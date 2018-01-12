Prefeitura de Vila Velha vai regulamentar transporte por aplicativo

Toda corrida com aplicativo em Vila Velha vai render R$ 1 de taxa para a prefeitura. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha vai regulamentar o transporte por aplicativos na cidade. Segundo o secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich Júnior, será editado um decreto com as normas que deverão ser observadas pelas empresas de tecnologia. A ideia é que a PMVV receba R$ 1 por corrida realizada, independentemente da quilometragem rodada com o passageiro.

Livre escolha

“A Prefeitura de Vila Velha incentiva novas tecnologias, é a favor da livre concorrência e que o cidadão tenha liberdade para escolher sua melhor forma de locomoção”, diz Oberacy Emmerich, que regulamentou os aplicativos com as mesmas normas que serão adotadas em Vila Velha quando foi secretário de Transporte e Trânsito de Vitória.

As negociações

Segundo o secretário, a empresa 99 já procurou a prefeitura para conversar; ele aguarda agora a mesma iniciativa dos demais aplicativos. “As empresas vão ter que seguir regras e pagar ISS e a outorga por utilizar as vias da cidade. O que for arrecadado será destinado exclusivamente ao trânsito”, prometeu.

Moquecando

Na primeira semana de fevereiro, o ex-vereador Zezito Maio vai promover em sua casa, na Praia do Suá, a tradicional moqueca de A a Z. De 300 a 400 pessoas estarão lá para comer moqueca de cação acompanhada de arroz com camarão médio.

Moquequeiros

Estão convidados deputados senadores, prefeitos vereadores, candidatos a alguma coisa neste ano e lideranças comunitárias.

Casa de ferreiro...

O prédio da EDP na Enseada do Suá fica todo iluminado de madrugada. Aliás, quem paga a conta de luz da EDP?

O povo irritado

Na transmissão ao vivo da entrevista coletiva em que o governo do Estado anunciou o aumento da passagem do Transcol, no Gazeta Online, quase 90% dos internautas reagiram com o ícone correspondente à irritação.

Questão quente

Um dos internautas perguntou sobre o aumento da tarifa: “Os ônibus agora vão ter ar-condicionado?”.

Combinado

Do secretário estadual de Transporte, Paulo Ruy Carnelli, ontem na entrevista do aumento das passagens: “O índice de satisfação do usuário do Transcol é próximo a 70%”.

Combinado 2

Do secretário municipal de Transporte da Capital, Thiago Hoffmann, ontem em entrevista à Rádio CBN: “Não existem semáforos sem sincronia em Vitória”.

Moreno limpo

Hoje, a partir das 8h, haverá mutirão de limpeza no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha. É a 99ª edição da Campanha de Limpeza de Áreas Naturais, que faz 21 anos em abril.

Picada no bolso

Chegou ao Espírito Santo uma tinta para paredes e tetos que elimina os insetos transmissores de doenças. É vendido na forma de combo, que reúne um galão de 10 litros da tinta e a mão de obra especializada para aplicar o produto. O preço? R$ 4 mil.

A Itália é nossa!

O presidente Temer tem seu lado bom: ele assinou o decreto reconhecendo Santa Teresa como cidade pioneira da imigração italiana no Brasil.

Culpa do estagiário

Rodrigo Maia diz que o Congresso não é responsável pelo rebaixamento da nota do Brasil pela agência Standard & Poor’s. Não, claro que não.

O estigma

Em conversa ontem com o secretário da Segurança, André Garcia, moradores do Condomínio Ourimar, na Serra, reclamaram do estigma de “condomínio do tráfico”. “Há muita gente de bem que está sendo prejudicada até para conseguir emprego”, contou Garcia.

O drama

O secretário, que visitou o condomínio com o comandante-geral da PM, Nylton Rodrigues, disse que constatou no local um “drama social”. “Não há ônibus, padaria, posto de saúde, e os moradores estão pouco informados sobre direitos e deveres como condôminos. Vou sugerir um mutirão social”, disse.

Novo livro

A escritora Ester Abreu Vieira lança “Histórias do Solar da Vovó”, amanhã, a partir das 15h, na Rua das Artes, na Prainha, em Vila Velha.





Novo livro

O governo do Estado vai asfaltar a rodovia que liga Conceição da Barra a Itaúnas. São 20,6 km ao custo de R$ 50 milhões





Alô, eleitor!

É Bolsomito ou Bolsomente?