Proclamas - 03/12/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Governador Valadares, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e BRIEENY KÉSYA DOS SANTOS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Governador Valadares, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13277 2.: CESAR VALERIO MULLER, natural de Santa Teresa-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Jadson Rodrigues Cardoso, Nº 10, Santana, Cariacica-ES e JANILZA NASCIMENTO ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), supervisora de vendas, residente na Rua Jadson Rodrigues Cardoso, Nº 10, Santana, Cariacica-ES. 13281 3.: PEDRO VAGNER DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Manoel Coelho Matos, nº 10, Porto Belo, Cariacica-ES e NATHIELY JUNIA MACIEL ZORZAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica administrativa, residente na Rua Manoel Coelho Matos, nº 10, Porto Belo, Cariacica-ES. 13284 4.: MACHNAIR MARCIO FACCO MOLLULO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Almir Rodrigues Laranja, nº 892, São João Batista, Cariacica-ES e JANAINA MILENA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Almir Rodrigues Laranja, nº 892, São João Batista, Cariacica-ES. 13290 5.: WESLEY DOUGLAS RODRIGUES NETO, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção predial, residente na Rua do Valão, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES e GLEICIELE MOURA ALVES, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua do Valão, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES. 13291 6.: LEANDRO ARAUJO CAETANO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Nova, nº 70, Graúna, Cariacica-ES e SARA SILVA STEIN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Nova, nº 70, Graúna, Cariacica-ES. 13293 7.: JONES GROSMAN VIZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua E, s/nº , Aparecida, Cariacica-ES e RAFAELA MARIA JOSÉ RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua E, s/nº , Aparecida, Cariacica-ES. 13297 8.: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), sushiman, residente na Rua São Jose, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e TALITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), cozinheira oriental, residente na Rua São Jose, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 13298 9.: BRUNO OLIVEIRA MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pastor Vital Floy Guedes, nº 05, Itacibá, Cariacica-ES e GISELE DE SIQUEIRA GONÇALVES, natural de Barra Mansa-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Pastor Vital Floy Guedes, nº 05, Itacibá, Cariacica-ES. 13300 10.: RAMON GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Santa Luzia, nº 21, Modelo, Cariacica-ES e PATRICIA DA SILVA NUNES, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Luzia, nº 21, Modelo, Cariacica-ES. 13301 11.: ADRIANO BELMOND DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico e manutenção de celulares, residente na Rua Salvador Bessa, nº 420, Presidente Medici, Cariacica-ES e CIBELLE DE ASSIS CAMARGO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cinco, Nº25, Porto Novo, Cariacica-ES. 13302 12.: MAURICIO SIMONASSI DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Cleto Trancoso, nº 27, Itacibá, Cariacica-ES e THAYNÁ COUTINHO ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Cleto Trancoso, nº 27, Itacibá, Cariacica-ES. 13305 13.: JOANIZIO RODRIGUES PINHEIRO, natural de Queixada-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES e MARIA BENEDITA PASSOS LIMA, natural de Alcobaça-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES. 13306 14.: GUSTAVO ALVES GOMES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Jorge, nº 01, Itacibá, Cariacica-ES e VANESSA SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua São Jorge, nº 01, Itacibá, Cariacica-ES. 13307 15.: IZAIAS DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Vinte e Um, nº 498, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e POLIANA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Vinte e Um, nº 498, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13308 16.: BRUNO POLEZ COELHO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Ponto Alto, nº 18, Graúna, Cariacica-ES e LEYCIANY SOARES HELMER, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Maria Paiva, nº 495, São Geraldo, Cariacica-ES. 13310 17.: NADEYL ALVES BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Milca Silva, nº 10, Nova Esperança, Cariacica-ES e TALIA BONIFÁCIO EDUARDO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Milca Silva, nº 10, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13312 18.: GILMAR RIBEIRO PAIM, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Oitenta e Cinco, nº 159, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MARIA SILVANIR SOARES DE SOUSA, natural de Ipueiras-CE, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Oitenta e Cinco, nº 159, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13313 19.: OTAVIO BASILIO GUERRART, natural de Resplendor-MG, com 76 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 502, Santana, Cariacica-ES e ALVANICE CHAGAS COSME, natural de Aracruz-ES, com 76 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 502, Santana, Cariacica-ES. 13317 20.: MARLON LIMA DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Mengo, Nº 645, Flexal I, Cariacica-ES e THALYTA FRANCISCA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mengo, Nº 645, Flexal I, Cariacica-ES. 13318 21.: JULIO CESAR DIAS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Alameda Antônia Vicencia da Conceição, nº 98, Flexal II, Cariacica-ES e GRAZIELE CORRÊA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alameda Antônia Vicencia da Conceição, nº 98, Flexal II, Cariacica-ES. 13322 22.: ROGER DA VITÓRIA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de crédito, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES e JAQUELINE TAGARRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13323 23.: DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua M, nº 14, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua M, nº 14, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13324 24.: DOUGLAS MARTINS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Hugo Silveira, nº 53, Itacibá, Cariacica-ES e ALINY MARTINS MOSCON, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Hugo Silveira, nº 53, Itacibá, Cariacica-ES. 13325 25.: RAFAEL KLAIM, natural de Baixo Guandu-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Avenida Girassol, nº 13, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ELZA VALERIO RAMOS, natural de Ecoporanga-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Girassol, nº 13, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13326 26.: RICARDO LUIZ SIMÃO CAVALCANTE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), inspetor de solda, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e LORENA RAMOS DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São José, nº 06, Itacibá, Cariacica-ES. 13327 27.: JORGE LUÍS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Marlon Johnson, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES e CLAUDINEIA AGUIAR DA SILVA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marlon Johnson, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13329 28.: THALYSON LOPES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), desempregado, residente na Rua Cinco, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANIELA SARMENTO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritorio, residente na Rua Cinco, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO BISPO GARCEZ, natural de Nova Viçosa-BA, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Eduardo Fairich, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e DELMA DA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 63 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eduardo Fairich, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728781 2.: WELLINGTON ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente operacional, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 209, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LUZIELI ORLANDI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), aux. de escritório, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 209, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728782 3.: EDIVAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Celina, 220, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MÔNICA OLIVEIRA DE FREITAS, natural de Irupi-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Celina, 220, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728783 4.: WILSON PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vicente Celestino, nº 16, Ibes, Vila Velha-ES e DÉBORA LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), telefonista, residente na Rua Vicente Celestino, nº 16, Ibes, Vila Velha-ES. 232728784 5.: FÁBIO PRATA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Mangabeira, nº 73, Ataíde, Vila Velha-ES e LUCIANE ALVES DE PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Salgueiro, nº 296, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728785 6.: LUCAS MATOS COSTA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educador fisico, residente na Rua Begônia, nº 83, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e CAROLINY MONCIOSO DO CARMO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), educadora fisica, residente na Rua dos Cajueiros, nº 12, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728786 7.: BRUNO FILIPE DA SILVA FERREIRA PINTO, natural de São Roque-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Allan Kardec, nº 144, Casa 02, Jardim Boa Vista, São Roque-SP e VANESSA DE OLIVEIRA QUINTINO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Córrego Grande, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728787 8.: EZIO DE SOUZA EMILIO, natural de Afonso Claudio-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Bogotá, nº 250, Araçás, Vila Velha-ES e LIGIA REGINA DOS SANTOS ANCHIETA, natural de São Luís-MA, com 120 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Bogotá, nº 250, Araçás, Vila Velha-ES. 232728788 9.: CAINAN DE JESUS CARDOSO PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 390, Apto 122, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA SOUZA FRISSO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 420, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728789 10.: DIONY RAMOS MAGRE TOMAZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Barra Nova, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ÉRICA DOMINGUES LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Estrada Caçaroca, Nº 255 , Caçaroca, Cariacica-ES. 232728790 11.: ATAIDE DIAS DE SALLES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua das Castanheiras, nº 09, Ataíde, Vila Velha-ES e TEREZINHA PEREIRA DE CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Castanheiras, nº 09, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728791 12.: ABEL DE SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Monte Sinai, nº 1210, Apto 106, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e REBECA ELIZA FERREIRA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Monte Sinai, nº 1210, Apto 106, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728792 13.: JULIANO BATISTA GONÇALVES, natural de Caraí-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Geraldo Simoes, nº 57, Marambainha, Caraí-MG e NILZETE ARAUJO DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 74, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728793 14.: JOÃO ARCANJO LOBO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), mecânico de maquina de costura, residente na Avenida Crisântemo, nº 37, Brisamar, Vila Velha-ES e ANGELA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Sao Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), Artesã, residente na Rua Crisatemo, nº 37, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728794 15.: JOÃO BATISTA NETO, natural de Fernandes Tourinho-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), vendedor ambulante, residente na Rua Rosa Branca, nº 131, Novo México, Vila Velha-ES e LAUDICÉIA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rosa Branca, nº 131, Novo México, Vila Velha-ES. 232728795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO DOS SANTOS ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Lindaura Suzano Rossoni, nº 1273, Planalto, Linhares-ES e INGRID FERREIRA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lindaura Suzano Rossoni, nº 1273, Planalto, Linhares-ES. 10578 2.: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS DE AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Manoel Gomes Pimentel, S/n, Linhares V, Linhares-ES e JULIANA MIRANDA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Gomes Pimentel, S/n, Linhares V, Linhares-ES. 10579 3.: MARCIO DOS SANTOS ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Lindaura Suzano Rossoni, nº 1273, Planalto, Linhares-ES e LUIZA BARTOLOMEU, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Lindaura Suzano Rossoni, nº 1273, Planalto, Linhares-ES. 10580 4.: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Pinheiros, nº 120, Interlagos, Linhares-ES e ADRIELE SABARETO DE OLIVEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pinheiros, Nº120, Interlagos, Linhares-ES. 10581 5.: LINDEBERG PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 11, São José, Linhares-ES e JOSIANE FABRI HELMER, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 11, São José, Linhares-ES. 10582 6.: SAMUEL NONATO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na o qual Pode Ser Encontrado na Rodovia ES 440, Km 02, Ciaxa Postal 341, Bebedouro, Linhares-ES e MARCKELINE DOS SANTOS QUARESMA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 14, Lt 14, Qd 28, São José, Linhares-ES. 10583 7.: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS DA ROCHA, natural de Santa Luzia-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Vinhático, nº 635, Movelar, Linhares-ES e GABRIELA DOS SANTOS ROSARIO, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vinhático, nº 635, Movelar, Linhares-ES. 10584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fundão, 41, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MONICA SENA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Fundão, 41, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30714 2.: ELIOMAR SIGNORELLI, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina roçadeira, residente na Rua Santa Luzia, nº 125, Jardim Tropical, Serra-ES e LUCICLEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Santa Luzia, nº 125, Jardim Tropical, Serra-ES. 30778 3.: DANIEL VILAÇA KNOP, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Araras, Nº175, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e MARILENE BISPO DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Araras, Nº175, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 30853 4.: ELIEZER TAVARES, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pau Brasil, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES e DANIELA MARINHO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), aux. serviços gerais, residente na Rua Pau Brasil, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES. 30855 5.: WAGNER ALONSO DE SOUZA ROCHA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Pinheiros, nº 51, Jardim Carapina, Serra-ES e FLÁVIA SILVA SOARES, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Pinheiros, nº 51, Jardim Carapina, Serra-ES. 30868 6.: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS PEREIRA, natural de Ilheus-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Montador de Andaimes, residente na Rua Rouxinol, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES e GEORGIA SANTOS DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rouxinol, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES. 30870 7.: SERGIO DE ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de cnc, residente na Avenida Perimental, nº 137, Maringá, Serra-ES e KAMYLA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Perimental, nº 137, Maringá, Serra-ES. 30873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CHARLES GOMES LAIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Abaeté, nº 15 , Divinópolis, Serra-ES e MIRIAN ROZA JOAQUIM, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Abaeté, nº 15 , Divinópolis, Serra-ES. 10555 2.: NICOLAS MACHADO VENANCIO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Av Pau Brasil, 321, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e ANNE CAROLYNE SOUZA MATOS MILAGRE, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Av Pau Brasil, 321, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10567 3.: VALMIR XAVIER SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamento, residente na Rua Mutum, nº 118, Nova Carapina II, Serra-ES e MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 58 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Mutum, nº 118, Nova Carapina II, Serra-ES. 10568 4.: SEBASTIÃO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Iapu-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cristalina, nº 172, Nova Carapina II, Serra-ES e ROSANGELA EUCLIDES DOS SANTOS, natural de Central de Minas-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cristalina, nº 172, Nova Carapina II, Serra-ES. 10576 5.: ZAQUEL DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Manoel Jacinto Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ROSANIMARA FIDELIX DINIZ, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Manoel Jacinto Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10577 6.: LEONARDO ARGÔLO AMARAL, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Três Corações, nº 1369, Nova Carapina I, Serra-ES e KAROLAYNE OLIVEIRA FERREIRA MACHADO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Três Corações, nº 1369, Nova Carapina I, Serra-ES. 10578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS AURÉLIO DA COSTA SANT'ANNA, natural de Belford Roxo-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 1541, Barramares, Vila Velha-ES e LUANA AUGUSTINHO HEZER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 1541, Barramares, Vila Velha-ES. 08621 2.: PATRICK DA CRUZ DORTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Avenida Gabiroba, S/nº, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de sombrancelhas, residente na Avenida Gabiroba, S/nº, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08622 3.: LELIMAR DIAS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São José, S/n, Barramres, Vila Velha-ES e LIDIOMAR SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jose, S/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08623 4.: VINICIUS KRUGER BORBES, natural de VITÓRIA-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro civil, residente na Rua Professor João Coutinho, nº 348, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LUDMILA LEOTERIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bombeiro, residente na Rua Professor João Coutinho, nº 348, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08625 5.: ALISSON NERES SANTANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1382, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JOSIANE SANTA CLARA DO AMARAL, natural de Cacoal-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1382, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVARO SARLO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresas, residente na Rua Chapot Presvot, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES e FLAVIA ANDRADE DE AZEVEDO, natural de Além Paraíba-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Major Clarindo Fundão, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES. 24361 2.: VICTOR BRAVIN GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Apt 1902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARINE BONELI LEE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Carlos Moreira Lima , 450 AP- 401 B, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24362 3.: GUSTAVO BINDA FARIA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), desingner gráfico, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 78, Centro, Vitória-ES e GEISA KATIANE DA SILVA, natural de Toledo-PR, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 78, Centro, Vitória-ES. 24363 4.: JOSÉ PAULO CORDEIRO, natural de Ibicaraí-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Beco José Mota de Oliveira, nº 21, Gurigica, Vitória-ES e MARIA FARIAS FRANCISCO, natural de Ibirapuã-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Arthur Alves da Silva, 68, Nova Brasília, Ibirapuã-BA. 24364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO LOBATO, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente comunitário de saúde, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e VERÔNICA MARIA LINO, natural de Lajinha-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08743 2.: JOSÉ MARIA DE SOUSA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANGELA MARIA DE JESUS, natural de Irupi-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08744 3.: ALAN MARTINS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, Número 29, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e LORRAINE ANDRADE EMERICK, natural de Lajinha-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, Número 29, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de dezembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR NILO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), agente de turismo, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Bloco 303, Aptº 202, Ed. Guarda, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELI KELLEN PÉRES DIAS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), porteira, residente na Rua da Liberdade, nº 112, Argolas, Vila Velha-ES. 07858 2.: MARCO AURELIO SOARES TAMANDARÉ, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua São Paulo, nº 1450, Apartamento 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VANUSA BORGES DE AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua São Paulo, Nº 1450, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO ROMERO SANTA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), técnico eletricista aposentado, residente na Rua São Caetano, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ELIS ZENETE SILVA, natural de Aimorés-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua São Caetano, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07132 2.: VANDERSON LYRIO DE FREITAS, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Agente de segurança, residente na Rua Himalaia, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES e THAÍS FEJOLI NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Himalaia, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES. 07135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIVALDO DOS SANTOS ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro,, Itapemirim-ES e MARINIARA SANTOS DE MORAES, natural de Brasília-DF, com 54 anos de idade, Divorciada(o), funcionário pública aposentada, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro,, Itapemirim-ES. 14004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCESCO CINNANTE JUNIOR, natural de Macaé-RJ, com 40 anos de idade, Solteiro(a), médico, residente na Rua Dr. Chacon, nº 138, Edifício Las Palmas, Centro, Alegre-ES e LORENA DA SILVEIA GARAYP, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), médica, residente na Rua Dr. Chacon, nº 138, Edifício Las Palmas, Centro, Alegre-ES. 03441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 02 de dezembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SILAS RODRIGUES DA SILVA, natural de Nova Venécia, ES, com 67 anos de idade, solteiro, lavrador aposentado, residente e domiciliado em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES e LINDÁURA GOMES DOS REIS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 41 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES 000959. 2.: JOSÉ MOREIRA VITALINO, natural de Mutum, MG, com 25 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego do Pavão, zona rural, em Brejetuba-ES e GIRLENE CARLINDA DE JESUS SILVA, natural de Mutum, MG, com 27 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Pavão, zona rural, em Brejetuba-ES 000960. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de dezembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã