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1º TALK SHOW CBN DE 2020

Mercado de trabalho pós-pandemia é o assunto do Talk Show CBN

Você é nosso convidado para discutir a crise e também as oportunidades

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:21

Publicado em 

05 out 2020 às 14:21
Talk Show CBN mercado de trabalho no Cotidiano Crédito: Divulgação
A primeira live do projeto 2020 do Talk Show CBN, está chegando e você é nosso convidado para acompanhar nossas discussões ao vivo. Para seguir os protocolos de saúde neste momento de pandemia, adotamos um novo modelo: vamos ter transmissões na internet no formato de live com nossos convidados e também pela 92,5 FM. Nosso primeiro tema será "Direitos trabalhistas, questões econômicas e o setor produtivo".
A transmissão será na próxima quarta (07), às 15h, com mediação de Fábio Botacin e os convidados Pedro Fernando Nery, colunista do Estadão, professor de economia do IDP e consultor do Congresso; Alberto Nemer e Cássio Moro, comentaristas do quadro Retrabalho do programa CBN Cotidiano. Você pode assistir no site A Gazeta e ouvir ao vivo na CBN Vitória.
Acompanhe!
Talk Show CBN 2020
"Crises e oportunidades no mercado de trabalho pós-pandemia"
Dia 07/10 - quarta-feira
Horário: 15h
O endereço para assistir tudo ao vivo e mandar sua participação é agazeta.com.br/eventos
Ouça também na 92,5 FM

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