Publicidade Legal

Proclamas - 04/11/20

04/11/20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 01:00

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 04/11/20

Proclamas - 04/11/20
Tamanho do arquivo: 578kb
Baixar

Proclamas - 04/11/20

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS BARREIROS DOS SANTOS NETO, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pref Vicente Santório Fantini, nº 21, Expedito, Cariacica-ES e RUTYLÉIA RAQUELINE PAULA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pref Vicente Santório Fantini, nº 21, Expedito, Cariacica-ES. 27233 2.: JHONATAN PRATT FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 17, Alzira Ramos, Cariacica-ES e HELLEN KAREN GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 17, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27240 3.: MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Brasilia, S/n, Itapemirim, Cariacica-ES e VALDIRENE PIMENTA, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Brasilia, S/n, Itapemirim, Cariacica-ES. 27250 4.: REGINALDO BONOMO, natural de São Mateus-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Dalia, nº 234A, Rio Marinho, Cariacica-ES e TEREZINHA LIMA PINHEIRO, natural de Pancas-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Dalia, nº 234A, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27260 5.: UANDERSON ERNESTO RODRIGUES, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Projetada Cinco, nº 78, Santa Paula, Cariacica-ES e AYALLA OLIVEIRA DE LIMA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Projetada Cinco, nº 78, Santa Paula, Cariacica-ES. 27262 6.: ERIC MARTINS DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), controlador de acesso, residente na Rua Jardim do Barão, nº 312, Bela Aurora, Cariacica-ES e IÁRA DA SILVA TOLEDO, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jardim do Barão, nº 312, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27263 7.: JULIAN DA SILVA FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua João Rosa Batista, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e THAMIRIS PINA FRAGA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua B, nº 618, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27265 8.: LEANDRO LEITE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pintor de automóveis, residente na Rua dos Pinheiros, nº 23, Vila Independência, Cariacica-ES e ELIZIANE MARIA ALCÂNTARA, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua dos Pinheiros, nº 23, Vila Independência, Cariacica-ES. 27266 9.: UANDERSON PIRES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Alexandre Bonadiman, nº 2, Santa Bárbara, Cariacica-ES e SEBASTIANA MARIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alexandre Bonadiman, nº 2, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27267 10.: WILHIAM EVARISTO DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Rua Central, nº 106, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANGELA FERREIRA DE LIMA, natural de Capoeiras-PE, com 42 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Central, nº 106 , Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27268 11.: JORGE CHAVES DE LIMA, natural de Itaguaçu-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Ibiraçu, nº 11, Bandeirantes, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 11, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27269 12.: LINIKER GOMES SANDER DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Tiradentes, nº 44, Vila Rica, Cariacica-ES e JANETE ALVES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tiradentes, nº 44, Vila Rica, Cariacica-ES. 27270 13.: VICTOR FONTES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Canadá, nº 60, Jardim América, Cariacica-ES e DÉBORA NASCIMENTO PENA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua do Vale, nº 34, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27271 14.: WILSON TEIXEIRA NASCIMENTO, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Avenida Santa Luzia, nº 1926, Piranema, Cariacica-ES e GECIARA ARAUJO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Luzia, nº 1926, Piranema, Cariacica-ES. 27272 15.: DANIEL DA SILVA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua K, nº 495, Jardim de Alah, Cariacica-ES e MICHAELLA NATHALLY DA SILVA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua K, nº 495, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27273 16.: VALDENIR FEU RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Diamantina, nº 135 , Piranema, Cariacica-ES e ARLETE DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Diamantina, nº 135 , Piranema, Cariacica-ES. 27275 17.: ACÁCIO PENEDO ALVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), encarregado operacional, residente na Rua Walter Chagas, nº 4, Piranema, Cariacica-ES e TATIANE DOS SANTOS PESSANHA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Walter Chagas, Nº: 05, Piranema,, Cariacica-ES. 27277 18.: RODOLFO MARTINS FRÓES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES e SUZANY PEREIRA DO CANINDÉ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua da Comunidade, nº 7, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27279 19.: EMERSON FERREIRA FIRME, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Técnico de contabilidade, residente na Rua Venezuela, nº 21, Jardim América, Cariacica-ES e CRISTIANY TOREZANI LIMA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Venezuela, nº 21, Jardim América, Cariacica-ES. 27280 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENES MONTEIRO CRUZ, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 41, Bonfim, Vitória-ES e CLEOMARA AMARAL CORREIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 382, Bonfim, Vitória-ES. 24273 2.: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Beco da Jaqueira, S/n, Gurigica, Vitória-ES e ROSANA CRUZ DOS SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco da Jaqueira, S/n, Gurigica, Vitória-ES. 24275 3.: LUCIANO SILVA FILHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente operacional de medicina, residente na Escadaria Estevam Gonçalves dos Reis, nº 142, Itararé, Vitória-ES e TAYNARA AMANDA LOPES FONTOURA, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Estevam Gonçalves dos Reis, nº 142, Itararé, Vitória-ES. 24276 4.: MÁRIO VICTOR DIAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), líder de produção, residente na Beco Maria José Baldan, nº 86, Itararé, Vitória-ES e KEZIA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), agente de atendimento, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 13, Bonfim, Vitória-ES. 24278 5.: JOHNNY LOPES RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apto 203B, Centro, Vitória-ES e POLIANNA OLIVEIRA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24280 6.: EDGAR CARDOSO DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), consultor técnico, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 246, Apto 1103, Praia do Canto, Vitória-ES e MÁRCIA APARECIDA NERY SANTANA, natural de Curitiba-PR, com 45 anos de idade, divorciado(a), gestora, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 246, Apto 1103, Praia do Canto, Vitória-ES. 24281 7.: RICHARD JUNIOR MANUEL GODINEZ TELLO, natural de Peru-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELÁDIA CHRIST LAHASS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua dos Ipês, nº 512, Santa Luzia, Serra-ES. 24282 8.: CAIO LEITE ULIANA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Ludwik Macal, nº 966, Aptº 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e JESSICA LEITE DE SIQUEIRA CRISTO, natural de Goiânia-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ludwik Macal, nº 966, Aptº 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO BRUYN, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), meeiro, residente na Fazenda Humaita, S/n, Humaita, Linhares-ES e MARIA JOSE BARBOSA, natural de Porto de Pedras-AL, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1071, Centro, Linhares-ES. 10508 2.: LUCIANO BORGES DA CRUZ, natural de Campanário-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), trotorista, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e MONIQUE COSTA DA CONCEIÇÃO, natural de São Gonçalo-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10509 3.: ELIAS DA SILVA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 240, Araçá, Linhares-ES e ELIADNA DA HORA CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 942, Interlagos, Linhares-ES. 10510 4.: EDIRAN SOBRINHO DA ROCHA, natural de Montanha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 701, Novo Horizonte, Linhares-ES e ANA MARIA GONÇALVES, natural de Rio Bananal-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 701, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10511 5.: WALLAS BARBOSA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Sergipe, nº 294, Aviso, Linhares-ES e MARIA JOSÉ SILVA BARRETO, natural de Mucurici-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Sergipe, nº 294, Aviso, Linhares-ES. 10512 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN WILLAM ARAUJO DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Fernando de Sá, nº 329, Bairro Paul, Vila Velha-ES e CAMILA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), digitador, residente na Rua Fernando de Sá, nº 329, Paul, Vila Velha-ES. 04143 2.: ARTURO SACAL GUTIERREZ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua da Liberdade, nº 242, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e PAULA JANEIRO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua da Liberdade, nº 242, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04146 3.: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Américo Bernardes, nº 227, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e JORDANA DE ALVARENGA FREIRE, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Américo Bernardes, nº 227, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04157 4.: DAIVIDE DE OLIVEIRA SENA, natural de Mesquita-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Beco José Pontes, nº 01, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e GIRLIANE DOS REIS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Beco José Pontes, nº 1, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04166 5.: UELTON PASCOAL FIGUEIREDO BARREIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), oficial polivalente, residente na Rua Professora Olga Feres de Cuzzi, N° 16, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e DANIELE FERREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professora Olga Feres de Cuzzi, N° 16, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PRATES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), administrador de obras, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 1107, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 1107, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30444 2.: LEONARDO OLIVEIRA DE MATOS, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), corretor, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 5, Manguinhos, Serra-ES e MONICA PEDRETE DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 5, Manguinhos, Serra-ES. 30529 3.: OSIAS SIQUEIRA DE ASSIS, natural de Pancas-ES, com 65 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rio Parnaíba, nº S/n, Bl.A, Ap. 201, Ed. São Pedro, André Carloni, Carapina, Serra-ES e NATALINA GOMES RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Parnaíba, nº S/n, Bl.A, Ap. 201, Ed. São Pedro, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 30683 4.: NILDO JOSÉ PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), gerente de produção, residente na Rua das Palmeiras, nº 23, Feu Rosa, Serra-ES e JULIANY PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Palmeiras, nº 23, Feu Rosa, Serra-ES. 30684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER FRANCISCO SANTOS JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), funcionario publico, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 1001, Alvorada, Vila Velha-ES e ANDRESSA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728724 2.: JOSÉ PAULO DE AMORIM NETO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, s/n , Ataíde, Vila Velha-ES e ELAINE PASSOS FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728725 3.: RENAN DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº 470, Apto 109, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SUZANA QUERÉN SODRÉ SOARES, natural de Lauro de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Laranjais, nº 129, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728726 4.: EVERALDO MARCOS MERISIO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Tecn. metalurgico, residente na Avenida Vitória Régia, 2013, Novo México, Vila Velha-ES e KELLY CRISTINA DEMONER, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Vitória Régia, 2013, Novo México, Vila Velha-ES. 232728727 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZEU JACONI DUTRA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, Número 1, Bairro Quilombo, Iúna-ES e RAQUEL FERREIRA SERPA ALVES, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), cuidadora infantil, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, Número 1, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08718 2.: DANIEL RIBEIRO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alcino Gonçalves Bastos, Número 166, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ROSIANE PRADO RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Alcino Gonçalves Bastos, Número 166, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08719 3.: MATHEUS LOPES SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, Número 251, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e PATRÍCIA APARECIDA CARREIRO, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, Número 251, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08720 4.: DIEGO FABER DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Recreio, Zona Rural, Iúna-ES e EDILANE COSTA NUNES, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Recreio, Zona Rural, Iúna-ES. 08721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ CIBIEN SAVERGNINI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 50, Campo Grande, Cariacica-ES e AMANDA COSTA CAMIZÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Itaipava, nº 281, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07806 2.: RICARDO JARDIM DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 830, Torre B, Apto. 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELE DA SILVA NOGUEIRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 830, Torre B, Apto. 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07808 3.: DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua C, S/N, Bloco 205, Apartamento 201, Calendula, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINY DOS SANTOS LEBARCK, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), consultor comercial, residente na Rua C, S/N, Bloco 205, Apartamento 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME COUTINHO SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), oficial polivalente, residente na Rua Projetada, S/nº, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e INGRID FERREIRA CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08561 2.: JULIANO RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Melancia, nº 359, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e SABRINA BRIELI DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Melancia, nº 359, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08562 3.: SEBASTIÃO LOPES VENTURA, natural de São Félix de Minas-MG, com 46 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua São José, nº 24, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DINALVA TEODORO DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, nº 24, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO FERREIRA E SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), maquinista, residente na Rua Eduardo Bozzi, Nº.87, Cohab, João Neiva-ES e PRISCILA DE SOUZA RIPARDO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de escritório, residente na Rua Fortunato A. Tessarolo, 221, Triângulo, João Neiva-ES. 03057 2.: WALLISON AMERICO MARIN RAMPINELLI, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), operador industrial, residente na Rua Projetada, 204, Loteamento Recanto, JOÃO NEIVA-ES e DAYANNA SANTANA FALQUETO, natural de Marilandia-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de comércio exterior, residente na Rua Projetada, 204, Loteamento Recanto, João Neiva-ES. 03058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de novembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), assistente de operações, residente na Rua Cinco, N° 11, Santa Terezinha, Viana-ES e MIKAELI COSME PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Cinco, N° 11, Santa Terezinha, Viana-ES. 07087 2.: JOSUÉ PIRES DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 33, Caxias do Sul, Viana-ES e NAIRA FERNANDA DE ARRUDA LIMA, natural de Loanda-PR, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 33, Caxias do Sul, Viana-ES. 07095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GUILHERME SOARES CÔCO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 16 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Arthur Soares, S/n, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e EMANUELLE DE PAULA OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Arthur Soares, S/n, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00553 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 03 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILDO SILVA MARTINS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, N°885, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LETÍCIA CORRÊA HERMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, N°885, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO MACHADO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), caseiro, residente na Frade, Itapemirim-ES e SÂMILA ALMEIDA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na no Lugar Denominado Frade, Zona Rural, Deste Distrito,, Itapemirim-ES. 01161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de novembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina

