Presidente da Associação dos Oficiais responde a segundo IPM

Mais um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi aberto contra o presidente da Associação dos Oficiais Militares (Assomes/Clube dos Oficiais). O tenente-coronel Rogério Fernandes Lima prestou depoimento agora há pouco na Corregedoria da Polícia Militar. O motivo do procedimento disciplinar são entrevistas concedidas pelo presidente da Assomes à imprensa capixaba, sobre a greve da PM ocorrida em fevereiro do ano passado.
É o segundo IPM a que responde o presidente da Assomes pelo mesmo motivo. "Não entendo o porquê do procedimento, por apenas manifestar minha opinião no exercício do mandato da entidade. Em nenhum momento ofendi ou denegri as autoridades constituídas", alega o tenente-coronel.