Presidente do PSD compartilhou fake news

Neucimar Fraga Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

O subsecretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Neucimar Fraga, compartilhou o link da notícia falsa (fake news) que é alvo da investigação da Polícia Federal na Operação Voto Livre. Produzida pelo então assessor da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) Evandro Figueiredo e publicada no site "Capixabao.com", a notícia falsa apresentava informações sobre uma suposta pesquisa realizada pelo Partido Social Democrático (PSD) e não registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Para a Polícia Federal, a pesquisa também é falsa.

Presidente do PSD no Espírito Santo, Neucimar compartilhou o link da matéria do "Capixabao.com", em um grupo de WhatsApp, na manhã do dia 10 de fevereiro.

Neucimar confirmou que, em meados de janeiro, o PSD encomendou uma pesquisa de intenção de votos, testando cenários para a eleição ao governo do Estado e ao Senado, ao custo de R$ 15 mil. Segundo o dirigente partidário, o levantamento foi realizado pelo instituto Brand, pertencente a Lucas Margotto e localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ainda segundo Neucimar, a pesquisa abrangeu 600 entrevistados na Grande Vitória.

Apesar de ter compartilhado o link, o dirigente nega qualquer envolvimento dele e do partido na produção da fake news e na divulgação dos dados da pesquisa.

"A pesquisa não é fraudulenta nem falsa. É pesquisa que nós contratamos de um instituto reconhecido no Estado, apenas para consumo interno, o que a legislação permite. Se alguém divulgou dados equivocados dessa pesquisa, não foi com o conhecimento do partido nem pertence ao partido. Não autorizamos nem distribuímos cópia dessa pesquisa para ninguém. Uma cópia ficou comigo, outra com Zé Carlinhos", afirmou Neucimar, referindo-se ao secretário-chefe da Casa Civil e presidente licenciado do PSD, José Carlos da Fonseca Júnior. "Se alguém fez isso, deveria saber da responsabilidade em que estava incorrendo. Se publicou dados da pesquisa sabendo que não estava registrada, a pessoa cometeu um erro", completou Neucimar.

Por que, então, compartilhou?

Ora, se "o partido não autorizou a divulgação da pesquisa", por que então o próprio Neucimar, dirigente estadual do PSD, compartilhou o link da fake news que supostamente trazia dados sobre "a pesquisa do PSD"? Foi o que perguntamos a Neucimar. A resposta:

"Os dados daquela pesquisa [divulgados no "Capixabão.com"] não tinham nada a ver com nossos números não. Na época achei até um pouco estranho. Não me lembro, mas é possível que eu tenha compartilhado realmente pesquisa em algum grupo de WhatsApp. Mas não eram os mesmos números da nossa pesquisa não. A gente possivelmente está tratando de dados diferentes."

Ocorre que a notícia falsa publicada no "Capixabão.com", cujo link foi compartilhado por Neucimar, na verdade não apresentava nenhum número. Só alardeava a vantagem do governador Paulo Hartung (PMDB) na eleição ao governo estadual e do deputado estadual Amaro Neto (recém-filiado ao PRB) na eleição ao Senado Federal.

Diante da resposta do presidente estadual do PSD, resta ainda um questionamento sem resposta:

Se a notícia com a suposta pesquisa realmente apresentasse números e se estes fossem diferentes daqueles da pesquisa encomendada pelo PSD, não seria mais um motivo para o dirigente evitar disseminar o link?

Investigação

Os representantes do PSD e do instituto Brand serão intimados a depor pela Polícia Federal, como desdobramento da Operação Voto Livre. A informação foi dada à CBN, na manhã desta quinta-feira (15), pelo delegado regional de Combate ao Crime Organizado, Vitor Moraes Soares, responsável pela operação.