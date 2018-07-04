PT não descarta lançar candidato ao governo do ES

Vinícius Valfré (Interino)

Partido dos Trabalhadores PT Crédito: Divulgação

Não é a principal, mas uma das possibilidades que o PT do Espírito Santo tem à mesa para as eleições de 2018 é lançar um candidato próprio ao governo do Estado.

Dois petistas estão preparados para assumir o desafio, se necessário for: o ex-deputado estadual Genivaldo Lievore e o secretário-geral de mobilização do partido, Perly Cipriano.