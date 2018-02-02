PSDB: cada um para o seu lado no Espírito Santo

Praça Oito - 02/02/2018 Crédito: Arabson

Nesta sexta-feira (02), no PSDB do Espírito Santo, é cada um para o seu lado. Buscando viabilizar candidatura a governador, o vice-governador César Colnago contratou os serviços de consultoria da experiente marqueteira Bete Rodrigues. Enquanto isso, os adversários internos de Colnago se articulam, em um movimento paralelo, para garantir o lançamento da candidatura de Luiz Paulo a deputado federal, com apoio do prefeito Max Filho.

No limite, sem espaço no PSDB nem garantias da atual direção estadual (comandada por Colnago), tanto Luiz Paulo como Max Filho podem até sair do PSDB, dando a deixa para um desembarque maciço dos tucanos que se perfilaram a eles na convenção estadual de 2017. Reunidos na chapa “PSDB Autêntico”, eles foram derrotados pela chapa liderada por Colnago, em disputa que produziu uma cisão de proporções inéditas na história do PSDB no Espírito Santo.

O cenário atual, a propósito, é uma reprodução (ou continuação) do cenário da convenção. O grupo de Colnago e o de Max/Luiz Paulo não dialogam. E cada um cuida dos próprios movimentos, em articulações feitas separadamente.

Recém-eleito presidente estadual do PSDB, em novembro, Colnago deu declarações no sentido de buscar reunificar o partido. A ferida não cicatrizou, porém. Ao contrário, está longe de fechar. E os reflexos da divisão entre os dois grupos já aparecem com força nestes meses que antecedem a definição de candidaturas.

LA BRUJA*

Com décadas de experiência na área e influência direta na campanha vitoriosa de muitos governadores do Espírito Santo, Bete Rodrigues é quase sinônimo de marketing eleitoral no Estado – logo, de campanha eleitoral. Ela acaba de ter seus serviços contratados por Colnago. A informação é confirmada pela própria, que no entanto corrige: o contrato não é com o vice-governador e sim com o PSDB.

“Estamos conversando, mas ainda está só no começo, ainda é uma coisa muito embrionária. É o PSDB, não é o César. Estamos pensando em um reposicionamento do partido. Vamos ver se a gente consegue juntar o partido.”

Segundo a marqueteira, sua agência, a Casamarela Comunicação Integrada, assinou contrato com o PSDB “não faz nem vinte dias”. Ela não confirma a informação, mas, até pela coincidência de datas, é razoável supor que Bete já tenha exercido alguma influência nos movimentos intensos e declarações incisivas de Colnago enquanto foi governador em exercício, de 11 a 26 de janeiro. Na prática, ele disse ao mercado político: sou pré-candidato a governador.

ENQUANTO ISSO...

Na última quarta-feira, o ex-presidente estadual do PSDB, Jarbas de Assis (sucedido no cargo por Colnago), recebeu Luiz Paulo, Ricardo Santos e Idivarcy Martins para uma conversa de planejamento estratégico. A reunião ocorreu na Secretaria de Saúde de Vila Velha, comandada por Jarbas na administração Max Filho. Na convenção estadual, todos estiveram do lado de Max. O assunto da reunião: Luiz Paulo quer se lançar candidato a deputado federal, com apoio de Max, a princípio pelo PSDB. “Luiz Paulo tem interesse em conversar com Max para decidir o rumo que vai tomar. Ele tem falado que é candidato a federal. Max com certeza vai ajudá-lo”, afirma Jarbas.

Max tem total interesse em lançar um candidato a federal com a marca de “seu candidato”. Hoje, ele não tem esse nome. Sempre cotado, o deputado estadual Hércules Silveira (PMDB) mais uma vez não se animou. Mas, no PSDB controlado por Colnago, Luiz Paulo pode ter dificuldades. Bom lembrar que, se Hartung decidir disputar a reeleição, o próprio Colnago é candidato a federal, assim como o secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto. Do mesmo modo, se Max Filho estiver mesmo disposto a se lançar ao Palácio Anchieta – como defende o pai dele, Max Mauro –, será praticamente impossível conseguir legenda no PSDB.

Por isso, no limite, Max e Luiz Paulo podem sair do partido até o dia 7 de abril. Um possível destino é o PP. O presidente estadual da sigla, Marcus Vicente, já convidou Luiz Paulo e pretende conversar com os Mauro (pai e filho). Se a saída de Luiz Paulo e de Max Filho se confirmar, eles devem ser acompanhados por seus colaboradores mais próximos hoje também abrigados no ninho tucano.

* Além de o apelido ser referência aos "poderes mágicos" dos marqueteiros políticos, Bete Rodrigues foi professora de Literatura Espanhola na Ufes.

FLASHBACK

A última convenção estadual do PSDB, realizada em novembro do ano passado, foi marcada por um profundo racha, sem precedentes na história do partido no ES: de um lado, os tucanos governistas, alinhados ao governador Paulo Hartung (PMDB) e reunidos em torno da candidatura de Colnago à presidência da sigla. Do outro, os não hartunguistas, reunidos na chapa “PSDB Autêntico”, encabeçada por Max Filho e apoiada por Luiz Paulo, Jarbas de Assis, Sérgio Majeski, Ricardo Santos, entre outros.

SALDO DA BATALHA

Por uma diferença de parcos votos, Colnago levou a melhor, tomou o controle do partido e preencheu todos os cargos mais altos da Executiva estadual com colegas na equipe de governo, igualmente leais a Paulo Hartung: Paulo Ruy Carnelli (Obras), Octaciano Neto (Agricultura) e Vandinho Leite (Ciência e Tecnologia). Já o grupo dos “autênticos” ficou sem nada.

"TUDO É POSSÍVEL"

Sobre desfiliação dos “autênticos”, o ex-presidente estadual do PSDB Jarbas de Assis, aliado de Max e Luiz Paulo, afirma que eles não pretendem sair, mas que “tudo é possível”. Sobre a contratação de Bete Rodrigues por Colnago, o ex-presidente diz desconhecer essa e qualquer outra informação relacionada à atual Executiva, hoje toda composta pela chapa que venceu a convenção. “Desde a convenção, o PSDB ainda não teve outra reunião para conversar.”

EM BUSCA DE SEGURANÇA

Outro participante da conversa dos “autênticos” na última quarta-feira, no gabinete de Jarbas, garante: pode haver desembarque, sim. “Não dá para continuar jogando o jogo praticado por eles na convenção.” Além da candidatura de Luiz Paulo a federal, a prioridade desse grupo é garantir legenda para Emílio Mameri e Carlos Von a deputado estadual. Se essas candidaturas não tiverem segurança para se viabilizar no PSDB, vão procurar outro partido que as acolha, diz um colaborador de Luiz Paulo. “Não podem ficar no partido sob ameaça. E César (Colnago) até agora não fez nenhum movimento para unificar o partido.”

HAJA MARKETING...