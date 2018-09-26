Projeto social faz morador de rua conseguir emprego

Ricardo Conceição Pereira (de camisa branca) ao lado do vereador Vinícius Simões (à esquerda) e do empresário que o contratou: uma oportunidade para refazer a vida. Crédito: Câmara de Vitória/Divulgação

Saiu o primeiro emprego para um morador de rua beneficiado pelo projeto Empresa Pop, criado recentemente pela Câmara Municipal de Vitória. O mais novo trabalhador com carteira assinada é Ricardo Conceição Pereira, que foi contratado pela empresa de vigilância Star. O ex-morador de rua foi indicado pelo Programa Escola da Vida, da PMV.

Como funciona

A lei, de autoria do presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS), incentiva empresas privadas, mesmo as instaladas em outros municípios, a contratar moradores de rua. A empresa participante recebe o selo “Empresa Pop”. O empresário que quiser participar basta entrar em contato com a direção geral da Câmara de Vitória pelo telefone 3334-4562.

Ainda não

De um leitor na rua, surpreso ao saber que o ministro Marun, que visitou ontem o Cais de Atalaia em Vila Velha, estava sendo escoltado por batedores da PRF: “Então não seriam prendedores?”.

PH recebe?

Por falar nisso, segundo a Codesa, o presidente Temer deve vir inaugurar o cais até dezembro.

Wi-fake

Leitora reclama que em muitos restaurantes (inclusive os bacanas) do Estado o wi-fi não funciona.

De olho

Ontem, nas redes sociais, teve mais uma rodada de ataques (anônimos) à vida privada do delegado Fabiano Contarato, candidato ao Senado pela Rede. O TRE-ES recebeu a denúncia e está atento às postagens.

O acaju venceu

O presidenciável Álvaro Dias está com o cabelo (cabelo?) mais denso e bem mais vermelho.

Cabo pra cima

O Cabo Daciolo estava com a corda toda ontem no debate do SBT. O retiro espiritual no monte parece que deu mais energia ao candidato do Patriota. Para honra e glória...

Alô, Ceturb!

Na terça, às 17h30, em Vitória, o ônibus do Bike GV recebeu 41 bicicletas, apesar de a capacidade do veículo ser de apenas 17. Aliás, essa superlotação acontece todos os dias entre 17h e 18h. Pode isso, Arnaldo?

Dor globalizada

De um senhorinha ao abordar um candidato ontem em Iúna: “Estou com problema no nervo asiático”.

Viva a vida!

Duas placas com informações sobre o Centro de Valorização da Vida (CVV), instituição que trabalha na prevenção do suicídio, foram instaladas próximo ao pedágio da Terceira Ponte, em Vitória.

Mulheres, uni-vos!

A Câmara de Vila Velha derrubou o veto do prefeito Max Filho (PSDB) ao projeto do vereador Heliosandro Mattos (PR) que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo.

Luzes na fé

Hoje à noite será inaugurada a nova e moderna iluminação do Convento da Penha. Mas nos últimos dias, mesmo em teste, já foi possível ver o espetáculo de luzes no principal ponto turístico do Estado.

Olho Vivo, gente!

Cliente apresentou sua Carteira de Motorista para bloquear seu celular, que foi furtado ou perdido. Curiosamente, a loja da operadora na Av. Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, não aceitou o documento. O argumento da gerência: só aceita a CNH se ela tiver até seis meses vencida.

Olho Vivo, gente! 2

Não se sabe em que lei se baseou a operadora, haja vista que, desde o ano passado, o governo federal passou a considerar válida a Carteira de Motorista como documento de identidade, sem prazo definido.

Imobilidade urbana

Leitora conta que pegou todos (todos!) os semáforos fechados no trajeto entre Jardim da Penha e Bento Ferreira, ontem de manhã.

Salão de feiúra

A decisão é da Justiça: um salão de beleza de Vila Velha vai ter que indenizar, em R$ 5 mil, uma cliente. Ela ficou parcialmente careca após realizar um procedimento capilar.

Desistiu?

De Álvaro Dias nas considerações finais do debate de ontem na TV: “Agora vou para Itaquera ver Corinthians e Flamengo”.

Alô, MDB!