PT perde o único prefeito que ainda tinha no Espírito Santo

O prefeito Alencar Marim Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco

O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim, decidiu se desfiliar do Partido dos Trabalhadores (PT) . Nos 78 municípios capixabas, ele era o único prefeito filiado ao PT. Assim, o partido do ex-presidente Lula passa a não ter nenhum prefeito em todo o Estado do Espírito Santo.

A decisão de Marim de sair do PT foi confirmada à coluna pela assessoria do prefeito no início da tarde desta quarta-feira (8). No entanto, ele ainda não apresentou ofício à direção partidária requerendo formalmente a desfiliação. O prefeito é pré-candidato à reeleição e ainda não decidiu para qual outra sigla vai migrar.

Embora tenha sido eleito pelo PT nas eleições de 2016, Marim é muito ligado politicamente ao deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), ex-prefeito de Barra de São Francisco e ainda muito influente na cidade.

Por meio de sua assessoria, Marim declarou apenas que "está convicto" de que, no momento, sua decisão de se desligar do PT foi "acertada".