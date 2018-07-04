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Vitor Vogas

PT não descarta lançar candidato ao governo do ES

Há dois nomes que podem assumir o desafio. Veja quais são

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 17:46

Públicado em 

04 jul 2018 às 17:46
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré (Interino)
Partido dos Trabalhadores PT Crédito: Divulgação
Não é a principal, mas uma das possibilidades que o PT do Espírito Santo tem à mesa para as eleições de 2018 é lançar um candidato próprio ao governo do Estado.
Dois petistas estão preparados para assumir o desafio, se necessário for: o ex-deputado estadual Genivaldo Lievore e o secretário-geral de mobilização do partido, Perly Cipriano.
Em 2014, o PT teve o então deputado estadual Roberto Carlos (hoje na Rede) como candidato ao governo. Foi uma saída improvisada que o partido providenciou ao ver minguadas as chances de aliança com Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung (MDB). Roberto Carlos teve 6,01% dos votos.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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