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Leonel Ximenes

Presidente da Associação dos Oficiais responde a segundo IPM

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 17:08

Públicado em 

08 fev 2018 às 17:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O tenente-coronel Rogério Fernandes Lima está sendo processado por entrevistas que concedeu à imprensa sobre a greve da PM. Crédito: Divulgação
Mais um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi aberto contra o presidente da Associação dos Oficiais Militares (Assomes/Clube dos Oficiais). O tenente-coronel Rogério Fernandes Lima prestou depoimento agora há pouco na Corregedoria da Polícia Militar. O motivo do procedimento disciplinar são entrevistas concedidas pelo presidente da Assomes à imprensa capixaba, sobre a greve da PM ocorrida em fevereiro do ano passado.
É o segundo IPM a que responde o presidente da Assomes pelo mesmo motivo. "Não entendo o porquê do procedimento, por apenas manifestar minha opinião no exercício do mandato da entidade. Em nenhum momento ofendi ou denegri as autoridades constituídas", alega o tenente-coronel.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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