Interessados terão até 17 de setembro para se inscrever no prêmio das regiões Norte e Noroeste

Os interessados em concorrer ao Prêmio Biguá de Sustentabilidade terão entre 07 de junho e 17 de setembro para se inscrever gratuitamente pelo site www.agazeta.com.br/premiobigua. Também podem fazer a inscrição entrando em contato com o escritório do Incaper do seu município.

Segundo a diretora das Regionais Norte e Noroeste da TV Gazeta, Maria Helena Vargas, a expectativa é de grande adesão de participantes. “Estamos com perspectivas muito positivas, pois inúmeros produtores rurais, grandes empresas e exportadores já percebem a importância da responsabilidade ambiental e, certamente, terão bons projetos para mostrar”, disse.

Ela explicou que alguns documentos deverão ser anexados à inscrição. São eles: indicação de um responsável caso a ação ou projeto seja de autoria de mais de uma pessoa; uma via impressa da ação ou projeto; uma via impressa do resumo da ação ou projeto, em até duas folhas A4, em fonte Arial 12 e com espaçamento de 1,5 entrelinhas; e uma via (subir em nuvem ou gravar em pen drive) da íntegra da ação ou projeto, em formato PDF; juntamente com fotos ou vídeos que comprovem seus dados.

O processo de seleção será realizado entre 20 de setembro e 08 de outubro, e incluirá triagem e avaliação por comissão julgadora. O júri, formado por pelo menos três pessoas com conhecimento na área ambiental, analisará os requisitos: objetivo da ação ou projeto; importância ecológica; área de abrangência; capacidade de replicação; registros apresentados e resultados.

A premiação contemplará do primeiro ao terceiro lugar de cada categoria: Produtor Rural (1º lugar – Troféu Biguá , certificado e o valor de R$ 2,5 mil; 2º e 3º lugares – certificado); Sociedade Civil, incluindo ONGs, fundações comunitárias, associações, institutos e pessoas físicas (1º lugar – Troféu Biguá , certificado e o valor de R$ 2,5 mil; 2º e 3º lugares – certificado); Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano Escolar, incluindo instituições públicas e privadas (1º lugar – Troféu Biguá, certificado e uma TV; 2º e 3º lugares – certificado), Poder Público (1º lugar – Troféu Biguá e certificado; 2º e 3º lugares – certificado) e Empreendedor Ambiental (1º lugar – Troféu Biguá e certificado; 2º e 3º lugares – certificado).