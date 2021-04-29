Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inscrições Prorrogadas

Veja como se inscrever no Prêmio Biguá de Sustentabilidade

As inscrições podem ser feitas no site de A Gazeta, no Incaper, na sede da TV Gazeta da sua região ou ainda pelo e-mail [email protected]

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:30

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:30
Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a sua 9ª edição
Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a sua 9ª edição Crédito: Wallace Hull
Se você desenvolve alguma ação de preservação do meio ambiente na sua região no Espírito Santo, chegou a hora de concorrer ao Prêmio Biguá de Sustentabilidade da TV Gazeta. 
Confira as datas de inscrições de acordo com sua região:
Na região Norte e Noroeste  as inscrições estão abertas e vão até o dia 24 de Setembro deste ano.
Confira no regulamento as categorias disponíveis para premiação. 
Tire suas dúvidas através do nosso canal de WhatsApp (27) 9 9867-6477.
Faça sua inscrição abaixo:
As inscrições podem ser feitas pelo site A Gazeta, ou presencialmente em um escritório do Incaper na sua cidade e na sede da TV Gazeta da sua região.
Os projetos podem ser de recuperação, proteção do solo; reflorestamento; recuperação de nascentes; economia de água e outras ideias que contribuem para o meio ambiente.
O objetivo do prêmio é reconhecer boas ideias e incentivar ações de cuidado com o meio ambiente.
Acesse o regulamento para saber quais documentos precisam ser entregues:

Arquivos & Anexos

Clique aqui fazer o download da Ficha de Inscrição - Sul

Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 487kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Clique aqui fazer o download do Regulamento - Sul

Regulamento Premio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 573kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Clique aqui fazer o download da Ficha de Inscrição - Noroeste

Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 446kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Clique aqui fazer o download da Ficha de Inscrição - Norte

Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 443kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Clique aqui fazer o download do Regulamento - Norte e Noroeste

Regulamento Premio Biguá Sustentabilidade 2021
Tamanho do arquivo: 366kb
Baixar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prêmio Biguá Prêmio Biguá Norte Prêmio Biguá Noroeste Prêmio Biguá Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados