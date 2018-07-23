Prefeitura de São Mateus pode gastar R$ 1 milhão em caixões

A Prefeitura de São Mateus concluiu uma licitação, na modalidade registro de preços, para comprar caixões e serviço de traslado de corpos numa funerária local. O valor: R$ 975.500,00 para o período de um ano. Segundo o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), a quantia é suficiente para comprar cerca de 150 caixões por mês, durante o período da validade da contratação.
O parlamentar, que está cobrando providências do TRE para afastar definitivamente o prefeito Daniel da Açaí (PSDB) - que já foi cassado, mas continua no cargo -, denunciou a licitação dos caixões no Tribunal de Contas.
"Este tipo de ata de registro de preços para aquisição de qualquer coisa para órgão público cheira forte como cartas marcadas e serve para beneficiar alguém diretamente", critica Enivaldo.