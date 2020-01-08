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O último dos moicanos

PT perde o único prefeito que ainda tinha no Espírito Santo

O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim, o único eleito pelo partido em 2016, decidiu se desfiliar da sigla. A informação é confirmada pela assessoria da prefeitura

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 12:33

Públicado em 

08 jan 2020 às 12:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O prefeito Alencar Marim Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco
O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim, decidiu se desfiliar do Partido dos Trabalhadores (PT). Nos 78 municípios capixabas, ele era o único prefeito filiado ao PT. Assim, o partido do ex-presidente Lula passa a não ter nenhum prefeito em todo o Estado do Espírito Santo. 
A decisão de Marim de sair do PT foi confirmada à coluna pela assessoria do prefeito no início da tarde desta quarta-feira (8). No entanto, ele ainda não apresentou ofício à direção partidária requerendo formalmente a desfiliação. O prefeito é pré-candidato à reeleição e ainda não decidiu para qual outra sigla vai migrar.
Embora tenha sido eleito pelo PT nas eleições de 2016, Marim é muito ligado politicamente ao deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), ex-prefeito de Barra de São Francisco e ainda muito influente na cidade. 
Por meio de sua assessoria, Marim declarou apenas que "está convicto" de que, no momento, sua decisão de se desligar do PT foi "acertada".
Em conversa com a coluna publicada na última sexta-feira (3), a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, estabeleceu algumas metas ousadas para o partido nas eleições municipais de outubro. Segundo ela, no Espírito Santo, o PT quer eleger pelo menos 20 prefeitos. O partido também pretende eleger de um a dois vereadores em cada cidade. Hoje, em todo o Estado, o PT possui 28 vereadores.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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