschek, Guarapari-ES e LEITICIA PICHINER DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº., Kubitschek, Guarapari-ES. 11712 2.: ISLAN MAYKE SOUZA DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Batista Gotardo, nº 180, Muquiçaba, Guarapari-ES e JOÉCIA DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Cecília Oliveira de Paula, nº 2, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11713 3.: JOSÉ VALDERI ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 1830, Itapebussu, Guarapari-ES e JOSIANE ROSÁRIO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 1830, Itapebussu, Guarapari-ES. 11714 4.: RONILDO DOS SANTOS CARVALHO, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), desempregado, residente na Avenida São Paulo, nº 101, Bela Vista, Guarapari-ES e ELIETE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida São Paulo, nº 101, Bela Vista, Guarapari-ES. 11715 5.: DIEGO MARTINS DAS NEVES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Goiás, S/nº, Kubitschek, Guarapari-ES e LETICIA DOS SANTOS BENICIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Goiás, S/nº, Kubitschek, Guarapari-ES. 11716 6.: AÉLITON RAMOS MOREIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Barão do Rio Branco, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e KALITA RISSA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Santana, nº 245, Ipiranga, Guarapari-ES. 11717 7.: RAFAEL QUEIROZ BELMOK, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Horto Florestal, S/n, Nova Guarapari, Guarapari-ES e ANGÉLICA CÉSAR DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Antonio Sobreiro, Nº. 164, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11718 8.: EDUARDO DA SILVA ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), bilheteiro, residente na Rua Santos Neves, nº 1, Santa Margarida, Guarapari-ES e RITIELI DOS REIS FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santos Neves, nº 1, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11719 9.: ADRIANO CASALI DELLAPARTE, natural de Alfredo Chaves-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rio Cachoeirinha, S/n, São Miguel, Guarapari-ES e FERNANDA PESSOA VITAL, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rio Cachoeirinha, S/n, São Miguel, Guarapari-ES. 11720 10.: BRENO BODART GONÇALVES, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Aderildo Alves dos Santos, nº 118, Ipiranga, Guarapari-ES e JULLIANA GRATZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Hilda Borges Vieira, nº 50, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11721 11.: DANIEL PRATES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom João VI, 99, Kubitschek, Guarapari-ES e ANA PAULA SILVA LAUREDO LIMA, natural de Resplendor-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom João VI, 99, Kubitschek, Guarapari-ES. 11722 12.: KAIO CABRAL MACHADO DA SILVA, natural de Volta Redonda-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), gastrônomo, residente na Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, 165, Parque Da Areia Preta, Guarapari-ES e CAROLINE DANTAS PANSIERE, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora de matemática, residente na Rua Conceição, 44, Centro, Nova Venécia-ES. 11723 13.: RAFAEL MANTOVANELI SOUSA, natural de Russas-CE, com 31 anos de idade, solteiro(a), químico, residente na Avenida Copacabana, nº 915, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULIANA POTON, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Mercedes Costa Pimentel, nº 116, Centro, Guarapari-ES. 11724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 06 de março de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEANDRO JACOB DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Porteiro, residente em Vila Velha-ES e CARMEN LUCIA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 2.: RAÓNE EQUITON RODRIGUES SILVA , natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, residente em Vila Velha-ES e LUDMILA SILVA MACHADO, natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Estudante, residente em Vila Velha-ES. 3.: EDUARDO ALEXANDRE BONIFÁCIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES e SANDRA APARECIDA MIRANDA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 4.: DAVI CASSIANO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES e DANIELA PEREIRA DE ARAÚJO natural de Aimorés-MG, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão DO LAR, residente em Vila Velha-ES. 5.: LUCAS JERÔNIMO LEITE MENDES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão protético, residente em Vila Velha-ES e CAMILA BATISTA CHAVES natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 6.: GABRIEL SARAIVA MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de suporte nível II, residente em Vila Velha-ES e PAMELA BELLO BARCETI natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão analista de compras, residente em Vila Velha-ES. 7.: CARLOS HENRIQUE MOTTA BOLZAN, natural de Vila Velha-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Autônomo, residente em Vila Velha-ES e THIANA DA SILVA MASSARIOL natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 8.: VINICIUS DE SOUZA GREGÓRIO e CARLA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, ele natural de Vitória-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES e CARLA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteira, profissão Sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES. 9.: GIAN PETERSON MENDONÇA e EDLAINNE ROSA GUMIEIRO, ele natural de Vargem Alta-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, residente em Vila Velha-ES e EDLAINNE ROSA GUMIEIRO, natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão arquiteta, residente em Vila Velha-ES. 10.: FÁBIO ARTUR DINARDE, natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Autônomo, residente em Vila Velha-ES e SYMONE VICENTINI, natural de Vila Velha-ES, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 06 de março 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR LOPES DA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Argeu Ribeiro Moraes, S/n, Lt 02, QD 6, Canivete, Linhares-ES e IVANIR SÔARES DE SIQUEIRA, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Argeu Ribeiro Moraes, S/n, Lt 02, QD 6, Canivete, Linhares-ES. 10061 2.: CLEBSON CAMPISTA SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Alameda Bom Jardim, nº 14, Qd 82, Nova Esperança, Linhares-ES e ALESSANDRA RICARDO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Alameda Bom Jardim, nº 14, Qd 82, Nova Esperança, Linhares-ES. 10062 3.: IGOR FERREIRA FALCÃO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua João Luiz Rodrigues Maciel, nº 912, Casa C, Planalto, Linhares-ES e IVINA DA SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua João Luiz Rodrigues Maciel, nº 912, BLC02, Planalto, Linhares-ES. 10063 4.: HIAGO ZANON XAVIER, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 18, Lt 18, Qd 71, São José, Linhares-ES e ELIENE VIEIRA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 18, Lt 18, Qd 71, São José, Linhares-ES. 10064 5.: VINICIUS BASTOS FACCIN, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 924, Araçá, Linhares-ES e DAYANE SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 697, Interlagos, Linhares-ES. 10065 6.: GEILSON MOURA DE SOUSA, natural de Prado-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), op de produção, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1812, Interlagos, Linhares-ES e EDICELIA ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1812, Interlagos, Linhares-ES. 10066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS HENRIQUE DOMINGOS MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), sushiman, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Naturale Residencial, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LARISSA ROMANELLI MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Naturale Residencial, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29794 2.: LEONIDIO JOSÉ DE SANTANA, natural de Ecoporanga-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Rua Yashin, 12, Cidade Continenta, Carapina, Serra-ES e ANDREIA MARINHO DE SOUZA, natural de Toledo-MG, com 46 anos de idade, Divorciada(o), pensionista, residente na Rua Yashin, 12, Cidade Continenta, Carapina, Serra-ES. 29798 3.: JHONATAS AMÉRICO PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), gestão de recursos humanos, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 573, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES e KÉZIA LIRA OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Conselheiro Pena,573, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES. 29799 4.: OCIRLEI NASCIMENTO DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MERY DE PAULA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29801 5.: ELIZEU PEREIRA LOBATO, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de descarga de vagão, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 14, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e MARLENE BISPO DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 14, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29803 6.: DÊIMIS SOUSA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serralheiro, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, nº 85, Camará, Carapina, Serra-ES e FRANCIANE SIMOES DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, nº 85, Camará, Carapina, Serra-ES. 29805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PIERRE MARC FABRICE LOUPART, natural de Verviers, Reino da Bélgica-ET, com 47 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Major Clarindo Fundão, nº 70, Apt 801, Praia do Canto, Vitória-ES e THALITA LEGORA THOMAZINE, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Victorino Cardoso, nº 151, Bloco K, AP 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23667 2.: RENAN FRICKS DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 3253, Jabour, Vitória-ES e RAILA SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 3253, Jabour, Vitória-ES. 23668 3.: JOÃO ANDRÉ MONTOVANI MATIAS FERREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 534, Jardim da Penha, Vitória-ES e SARAH VELTEN DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente de aluguel, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 534, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23669 4.: CRISTIANO TORRES VALLORY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), consultor financeiro, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1059, Apto 507-B, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAULA CAMPOS PERIM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1059, Apto 507-B, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIZEU DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão vendedor, residente e domiciliado neste distrito, filho de ADONIAS LINO DA SILVA e de ALDENIR SILVA DE OLIVEIRA e ALINA JANAINA RIBEIRO DA SILVA, natural de Itaituba-PA, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste distrito, filha de MANOEL MATIAS DA SILVA e de RAIMUNDA RIBEIRO BATISTA. 2.: MATEUS MATOS BISPO, natural de Governador Valadares-MG, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente e domiciliado neste distrito, filho de ANTÔNIO CARLOS BISPO SANTOS e de JUSCILEIDE MENDES MATOS BISPO e BRUNA ANALIA MASCARENHAS, natural de Colatina-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, residente e domiciliada neste distrito, filha de BRUNO AZEVEDO MASCARENHAS e de VÂNIA REGINA ANALIA MASCARENHAS. 3.: RAFAEL DE FREITAS HERMES, natural de Carazinho-RS, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão bancário, residente e domiciliado neste distrito, filho de PAULO ARMANDO HERMES e de NAIR DE FREITAS HERMES e CRISTIANE DE CAMPOS BORGES, natural de Frederico Westphalen-RS, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste distrito, filha de CLEBER DELMAR BORGES e de MARLENE DE CAMPOS BORGES. 4.: GETER MOURA MACHADO, natural de Santarém-PA, com cinquenta e sete (57) anos de idade, estado civil divorciado, profissão servidor público estadual, residente e domiciliado neste distrito, filho de MOACIR OLIVEIRA MACHADO e de GLORIA MOURA MACHADO e FABIANA CAMPANA, natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão taxista, residente e domiciliada neste distrito, filha de CLÁUDIO CAMPANA e de VERGINIA EMILIA DE SOUZA CAMPANA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 06 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GRIPPA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Faustiniano Falcão, nº 117, Vila Batista, Vila Velha-ES e DALILA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Faustiniano Falcão, nº 117, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04057 2.: MARCOS AURELIO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Travessa Etero Fabri, S/n, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e CLAUDIA ALVES BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Técnica de Enfermagem, residente na Travessa Etero Fabri, S/n, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04058 3.: EDSON COGO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Vera Cruz, nº 57, Alecrim, Vila Velha-ES e SANDRA CHAGAS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Vera Cruz, nº 57, Alecrim, Vila Velha-ES. 04059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de março de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR SALES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Quatro, nº 612, Jardim Bela Vista, Serra-ES e JOSIANE SILVA DIAS, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), meio oficial, residente na Rua Quatro, nº 612, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09984 2.: ALESSANDRO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rio Amambaí, S/n, Eldorado, Serra-ES e ELIZABETH PEREIRA DE CASTRO, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), montadora de móveis, residente na Rua Rio Amambaí, S/n, Eldorado, Serra-ES. 09985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMAR DE JESUS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Maria Bragatto Trazzi, nº 12, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e MARILZA CABRAL MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Bragatto Trazzi, nº 12, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12813 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIÊLO GIRARDELLO, natural de São Marcos-RS, com 44 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Chafic Murad, nº 175, Apt 1102, Bento Ferreira, Vitória-ES e FABIANA DRUMOND MARINHO, natural de Pará de Minas-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública federal, residente na Rua Chafic Murad, nº 175, Apt 1102, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON LUIZ DUQUE MAFFORT, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 529, Ferreira Vale, Iúna-ES e ESTÉFANI SILVA GOULART, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 529, Ferreira Vale, Iúna-ES. 08577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de março de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas