Veja como se inscrever no Prêmio Biguá de Sustentabilidade

Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a sua 9ª edição Crédito: Wallace Hull

Se você desenvolve alguma ação de preservação do meio ambiente na sua região no Espírito Santo, chegou a hora de concorrer ao Prêmio Biguá de Sustentabilidade da TV Gazeta.

Confira as datas de inscrições de acordo com sua região:

Na região Norte e Noroeste as inscrições estão abertas e vão até o dia 24 de Setembro deste ano.

Confira no regulamento as categorias disponíveis para premiação.

Tire suas dúvidas através do nosso canal de WhatsApp (27) 9 9867-6477.

Faça sua inscrição abaixo:

As inscrições podem ser feitas pelo site A Gazeta, ou presencialmente em um escritório do Incaper na sua cidade e na sede da TV Gazeta da sua região.

Os projetos podem ser de recuperação, proteção do solo; reflorestamento; recuperação de nascentes; economia de água e outras ideias que contribuem para o meio ambiente.

O objetivo do prêmio é reconhecer boas ideias e incentivar ações de cuidado com o meio ambiente.

Acesse o regulamento para saber quais documentos precisam ser entregues:

Arquivos & Anexos Clique aqui fazer o download da Ficha de Inscrição - Sul Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021 Tamanho do arquivo: 487kb Baixar

Arquivos & Anexos Clique aqui fazer o download do Regulamento - Sul Regulamento Premio Biguá Sustentabilidade 2021 Tamanho do arquivo: 573kb Baixar

Arquivos & Anexos Clique aqui fazer o download da Ficha de Inscrição - Noroeste Ficha de Inscrição Prêmio Biguá Sustentabilidade 2021 Tamanho do arquivo: 446kb Baixar

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