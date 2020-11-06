Proclamas - 06/11/20

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Ibirité-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Aptº 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e POLYANA PEREIRA DA SILVA, natural de Arapiraca-AL, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Aptº 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07777 2.: LÚCIO ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), delegatário de Serviço Público, residente na Rua Inacio Pereira da Silva, Nº70, Olaria, Vila Velha-ES e JULIANA KLIPPEL KUSTER, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Inacio Pereira da Silva, Nº70, Olaria, Vila Velha-ES. 07805 3.: EDUARDO LEITE PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), estoquista, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 299, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e PAULINA BUENO BASTOS STOFEL, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), téc. enfermagem, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 299, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18153 4.: SANDRO PEREIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Wilson Freitas, 150, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES e SUELY ROSA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Freitas, nº 150, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18155 5.: ALEXANDRE CRISTIAN DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Conceição da Barra de Minas-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3520, Apartamento 1103, Orla de Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA SOARES BRAGA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N- 3520, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18156 6.: ALOÍSIO ARRUDA VENTURIM FARIA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 18, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES e WASHINGTON ADRIANO DA SILVA, natural de Itabira-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 18, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES. 18157 7.: UASHINGTON DE JESUS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Jabura, nº 781, Planalto, Vila Velha-ES e RIMENA YAMAGUTI DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1898, Aptº 404, Praia da Costa,, Vila Velha-ES. 18158 8.: VITOR GOMES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Borneu, nº 447, Bairro Dinah Borges, Eunápolis-BA e BRUNA RIBEIRO FIENI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Vinte Sete, nº 2 Bairro Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18159 9.: ARNALDO BARROS NUNES, natural de São Gonçalo-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Trinta e Um, nº 52, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KÁTIA PATRICIA COSTA DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Trinta e Um, nº 52, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18160 10.: MARLON GONÇALVES CUNHA, natural de Taguatinga-DF, com 24 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimentos, residente na Rua Antonio Regis dos Santos, nº 16, Apartamento 102, Centro Comercial Abacateiros, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e BIANCA BAIÃO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Blumenau, Número 85, Apartamento 401, Edfifício Escuna, Conjunto Abacateiros, Itapoã, Vila Velha-ES. 18459 11.: LENDEL LUIZ CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 326 Loja,, Glória, Vila Velha-ES e JULIANA ZORTEA PINHEIRO CUNHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 326 LOJA, Glória, Vila Velha-ES. 18460 12.: FABIO TEIXEIRA AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Tocantins, nº 622, Soteco, Vila Velha-ES e CAMILA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Tocantins, nº 622, Soteco, Vila Velha-ES. 18463 13.: LETICIA PEREIRA MODOLO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GIULIA DADALTO FIOROTT, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18468 14.: VANDERLEI SANTOS DOS REIS, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Domingos Martins, nº 631, Gloria, Vila Velha-ES e ANA PAULA ALMEIDA LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Tecnica de imobilização ortopédica, residente na Rua Maria Valadares, nº 12, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18476 15.: FABRÍCIO COUTINHO DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Coronel Sodré, nº 220, Centro, Vila Velha-ES e LETICIA SIQUEIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Coronel Sodré, nº 220, Centro, Vila Velha-ES. 18477 16.: MARCOS ANTONIO FLORENTINO DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Avenida Champagnat, nº 1044, Apartamento C 2, Centro, Vila Velha-ES e GILSILENE BARBOSA SANTOS, natural de Encruzilhada-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Champagnat, nº 1044, Apartamento C2, Centro, Vila Velha-ES. 18478 17.: ROBERTO DE FIGUEREDO RODRIGUEZ FILHO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Humberto Serrano , nº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAOLA RANGEL SOARES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Humberto Serrano, nº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18479 18.: AUGUSTO DA SILVA NOBRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Pernambuco, Edificio Veranno, nº 120, Apartamento 1201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA OLIVEIRA GALON, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Bariri, nº 41, Glória, Vila Velha-ES. 18481 19.: CARLOS GERALDO DA SILVA, natural de São João Del Rei-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na No Beco A, 10 Rua Morisco , Glória, Vila Velha-ES e VALDENIA ARRUDA LINS, natural de Brasília-DF, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na No Beco A, 10 Rua Morisco , Glória, Vila Velha-ES. 18483 20.: MARCOS PINHEIRO DOS REIS, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua da Cazoarina, nº 17, Aribiri, Vila Velha-ES e DENIZE MAIA OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Cazoarina, nº 17, Aribiri, Vila Velha-ES. 18485 21.: DEJALMA SANTOS MERLO FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Empresario, residente na Rua Romero Botelho, nº 120, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA THAIS TOLENTINO OLIVEIRA, natural de Espinosa-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Doutor Aniceto Frizerra Filho, nº 10, Edificio Praia Dourada, Apartamento 608, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18487 22.: FILIPE MARIANI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Dezenove, Nº 10, Santa Monica, Vila Velha-ES e MARIANA DOS REIS TRITI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dezenove, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 18490 23.: FELIPE DE ASSIS VOLPI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Apartamento 1002, Torre D, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA CORREIA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Condomínio Europa Towers, Apartamento nº 504, Torre Roma, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18493 24.: JOÃO FRANCISCO PESSINI TEIXEIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Condomínio Vila Mar, Ed. Euclásio, Apartamento 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANNUARA RIGO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Condomínio Vila Mar, Ed. Euclásio, Apartamento 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18494 25.: RICARDO NUNES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de Carga de Descarga, residente na Rua Travessa Jabuticabeira, nº 712, Jaburuna, Vila Velha-ES e GÉSSICA RAMOS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Travessa Jabuticabeira, nº 712, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18495 26.: FELÍCIO STENIO SCHUENCK ROZETE, natural de Muriaé-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Goiania, nº 88, Itapoã, Vila Velha-ES e MARIANA BRASILEIRO VIEIRA PUPPO, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Goiania, nº 88, Aptº 401, Residencial Costa Europa, Ed Franceses, Itapuã, Vila Velha-ES. 18496 27.: FERNANDO SANTOS DIAS BARROS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de edificações, residente na Rua Dom João VI, nº 480, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e VALENTINA RANGEL DE ALMEIDA, natural de Itaperuna-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Dom João VI, N° 480, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO DA SILVA CAVALCANTE, natural de Barreiros-PE, com 32 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e PATRICIA SANTOS DOS ANJOS, natural de Itabela-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04615 2.: ELIAS GONZAGA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), Pescador, residente na Rua Luiz Pereira, s/n, Sooretama-ES e MARIA VILMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Ordelino Teixeira, 529, Bionativa, Sooretama-ES. 04616 3.: DENILSON SOUZA DA SILVA, natural de Belmonte-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Adelino Dias, nº 1, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e ADRIANA SOUZA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Adelino Dias, nº 1, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04617 4.: DIONES ALVES ROSA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Tratorista, residente na Rua Teresa Sesquim, Salvador, Sooretama-ES e MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Projetada, Sayonara 2, Sooretama-ES. 04618 5.: LEIDIMAR FERREIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e IARA MONTEIRO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Projetada, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04619 6.: RAMON BRAZ RUY, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Joaquim Marques, 442, Centro, Sooretama-ES e SABRINA CASAGRANDE DE DEUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joaquim Marques, 442, Centro, Sooretama-ES. 04620 7.: ELIAS MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Projetada, 402, Parque São Jorge, Sooretama-ES e LARISSA MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, 402, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04621 8.: GILNÊI BATISTA VASCONCELOS JÚNIOR, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Sitio 3 Irmãos, Córrego Cupido, Zona Rural, Sooretama-ES e BÁRBARA SANTANA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Sitio 3 Irmãos, Córrego Cupido, Zona Rural, Sooretama-ES. 04622 9.: JOSE VILSON MAIA APOLINARIO JUNIOR, natural de Sooretama-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Juncado, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES e CATIELY DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Juncado, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES. 04623 10.: ALVARO MARQUES LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Escrevente, residente na Av. Vista Alegre, Nº 363, Aptº 101, Centro, Sooretama-ES e MIRIAN DOS SANTOS FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Av. Vista Alegre, 363, Aptº 101, Centro, Sooretama-ES. 04624 11.: WENDERSON DIOGO SILVA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua João Viana, Nº348, Centro, Sooretama-ES e CYNTHIA DA COSTA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Viana, Nº348, Centro, Sooretama-ES. 04625 12.: FERNANDO LUIZ SANTOS JUNCKER, natural de Pinheiros-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Três de Maio, Nº251, Centro, Sooretama-ES e MAISA SANTOS DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três de Maio, Nº251, Centro, Sooretama-ES. 04626 13.: EDSON BARRINHA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Braúna, nº 97, Sayonara, Sooretama-ES e LARISSA CABOCLO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Braúna, nº 97, Sayonara, Sooretama-ES. 04627 14.: JAIRO DE SOUSA PEREIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Viana, 446, Centro, Sooretama-ES e PATRÍCIA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Guaratinga-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de higienização, residente na Rua João Viana, 446, Centro, Sooretama-ES. 04628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 05 de novembro de 2020 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MENDES DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Dom Bosco, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES e RAYANE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dom Bosco, nº 15, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10479 2.: WEVERTON MUNIZ NEVES, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antônio Borges Miguel, nº 82 , Palmeiras, Serra-ES e JULIANA DOS SANTOS COSME, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Borges Miguel, nº 82, Palmeiras, Serra-ES. 10480 3.: FERNANDO ANDRADE RESENDE, natural de Cícero Dantas-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Bela Vista, nº S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ÉRIKA COSTA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10484 4.: THIERRY DOS SANTOS MANDELLI, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), eletricista industrial, residente na Rua Rio Uruguai, nº 41, Eldorado, Serra-ES e DAYARA ROSSIM ALVARENGA, natural de Vila Pavão-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Rio Uruguai, nº 41, Eldorado, Serra-ES. 10493 5.: NILO DA PENHA LYRIO, natural de Serra-ES, com 59 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Agrovila Ribeiro, s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MARIA DE LOURDES SOARES PEREIRA, natural de Águas Formosas-MG, com 58 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Agrovila Ribeiro, s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10496 6.: ABRAÃO MOREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), técnico de telecomunicação, residente na Rua Rio Pitanga, 35, Novo Porto Canoa, Serra-ES e PATRICIA SANTOS GON, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lider de estoque, residente na Rua Rio Pitanga, 35, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10502 7.: RUAN LUCAS DE ALMEIDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 479, Serra Centro, Serra-ES e BRENDA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Herman Stern, nº 301, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 10508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON DOS SANTOS RAMOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), instalador e reparador de linhas telefônicas, residente na Rua Benjamin Franklin, nº 241, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ADINALVA PINHEIRO ALVES, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Benjamin Franklin, nº 241, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30626 2.: ADEMIR SCHNEIDER JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na Rua Boca de Leão, 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NATALYA FANNY OLIVEIRA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Boca de Leão, 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30688 3.: WELINGTON GOMES DIAS, natural de Mendes Pimentel-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), técnico em manutenção de celulares, residente na Rua Flamboyant, 47, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARIANA DOS SANTOS BONFIM, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Flamboyant, 47, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30695 4.: BRUNO HENRIQUE SANTOS MENEZES FERNANDES SOARES, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Curió, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e NICOLI OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Curió, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30705 5.: KAIQUE RODRIGUES ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Governador Valadares, 141, Barcelona, Carapina, Serra-ES e CARLA OHANA SILVA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Governador Valadares, 141, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30708 6.: VICTOR FONSECA FIGUEREDO, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Jequitibás, nº 4, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e RAFAELA PAULO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua dos Jequitibás, nº 4, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30709 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO BATISTA BUTERI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 290, Jardim Camburi, Vitória-ES e GREICE DE MENEZES XAVIER, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 290, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24080 2.: JOYCEL VERDE FERNÁNDEZ, natural de Perico, Matanzas-ET, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro nuclear energético, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 319, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANIELA ANDRESSA ARRAÑO HUERTA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 319, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24093 3.: ANDRE CHAGAS REIS JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), musico autônomo, residente na Rua José Alves, nº 170, Goiabeiras, Vitória-ES e AMANDA ALVES GODOY, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Alves, nº 170, Goiabeiras, Vitória-ES. 24095 4.: PATRICK RUFINO CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Beco do Careca, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES e AMANDA KARLA CAPUCHO BENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), confeiteira autônoma, residente na Beco do Careca, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24096 5.: WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Professora Cecília Meirelles, nº 32, Maria Ortiz, Vitória-ES e ELYENAI MARROQUE BATISTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), recpcionista, residente na Rua Professora Cecília Meirelles, nº 32, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSÉIAS ANDRADE ARAÚJO, natural de Contagem-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de produção, residente na Escadaria Júlio Alves Pereira, nº 67, Itararé, Vitória-ES e ROSENILDA MONTEIRO CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Lavadora de roupas, residente na Escadaria Júlio Alves Pereira, nº 67, Itararé, Vitória-ES. 24284 2.: ROBISON BONI, natural de Anchieta-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Vila Lobos, nº 147, Barro Vermelho, Vitória-ES e BRUNA CRISTINA TORRES, natural de Caratinga-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Vila Lobos, nº 147, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24285 3.: DOUGLAS MENAS ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Faxineiro, residente na Travessa Lisandro Nicoletti, nº 228 , Jucutuquara, Vitória-ES e CAMILA FLORENTINA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Lisandro Nicoletti, nº 228 , Jucutuquara, Vitória-ES. 24287 4.: ROBSON COIMBRA VESPER, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Aptº 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA CUNHA LOBO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Aptº 202, Bloco B, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24288 5.: GIOVANI MERCADANTE, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua João Francisco Gomes, nº 76, Solon Borges, Vitória-ES e ADRIENE DE OLIVEIRA ARRAES, natural de Santarem-PA, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Santa Mônica, nº 85, Carapina Grande, Serra-ES. 24291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO ALVES PEREIRA, natural de Itabela-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Ano Novo, nº 340, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES e ÁDRIA MOREIRA PAIVA, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Ano Novo, nº 340, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES. 04151 2.: UBIRAJARA DA SILVA GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua São Lucas, nº 21, Bairro 1º de Maio, Vila Velha-ES e SABRINA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua São Lucas, nº 21, Bairro 1º de Maio, Vila Velha-ES. 04153 3.: WASHINGTON DA SILVA BRUM, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 113, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e EDUARDA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 113, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04154 4.: AGUINALDO ALVES BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua República, nº 16, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e LENI DUTRA DE MEDEIROS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), autônomo, residente na Rua República, nº 16, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04155 5.: NARCISIO SALES SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 46, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e ANA CARLA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 46, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 11, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e ÚRSULA DAHER CARIAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 11, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 13259 2.: GEUCIMAR FERNANDES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 770, Flexal II, Cariacica-ES e MICHELY MAMEDE JANUARIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 770, Flexal II, Cariacica-ES. 13260 3.: VELTOMAR DA PENHA PEREIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Poços de Caldas, nº 6, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e EDNEA NASCIMENTO GABRIEL, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Poços de Caldas, nº 6, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13261 4.: VALDIR JOSÉ CAETANO, natural de Vitória-ES, com 71 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e MARIA POMPÉA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Petrolina-PE, com 67 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 13262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIERS SILVA CUSTODIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Santuário, nº 90, Santo Antônio, Vitória-ES e TAIS REGINA ANDRADE ARRIGONI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 286, Caratoíra, Vitória-ES. 17180 2.: JONAS COSTA ALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente de logística, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, N° 300, Qd 14, LT 05, Santo Antônio, Vitória-ES e MICHÉLLE LIBERATO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, N° 300, QD 14, LT 05, Santo Antônio, Vitória-ES. 17181 3.: JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 175, Santo Antônio, Vitória-ES e SUELEN GOMES CABRAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Mario Teixeira Nascimento, nº 120, Estrelinha, Vitória-ES. 17182 4.: GLEIDSON DO NASCIMENTO ALVES, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), encarregado de frios, residente na Avenida Santo Antônio, nº 860, Santo Antônio, Vitória-ES e ARIANI BARRETO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Santo Antônio, nº 860, Santo Antônio, Vitória-ES. 17183 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SERAFIM DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Anatanael Alves da Cruz, nº , Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOSILANE BUCKER CABRAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anatanael Alves da Cruz, nº 31, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04418 2.: KAUÊ ROCHA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta geral, residente na Rua Antônio Caetano Gonçalves, nº 87, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL AMORIM ROQUE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua João Regino, nº 29, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de carga, residente na Rua Rita de Cassia, S/n°, Areinha, Viana-ES e BEATRIZ VELOZ SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Saladeira, residente na Rua Rita de Cassia, S/n°, Areinha, Viana-ES. 07100 2.: ANTONIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Campos do Jordão, nº 31, Quadra 42, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MÁRCIA APARECIDA MENDES, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Diarista, residente na Rua Campos do Jordão, nº 31, Quadra 42, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07101 3.: JEFFERSON DOS SANTOS LUCINDO, nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Guarapari-ES, nascido em 30 de abril de 1995, residente na Rua Augusto Alves de Araújo, nº 34, Centro em Viana-ES, filho de JOSÉ ANGELO LUCINDO, brasileiro, residente em Guarapari-ES e LUCIANA DOS SANTOS LUCINDO, brasileira, residente em Guarapari-ES e ELIANI RIBEIRO DO ROSARIO, nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Viana-ES, nascida em 26 de janeiro de 1986, residente na Rua Augusto Alves de Araújo, nº 334, Centro em Viana-ES, filha de LUIZ BENTO TEIXEIRA DO ROSARIO, brasileiro, residente em Viana-ES e ZENAIDE RIBEIRO DO ROSARIO, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILCIMAR PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Céu Azul, nº 84, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARIA SHIRLEY DE AVIZ GONÇALVES, natural de Belém-PA, com 42 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Avenida Céu Azul, nº 84, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO ALIPIO, natural de Muniz Freire-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua José do Patrocinio, nº 1.853, Morada da Barra, Vila Velha-ES e APARECIDA LUIZA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José do Patrocinio, nº 1.853, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã