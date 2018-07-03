Projeto de nova ferrovia no Estado não deve sair do trilhos

Voltar atrás em palavra dada tem sido uma constante deste claudicante governo Temer, como visto na negociação naufragada da reforma da Previdência e nas ingerências para estancar a greve dos caminhoneiros, como o tabelamento do frete. Desta vez, a quebra de compromisso atinge em cheio o Espírito Santo, com a retirada do projeto de construção da ferrovia EF-118 da lista de contrapartidas acordadas em novembro do ano passado.
Há quatro dias, a União apresentou nova proposta à Vale, de que, em troca da renovação antecipada da concessão da Vitória-Minas, a mineradora invista na construção de uma ferrovia no Centro-Oeste. Um duro golpe – e pelas costas. Empresários e especialistas são unânimes em apontar que a perda do ramal ferroviário – que representa um investimento de R$ 1 bilhão e mais de cinco mil empregos – trará prejuízos à economia capixaba.
A EF-118, que ligaria Vitória e Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, é estratégica por interligar a malha ferroviária, conectar portos e escoar a produção brasileira. No caso do Espírito Santo, a perda desse investimento coloca em xeque até mesmo a força competitiva do Porto Central, em construção.
Ainda mais grave que a repentina mudança de planos do governo federal, sem qualquer esclarecimento sobre seu propósito, é o desequilíbrio da nova da proposta. Caso seja mantida a alteração, o Espírito Santo arca somente com os ônus da renovação antecipada da concessão da Vitória-Minas. Aqui permanecem os impactos sociais e ambientais, enquanto o bônus do investimento escoa para outras regiões. “Temer concorda que os investimentos têm que ser executados onde a ferrovia está localizada, e não em outro Estado”, disse o governador Paulo Hartung à época.
Neste momento, a bancada capixaba no Congresso e o governo do Estado devem deixar de lado partidarismos e divergências políticas e trabalhar em conjunto, em prol do Espírito Santo, para que a União reassuma o compromisso. É hora de mostrar o bom trânsito que nossos políticos dizem ter em Brasília.