Processo eleitoral de Euclério contra Octaciano é extinto

A Justiça Eleitoral extinguiu o processo movido pelo deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB), que atualmente exerce o cargo chefe de gabinete do governador Paulo Hartung (MDB). O juiz eleitoral auxiliar Délio José Rocha Sobrinho, em seu despacho, considerou que a ação incorreu em falta de interesse processual haja vista que Octaciano, que cogitou ser candidato a deputado federal, desistiu de concorrer.
Euclério, adversário declarado de Octaciano Neto, acusava o então secretário estadual da Agricultura de ter utilizado a Administração Pública para alavancar sua pré-candidatura às eleições deste ano. O parlamentar apontava uso do poder econômico e conduta vedada a servidor público, que são crimes eleitorais.