Prêmio destaca as melhores práticas de preservação ambiental

Reparar os efeitos negativos do impacto humano sobre o meio ambiente vai muito além do controle de danos. É preciso prevenir, mudar hábitos, atitudes e comportamentos.
É com essa premissa que a TV Gazeta Sul (Rede Gazeta) realiza, desde 2012, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma iniciativa que tem se desdobrado e gerado tantos bons resultados que foi estendida para outras regiões do Estado. Neste mês de junho, no dia 02, foi lançada a 1ª edição da premiação nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo.
“A experiência positiva no Sul do Estado nos levou a ampliar a premiação para outros municípios capixabas. Assim, as iniciativas dessas novas regiões também ganharão visibilidade e poderão contribuir para multiplicar boas práticas de relação com o meio ambiente”, explicou a diretora das Regionais Norte e Noroeste da TV Gazeta, Maria Helena Vargas.
Criado para divulgar, valorizar e incentivar as boas práticas de recuperação, educação e preservação ambiental, o Prêmio homenageia, em seu nome, o Biguá, conhecida ave aquática encontrada em reservas naturais capixabas, sobretudo no Norte do Estado.
Na premiação da região Sul, são condecoradas empresas, instituições, escolas e pessoas em seis categorias diferentes: Produtor Rural, Sociedade Civil, Poder Público, Agricultura Familiar, Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano escolar e Empreendedor Ambiental (Pessoa Física e Pessoa Jurídica). Em comum, todas elas se destacam por praticar ações voltadas para a proteção dos recursos naturais das regiões onde atuam.
Nas edições Norte e Noroeste, serão cinco categorias premiadas: Produtor Rural, Sociedade Civil, Poder Público, Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano escolar e Empreendedor Ambiental.
“Nossa proposta é valorizar e divulgar experiências de sucesso na preservação e recuperação da fauna, solo, água e flora. Queremos despertar nas pessoas a consciência para o uso racional e sustentável desses recursos”, explicou a diretora das Regionais Norte e Noroeste da TV Gazeta, Maria Helena Vargas.
Para ela, reconhecer e difundir bons exemplos, como os que têm sido reconhecidos pelo Prêmio Biguá, também são formas de contribuir para a multiplicação de boas práticas. “A sustentabilidade pressupõe mudança de cultura. A Rede Gazeta, enquanto empresa de comunicação, pode contribuir muito com a sociedade capixaba na construção de uma consciência ambiental mais alinhada com a realidade atual, onde todos nós estamos sendo convidados a contribuir com o planeta através do uso mais consciente dos seus recursos”, afirmou.