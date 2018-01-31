Promotor de Justiça desiste de recorrer e se desfilia do PSDB

O promotor de Justiça Saint'Clair do Nascimento Júnior reconsiderou sua posição de recorrer à direção estadual do PSDB, acatou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e resolveu se desfiliar do partido. Em carta ao presidente estadual da legenda, César Colnago, Saint'Clair cita a notificação recomendatória do MPES para justificar sua desfiliação.
Conforme a coluna publicou ontem com exclusividade, o Conselho de Ética do PSDB da Serra resolveu excluir o promotor dos quadros do partido após consulta ao MP. Eder Pontes, procurador-geral de Justiça em exercício, informou oficialmente aos tucanos que é vedada aos membros do Ministério Público o exercício da política partidária.
Saint-Clair disse que havia recebido a decisão do PSDB com surpresa e que iria recorrer ao diretório estadual do partido. Hoje, no entanto, desistiu e resolveu se desfiliar formalmente da agremiação.