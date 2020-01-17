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Leonel Ximenes

Prefeito elogia praia que está imprópria para banho em Vila Velha

Praia Secreta,  onde foram encontradas as bactérias "Escherichia coli" e "Enterococos", não passou no teste de balneabilidade da própria prefeitura

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:27

Públicado em 

17 jan 2020 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praia Secreta recebe diariamente grande número de frequentadores no verão Crédito: Fernando Madeira
O prefeito Max Filho (PSDB), em tom ufanista, foi às redes sociais elogiar a agora famosa Praia Secreta, na região da Praia da Costa. Só tem um probleminha: a praia está imprópria para banho, segundo o último relatório de balneabilidade da própria Prefeitura de Vila Velha.
A mensagem ufanista de Max Filho Crédito: Reprodução do Twitter
“Depois da ‘descoberta’ por imagens que viralizaram na internet, ela deixou de ser secreta e passou a bombar a cada verão. Também com esse mar calmo, azul e cristalino não tem como passar despercebida! Praia Secreta, mais um point de verão de Vila Velha”, escreveu o prefeito na última terça-feira em suas redes sociais.

VEJA AS PRAIAS QUE ESTÃO IMPRÓPRIAS EM VILA VELHA

No último relatório de balneabilidade da PMVV, publicado há quatro dias, sete das 17 praias de Vila Velha são consideradas impróprias para banho. Além da Praia Secreta, estão nessa condição Praia do Barrão (Barra do Jucu), Ponta da Fruta (em frente à pracinha), Praia da Barrinha (próximo à foz do Rio Jucu), Praia do Ribeiro, Prainha e Praia da Concha (Barra do Jucu). As demais estão liberadas.
Na Praia Secreta, elogiada pelo prefeito Max Filho, estão presentes as bactérias Escherichia coli e Enterococos.

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Portanto, a praia pode ser até secreta, mas não é mais segredo pra ninguém que ela está contaminada.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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