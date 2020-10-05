Mercado de trabalho pós-pandemia é o assunto do Talk Show CBN

A primeira live do projeto 2020 do Talk Show CBN, está chegando e você é nosso convidado para acompanhar nossas discussões ao vivo. Para seguir os protocolos de saúde neste momento de pandemia, adotamos um novo modelo: vamos ter transmissões na internet no formato de live com nossos convidados e também pela 92,5 FM. Nosso primeiro tema será "Direitos trabalhistas, questões econômicas e o setor produtivo".