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  • Processo eleitoral de Euclério contra Octaciano é extinto
Leonel Ximenes

Processo eleitoral de Euclério contra Octaciano é extinto

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:23

Públicado em 

17 ago 2018 às 17:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Octaciano desistiu de ser candidato a deputado federal, razão da extinção do processo. Crédito: Gazeta Online
A Justiça Eleitoral extinguiu o processo movido pelo deputado Euclério Sampaio (DC) contra Octaciano Neto (PSDB), que atualmente exerce o cargo chefe de gabinete do governador Paulo Hartung (MDB). O juiz eleitoral auxiliar Délio José Rocha Sobrinho, em seu despacho, considerou que a ação incorreu em falta de interesse processual haja vista que Octaciano, que cogitou ser candidato a deputado federal, desistiu de concorrer.
Euclério, adversário declarado de Octaciano Neto, acusava o então secretário estadual da Agricultura de ter utilizado a Administração Pública para alavancar sua pré-candidatura às eleições deste ano. O parlamentar apontava uso do poder econômico e conduta vedada a servidor público, que são crimes eleitorais. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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