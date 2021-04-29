Veja como se inscrever no Prêmio Biguá de Sustentabilidade

Se você desenvolve alguma ação de preservação do meio ambiente na sua região no Espírito Santo, chegou a hora de concorrer ao Prêmio Biguá de Sustentabilidade da TV Gazeta.
Confira as datas de inscrições de acordo com sua região:
Na região Norte e Noroeste as inscrições estão abertas e vão até o dia 24 de Setembro deste ano.
Confira no regulamento as categorias disponíveis para premiação.
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Faça sua inscrição abaixo:
As inscrições podem ser feitas pelo site A Gazeta, ou presencialmente em um escritório do Incaper na sua cidade e na sede da TV Gazeta da sua região.
Os projetos podem ser de recuperação, proteção do solo; reflorestamento; recuperação de nascentes; economia de água e outras ideias que contribuem para o meio ambiente.
O objetivo do prêmio é reconhecer boas ideias e incentivar ações de cuidado com o meio ambiente.
Acesse o regulamento para saber quais documentos precisam ser entregues:
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Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
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Regulamento Premio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 573kb
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Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
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Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
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Regulamento Premio Biguá Sustentabilidade 2021
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