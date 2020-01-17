Prefeito elogia praia que está imprópria para banho em Vila Velha

Praia Secreta recebe diariamente grande número de frequentadores no verão Crédito: Fernando Madeira

O prefeito Max Filho (PSDB), em tom ufanista, foi às redes sociais elogiar a agora famosa Praia Secreta, na região da Praia da Costa. Só tem um probleminha: a praia está imprópria para banho, segundo o último relatório de balneabilidade da própria Prefeitura de Vila Velha

A mensagem ufanista de Max Filho Crédito: Reprodução do Twitter

“Depois da ‘descoberta’ por imagens que viralizaram na internet, ela deixou de ser secreta e passou a bombar a cada verão. Também com esse mar calmo, azul e cristalino não tem como passar despercebida! Praia Secreta, mais um point de verão de Vila Velha”, escreveu o prefeito na última terça-feira em suas redes sociais.

VEJA AS PRAIAS QUE ESTÃO IMPRÓPRIAS EM VILA VELHA

No último relatório de balneabilidade da PMVV, publicado há quatro dias, sete das 17 praias de Vila Velha são consideradas impróprias para banho. Além da Praia Secreta, estão nessa condição Praia do Barrão (Barra do Jucu), Ponta da Fruta (em frente à pracinha), Praia da Barrinha (próximo à foz do Rio Jucu), Praia do Ribeiro, Prainha e Praia da Concha (Barra do Jucu). As demais estão liberadas.

Na Praia Secreta, elogiada pelo prefeito Max Filho, estão presentes as bactérias Escherichia coli e Enterococos.

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