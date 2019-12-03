Proclamas - 03/12/2019
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Amelia Schwab Sarmento, nº 23, Porto Belo I, Cariacica-ES e IVONE FRAGA FONTOURA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua Amelia Schwab Sarmento, nº 23, Porto Belo I, Cariacica-ES. 12511 2.: VANDERSON SILVERIANO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Amelia Siqueira, nº 627, Flexal, Cariacica-ES e CAMILA SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Amelia Siqueira, nº 627, Flexal, Cariacica-ES. 12553 3.: MIQUEIAS COSTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Bolívia, nº 516, Presidente Médice, Cariacica-ES e KAMILA DE AMORIM AMANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Clara, nº 1154, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12557 4.: RODRIGO EPIFÂNIO DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), maçariqueiro, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 52, Porto de Santana, Cariacica-ES e VALDINEIA SCHROEDER, natural de Afonso Claúdio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 52, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12562 5.: VALDECI TEIXEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), agente socio educativo, residente na Rua São Mateus, Nº 446, Sede, Cariacica-ES e VERA LUCIA SANTOS, natural de Pancas-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Paulo, S/nº, Sede, -ES. 12563 6.: THIAGO ARMANI DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/nº, Santana, Cariacica-ES e ILDA GONÇALVES OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, nº 17, Porto Novo, Cariacica-ES. 12572 7.: EDUARDO DE OLIVEIRA TORRES, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), topógrafo, residente na Rua 86, nº 03, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e STÉFANI SANTANA ANDRÉ, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua 86, nº 03, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12576 8.: AUSENILTON ALVES DE SOUSA, natural de Alcobaça-BA, com 59 anos de idade, viúvo(a), marceneiro, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 39, Porto de Santana, Cariacica-ES e VALÉRIA LÚCIA FERREIRA TELLAROLI, natural de Resplendor-MG, com 44 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 39, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12578 9.: KHEOMA QUEIROZ DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empacotador, residente na Rua Vinte de Julho, nº 15, Bairro Grauna, Cariacica-ES e ALESSANDRA LAUWRS, natural de Nova Venécia-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vinte de Julho, nº 15, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 12579 10.: ANDERSON FERREIRA DAMACENA, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Oitenta e Um, nº 121, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANDRESSA FAGUNDES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Oitenta e Um, nº 121, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12580 11.: CAIO KAISER COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Bogotá, nº 6, Itacibá, Cariacica-ES e LORRANA SOUZA ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Bogotá, nº 6, Itacibá, Cariacica-ES. 12583 12.: JOSÉ SOARES DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e NILZA FELISBERTO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDSON METÉRIO NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), eletrotécnico, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Bloco 03, Apartamento 505, Colina de Laranjeiras, Carapina,, Serra-ES e KEILA CAMPIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Bloco 03, Apartamento 505, Colina de Laranjeiras, Carapina,, Serra-ES. 29417 2.: VALDEMIR SCHAEPHER PAZOLIN, natural de Jaguaré-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Colatina, nº 134, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ANANDA LOYOLA FAVALESSA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Colatina, nº 134, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29418 3.: LEONARDO CAMILO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Umuarama, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LETÍCIA SOARES BARREIROS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Umuarama, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29419 4.: LUCIANO DE OLIVEIRA ALVES, natural de Fundão-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Ubu, S/N, Parque Residencial Valparaíso Carapina, Serra-ES e GESSIKA SILVA CAMPOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ubu, S/N, Parque Residencial Valparaíso Carapina, Serra-ES. 29420 5.: LUCAS BARBOSA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Rio Marinho, nº 01, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ÉRICA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Marinho, nº 01, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29421 6.: ANTONIO RONIELY CLEMENTINO BEZERRA, natural de Acopiara-CE, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Porto Alegre, Nº 14, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MAIRA DOS SANTOS LIMA, natural de Jussari-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Porto Alegre, Nº 14, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29422 7.: JULIO CESAR SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), socorrista, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, Bloco 02, Aptº 508, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e MAIARA ALVES BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, Bloco 02, Aptº 508, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29423 8.: CHRISTIAN DE LIMA PEREIRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Jardel, s/nº , Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e MARYAM SILVA FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em administração, residente na Rua Jardel, s/nº , Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 29424 9.: ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), vendedor de carros, residente na Rua Minas Gerais, 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GEORGETE BORGHI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Minas Gerais, 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29425 10.: MARCELO VINICIUS CONTREIRA DE ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), turismologo, residente na Rua Guanabara, nº 239, Bicanga, Carapina, Serra-ES e WESLEY FRANCO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agente turismo, residente na Rua Guanabara, nº 239, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO CORVETO BRAGANÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 292, Aptº 401, Ed. Dunas, Itapuã, Vila Velha-ES e KARINA ZANETTI, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 292, Aptº 401, Ed. Dunas, Itapuã, Vila Velha-ES. 07419 2.: SILVESTRE BASTOS IGNACIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua José de Alencar, nº 606, Aptº 102, Cond Guatambu, Boa Vista I, Vila Velha-ES e GABRIELA GONSALVES DA SILVA, natural de Anadia-AL, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José de Alencar, nº 606, Cond Guatambu, Aptº 102, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18013 3.: RAFFAEL MARON VIEIRA DE NORONHA, natural de Niterói-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião-dentista, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 560, Sala 604, Centro, Vila Velha-ES e KÉZIA SANTOS CALMON, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgião-dentista, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 560, Sala 604, Centro, Vila Velha-ES. 18014 4.: JUDSON GABRIEL DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Cazoarina, nº 20, Aribiri, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS SILVA, natural de Dom Cavati-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cazoarina, nº 20, Aribiri, Vila Velha-ES. 18015 5.: BENICIO BRITO DE ALMEIDA, natural de Fortaleza-CE, com 57 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Presidente Lima, 552 Casa, Centro, Vila Velha-ES e JOSY ANNE DOS SANTOS MARIANO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Rua Presidente Lima, Nº 552, Centro, Vila Velha-ES. 18016 6.: ALFREDO ALCURE NETO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 10, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNE CAMILA E SILVA NARDOTO, natural de Recife-PE, com 31 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 680, Ap 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18017 7.: WILLIAM MOREIRA FERNAU, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Aracati, 24, Jaburuna, Vila Velha-ES e ELIANE COSTA PEREIRA, natural de Contagem-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aracati, 37, Gloria, Vila Velha-ES. 18018 8.: ANTONIO ELIAS PEREIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão militar, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio Bonito-RJ, com residência e domicílio na Rua Doralice Queiroz, nº 23, Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES e LILIANE SIQUEIRA MOURA PORTE, de nacionalidade brasileira, profissão maquiadora, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Doralice Queiroz, nº 23, Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção) 9.: JOÃO PEDRO ANTUNES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gonçalo-RJ, com residência e domicílio na Santa Luzia, nº 2, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e JULIANA DA VITÓRIA REBLIN, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Maria Leal, 32, Ibes, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER MAURO TATAGIBA, natural de São José do Calçado-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 525, AP 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e GRAZIELY VICENTE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 525, AP 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23273 2.: ADEMIR BARBOSA FILHO, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 1046, AP 107, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAQUEL RAMOS, natural de São Carlos-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 1046, AP 107, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23440 3.: GUILHERME CARVALHAL MOITINHO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 300, AP 102-A, Jardim da Penha, Vitória-ES e RENATA MONJARDIM TALHATE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Malta, nº 210, Fradinhos, Vitória-ES. 23446 4.: NATHAN CHARLES YOUNG, natural de Pais de Gales-ET, com 47 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Ed. Orquidea Bloco A-302, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA SUELEN FERREIRA COSTA DE FREITAS, natural de Ibatiba-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Ed. Orquidea Bloco A-302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23448 5.: LUIZ CARLOS GOMES VIZA, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 64 anos de idade, divorciado(a), projetista aposentado, residente na Rua Justino Jouguet Sarmento, nº 50, Solon Borges, Vitória-ES e NILZETE SIQUEIRA STENS, natural de Nova Era-MG, com 62 anos de idade, viúvo(a), telefonista aposentada, residente na Rua Justino Jouguet Sarmento, nº 50, Solon Borges, Vitória-ES. 23453 6.: BRAIAN DOS REIS MARQUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES e KADINE LOPES SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDEON RODRIGUES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 114, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e FLAVIANE MOURA DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 114, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08530 2.: CRISTIANO DA SILVA SOARES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), consultor de vendas, residente na Rua São Cristóvão, Número 242, Bairro Quilombo, Iúna-ES e REJANE OLIVEIRA DE MOURA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Cristóvão, Número 242, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08531 3.: JOSÉ CARLOS DE LIMA, natural de Durandé-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego da Laje, Zona Rural, Iúna-ES e LADIR FERREIRA GUIMARÃES, natural de do Estado do Espírito Santo-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego da Laje, Zona Rural, Iúna-ES. 08533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCINEY VIEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Amizade, nº 04, Universal, Viana-ES e ESTER CONSTANTINO DAVID, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Amizade, nº 04, Universal, Viana-ES. 06768 2.: VALDINEY BARRETO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ecoporanga, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GEIZA ELIANA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), gerente, residente na Rua Ecoporanga, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAMILTON DA SILVA NOVAIS JÚNIOR, natural de Ilheus-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua São Francisco, Nº 343, Santa Inês, Vila Velha-ES e QUETZIA ELOÁ SANTOS BRAZ, natural de Ilheus-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua São Francisco, nº 343, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728261 2.: SAULO MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), bancario, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Ataíde, Vila Velha-ES e VALÉRIA DA CONCEIÇÃO, natural de Itueta-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS KLIER CONCEIÇÃO, natural de Santo André-SP, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Guarani, nº 764, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e CARLA ALZIRA LOUZA RIBOUÇAS, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Guarani, nº 764, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09793 2.: EVANDRO MIRANDA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Tiri, S/n, Qd 06, Lt 16, Nova Carapina II, Serra-ES e GABRIELA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), estoquista, residente na Rua Coronel Fabriciano, 594, Nova Carapina II, Serra-ES. 09794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALÉXS GONÇALVES VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Ana Cordeiro, Barra do Riacho, Aracruz-ES e BRENDA MEDEIROS DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Povoado Ubu, Zona Rural, Belmonte-BA. 00561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS LEOPOLDINO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Serralheiro, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 56, Santa Tereza, Vitória-ES e NEUSELI DE FREITAS ROSSONI, natural de Iúna-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 56, Santa Tereza, Vitória-ES. 16890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DE OLIVEIRA LACERDA, natural de Aimorés-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Escadaria Aristóteles Neves, nº 40, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e IRACEMA DIAS, natural de Mutum-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Escadaria Aristóteles Neves, nº 40, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial