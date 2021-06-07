Prêmio destaca as melhores práticas de preservação ambiental

Reparar os efeitos negativos do impacto humano sobre o meio ambiente vai muito além do controle de danos. É preciso prevenir, mudar hábitos, atitudes e comportamentos.

É com essa premissa que a TV Gazeta Sul (Rede Gazeta) realiza, desde 2012, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma iniciativa que tem se desdobrado e gerado tantos bons resultados que foi estendida para outras regiões do Estado. Neste mês de junho, no dia 02, foi lançada a 1ª edição da premiação nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo.

“A experiência positiva no Sul do Estado nos levou a ampliar a premiação para outros municípios capixabas. Assim, as iniciativas dessas novas regiões também ganharão visibilidade e poderão contribuir para multiplicar boas práticas de relação com o meio ambiente”, explicou a diretora das Regionais Norte e Noroeste da TV Gazeta, Maria Helena Vargas.

Maria Helena Vargas Crédito: Diretora das Regionais Rede Gazeta Norte e Noroeste

Criado para divulgar, valorizar e incentivar as boas práticas de recuperação, educação e preservação ambiental, o Prêmio homenageia, em seu nome, o Biguá, conhecida ave aquática encontrada em reservas naturais capixabas, sobretudo no Norte do Estado.

Na premiação da região Sul, são condecoradas empresas, instituições, escolas e pessoas em seis categorias diferentes: Produtor Rural, Sociedade Civil, Poder Público, Agricultura Familiar, Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano escolar e Empreendedor Ambiental (Pessoa Física e Pessoa Jurídica). Em comum, todas elas se destacam por praticar ações voltadas para a proteção dos recursos naturais das regiões onde atuam.

Nas edições Norte e Noroeste, serão cinco categorias premiadas: Produtor Rural, Sociedade Civil, Poder Público, Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano escolar e Empreendedor Ambiental.

“Nossa proposta é valorizar e divulgar experiências de sucesso na preservação e recuperação da fauna, solo, água e flora. Queremos despertar nas pessoas a consciência para o uso racional e sustentável desses recursos”, explicou a diretora das Regionais Norte e Noroeste da TV Gazeta, Maria Helena Vargas.