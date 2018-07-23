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  • Prefeitura de São Mateus pode gastar R$ 1 milhão em caixões
Leonel Ximenes

Prefeitura de São Mateus pode gastar R$ 1 milhão em caixões

A quantia é suficiente para comprar cerca de 150 caixões por mês

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 17:15

Públicado em 

23 jul 2018 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os caixões que serão comprados pela Prefeitura de São Mateus vão custar quase R$ 1 milhão. Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Mateus concluiu uma licitação, na modalidade registro de preços, para comprar caixões e serviço de traslado de corpos numa funerária local. O valor: R$ 975.500,00 para o período de um ano. Segundo o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), a quantia é suficiente para comprar cerca de 150 caixões por mês, durante o período da validade da contratação.
O parlamentar, que está cobrando providências do TRE para afastar definitivamente o prefeito Daniel da Açaí (PSDB) - que já foi cassado, mas continua no cargo -, denunciou a licitação dos caixões no Tribunal de Contas.
"Este tipo de ata de registro de preços para aquisição de qualquer coisa para órgão público cheira forte como cartas marcadas e serve para beneficiar alguém diretamente", critica Enivaldo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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