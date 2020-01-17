Prefeito elogia praia que está imprópria para banho em Vila Velha

“Depois da ‘descoberta’ por imagens que viralizaram na internet, ela deixou de ser secreta e passou a bombar a cada verão. Também com esse mar calmo, azul e cristalino não tem como passar despercebida! Praia Secreta, mais um point de verão de Vila Velha”, escreveu o prefeito na última terça-feira em suas redes sociais.
No último relatório de balneabilidade da PMVV, publicado há quatro dias, sete das 17 praias de Vila Velha são consideradas impróprias para banho. Além da Praia Secreta, estão nessa condição Praia do Barrão (Barra do Jucu), Ponta da Fruta (em frente à pracinha), Praia da Barrinha (próximo à foz do Rio Jucu), Praia do Ribeiro, Prainha e Praia da Concha (Barra do Jucu). As demais estão liberadas.
Na Praia Secreta, elogiada pelo prefeito Max Filho, estão presentes as bactérias Escherichia coli e Enterococos.
Portanto, a praia pode ser até secreta, mas não é mais segredo pra ninguém que ela está contaminada.