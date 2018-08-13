Prefeito de Colatina cumpre promessa e deixa o MDB

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, cumpriu a promessa e acaba de se desfiliar do MDB. "Não me identifico com o partido em nível nacional, não tem nada a ver comigo." Ele descartou entrar em outra legenda neste momento: "Tenho muitos convites, mas não vou participar dessa salada partidária, não confio nesses partidos políticos".
Meneguelli, que retomou suas atividades nesta segunda-feira (13) após dar palestra na Universidade Harvard (EUA), no último sábado, curiosamente vai seguir a orientação do seu ex-partido e apoiará a senadora Rose de Freitas (Podemos) para o governo do Estado.
O prefeito colatinense antecipou sua desfiliação do MDB, que aconteceria depois das eleições, após o governador Paulo Hartung desistir de se candidatar à reeleição.