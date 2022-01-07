Proclamas - 07/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO NASCIMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua José de Alencar, nº 01, Ap 101, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ANA LUIZA DE SOUZA CALIXTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José de Alencar, nº 01, Ap 101, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28507 2.: ALLISON TONOLI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Luiz, nº 02, Vila Independência, Cariacica-ES e JAIANE DA SILVA BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Luiz, nº 02, Vila Independência, Cariacica-ES. 28508 3.: ANDRÉ DOMINGOS TOREZANI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua do Vale, nº 32, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e GISLAYNE JUSTI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Vale, nº 32, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28509 4.: PAULO CILAS DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), instalador de rede, residente na Rua Sergipe, nº 01, Lote 01, Quadra 10, Bandeirantes, Cariacica-ES e GIZELI MARINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Sergipe, nº 01, Lote 01, Quadra 10, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28510 5.: FÁBIO DANIEL LIMA SERAFIM, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1001, Presidente Médice, Cariacica-ES e ABIGAIL SILVA PANTALIÃO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Carlos Favalessa, nº 10, Santo André, Cariacica-ES. 28511 6.: IGOR MOREIRA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Terezinha, 235, Vila Independencia, Cariacica-ES e RAYSSA MARTINS LIMA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Terezinha, 235, Vila Independencia, Cariacica-ES. 28513 7.: ANDRÉ BERNARDINO COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Paraguai, nº 20, Quadra 05, Lote 19, Campina Grande, Cariacica-ES e LARRY PAULA BORGES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de desenvolvimento infantil, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 19, Campina Grande, Cariacica-ES. 28514 8.: SEBASTIÃO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Paulo Viana, S/nº, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e ELIDIANES DE FREITAS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rua Paulo Viana, S/nº, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 28515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO MORAIS MACHADO, natural de Volta Redonda-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ceará, nº 303, Apartamento 1404, Ed. Belize , Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA MARIA DAVEL DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua São Paulo, Nº 2730,condominio Costa de Monaco, Torre1, Apartamento 402, Itapuã, Vila Velha-ES. 19598 2.: JOABSON CARVALHO GUSMÃO, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), instalador de piscina, residente na Rua Diogo Feijó, nº 113, Soteco, Vila Velha-ES e MYLENA XAVIER SOARES, natural de Itaguaí-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Diogo Feijó, nº 113, Soteco, Vila Velha-ES. 19599 3.: ARÃO JOSÉ CANAL, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apartamento 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIZ MARION LIMA DE SOUZA, natural de Santa Luz-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apartamento 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19600 4.: ROBERTO JORGE, natural de Domingos Martins-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), ferroviário, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, nº 1099, Santa Ines, Vila Velha-ES e ROSANGELA TEIXEIRA SENNA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, nº 1099, Santa Ines, Vila Velha-ES. 19601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME VIGUINI DE SOUZA FREIRE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Apóstolo Pedro, nº 32, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA FIGUEIREDO SILVA, natural de Boa Esperança-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim Pires de Amorim, nº 44, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04960 2.: RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua José Turini, nº 56, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua José Turini, nº 56, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04961 3.: MATEUS BARAQUI BASILIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Guido Carletti, nº 36, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARISSA NEVES BELLATO DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Antônio Francisco Braz, nº 22, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFLES JÚNIO LOPES OLIVEIRA, natural de Minas Novas-MG, com 22 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Matas, nº 1, Nova Esperança, Linhares-ES e ANA LAÍS DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Matas, nº 1, Nova Esperança, Linhares-ES. 11591 2.: FERNANDO BROMOCHENKEL RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Olga Bortot Molina, Quadra 19/180 Vila Maria, Linhares-ES e CHARLANNE MORAES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente Administrativa, residente na Avenida Olga Bortot Molina, Quadra 19/180 Vila Maria, Linhares-ES. 11592 3.: LUCAS SOUSA BALDEZ, natural de São Luís-MA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Mato Grosso, nº 11, Aviso, Linhares-ES e NICOLY CRISTINY DE ANDRADE BITTENCOURT, natural de Diadema-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Geraldo Rocha, nº 346, Casa 11, Jardim Primavera, Duque de Caxias-RJ. 11593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON APARECIDO NUNES VIEIRA, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 58, Serra Dourada II, Serra-ES e CARLA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 62, Serra Dourada II, Serra-ES. 11412 2.: ZELINO ALVES DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rio Pomba, nº 9, Nova Carapina I, Serra-ES e MARLI GOMES DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 51 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Pomba, nº 9, Nova Carapina I, Serra-ES. 11455 3.: ARKSON ANTONIO BARBEITO MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio Mearim, 196, Eldorado, Serra-ES e BIANCA MIERTSCHINKE COSTA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rio Mearim, 196, Eldorado, Serra-ES. 11457 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO LIRIO MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Aildo Daniel Muqui, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e JOSIANE DUARTE, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Aildo Daniel Muqui, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14244 2.: JOSIVALDO GENOVEVA COSTA, natural de Itamari-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Gabriel, nº 379, Flexal I, Cariacica-ES e NORMÉLIA PEREIRA NASCIMENTO, natural de Pau Brasil-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Padre Gabriel, nº 379, Flexal I, Cariacica-ES. 14246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO SIQUEIRA REBONATO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Escadaria Paraíso, nº 100, Casa, Conquista, Vitória-ES e VIVIANE MENDONÇA PAULINO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Paraíso, nº 100, Casa, Conquista, Vitória-ES. 17664 2.: NILSON SOARES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico de fibras ópticas, residente na Rua Oito de Julho, nº 21, Grande Vitória, Vitória-ES e TAMARA FERREIRA ROSA, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Oito de Julho, nº 21, Grande Vitória, Vitória-ES. 17666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO JUSTINIANO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Severino Pantaleão Alves, nº 110, São Cristóvão, Vitória-ES e IZABEL CRISTINA GOMES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Severino Pantaleão Alves, nº 110, São Cristóvão, Vitória-ES. 25255 2.: SANDRO DA SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Brandy Peterly, nº 36, Tabuazeiro, Vitória-ES e MARIA BEATRIZ SOARES DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brandy Peterly, nº 36 , Tabuazeiro, Vitória-ES. 25256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME GUIMARÃES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), tecnico de suporte, residente na Rua Dr. Jairo De Mattos Pereira, N° 29, Santos Dumont, Vila Velha-ES e GABRIELA SILVA COIMBRA, natural de IUNA-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Canario, S/n, Lote 11, Quadra 13, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232729548 2.: WILLIAM RODRIGUES DAMACENA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Lucilândia, 2053, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e POLIANE GEREMIAS CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Lucilândia, 2053, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232729549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILUCIO RISSARI, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua dos Cedros, 23, Bairro Floresta, João Neiva-ES e BÁRBARA CAMPAGNARO SARCINELLI, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua dos Cedros, 23, Floresta, João Neiva-ES. 03147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 06 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LIITKE DUTRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAFAELA VIEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Coronel Schwab Filho, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON DA CRUZ DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na BR 262, S/nº, Aldeia da Montanha, Domingos Martins-ES e ELAINE FERREIRA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 119, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PAULO GAMA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Viúvo(a), pintor, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e LETICIA MACHADO DO NASCIMENTO, natural de Três Rios-RJ, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILMAR DA SILVA ALMEIDA, natural de Rio do Prado-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Andrade, N° 01, Vale do Sol, Viana-ES e LUZINETE LAMBORGUINI, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Andrade, N° 01, Vale do Sol, Viana-ES. 07523 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala