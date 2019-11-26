PT  e PSL unidos na Assembleia contra reforma da Previdência estadual

Conduzindo os trabalhos durante as sessões plenárias desta segunda-feira, Erick Musso ostentou uma chamativa gravata rubro-negra. Ele mesmo fez questão de dar satisfações aos colegas e ao público: “A quem possa estar se perguntando, sou botafoguense, então nunca vi meu time ser campeão. Isso é uma aposta que fiz com amigos. Eu disse a eles que, se o Flamengo fosse campeão, eu ia presidir uma sessão com uma gravata vermelha e preta. E aqui estou, cumprindo a minha promessa”.