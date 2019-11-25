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Leonel Ximenes

Prefeitura de Cariacica "dribla" a Câmara e garante repasse de recursos

Prefeitura conseguiu liminares na Justiça Estadual e Federal e não será considerada inadimplente por causa do Legislativo

Públicado em 

25 nov 2019 às 16:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A inadimplência de informações da Câmara de Cariacica colocou em risco a prefeitura Crédito: CMC
A Prefeitura de Cariacica obteve liminares favoráveis, do Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, ao pedido de suspensão do registro de inadimplência junto aos órgãos federais e estaduais, devido à falta do repasse de informações da Câmara de Vereadores ao Tribunal de Contas do ES. Como essas liminares, o município continua apto a receber recursos federais e estaduais, além de financiamentos no país e no exterior.
Conforme a coluna mostrou, a prefeitura estava correndo risco de não receber repasses e financiamentos porque o Legislativo cariaciquense não prestou contas ao TCES das informações relativas ao meses de setembro e outubro - os prazos venceram no dias 10 de outubro e 10 de novembro, respectivamente.
Sem apresentar essa prestação de contas, o município não consegue emitir a certidão para transferências voluntárias, necessária para obter o repasse de recursos e convênios com o Estado e a União.
O presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), alegou que o sistema de Tecnologia da Informação (TI) da Casa teve um problema técnico e acabou perdendo os dados. Lucas prometeu recuperar as informações para repassá-las ao Tribunal de Contas do Estado, como determina a lei.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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