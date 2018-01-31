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Leonel Ximenes

Promotor de Justiça desiste de recorrer e se desfilia do PSDB

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 16:28

Públicado em 

31 jan 2018 às 16:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

SaintClair foi excluído dos quadros do PSDB da Serra na última sexta-feira em decisão da Comissão de Ética do partido. Crédito: Gazeta Online
O promotor de Justiça Saint'Clair do Nascimento Júnior reconsiderou sua posição de recorrer à direção estadual do PSDB, acatou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e resolveu se desfiliar do partido. Em carta ao presidente estadual da legenda, César Colnago, Saint'Clair cita a notificação recomendatória do MPES para justificar sua desfiliação.
Conforme a coluna publicou ontem com exclusividade, o Conselho de Ética do PSDB da Serra resolveu excluir o promotor dos quadros do partido após consulta ao MP. Eder Pontes, procurador-geral de Justiça em exercício, informou oficialmente  aos tucanos que é vedada aos membros do Ministério Público o exercício da política partidária.
Saint-Clair disse que havia recebido a decisão do PSDB com surpresa e que iria recorrer ao diretório estadual do partido. Hoje, no entanto, desistiu e resolveu se desfiliar formalmente da agremiação. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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