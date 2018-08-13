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Leonel Ximenes

Prefeito de Colatina cumpre promessa e deixa o MDB

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:22

Públicado em 

13 ago 2018 às 17:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli diz que não tem prazo para se filiar a outro partido político. Crédito: Gazeta Online
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, cumpriu a promessa e acaba de se desfiliar do MDB. "Não me identifico com o partido em nível nacional, não tem nada a ver comigo." Ele descartou entrar em outra legenda neste momento: "Tenho muitos convites, mas não vou participar dessa salada partidária, não confio nesses partidos políticos".
Meneguelli, que retomou suas atividades nesta segunda-feira (13) após dar palestra na Universidade Harvard (EUA), no último sábado, curiosamente vai seguir a orientação do seu ex-partido e apoiará a senadora Rose de Freitas (Podemos) para o governo do Estado. 
O prefeito colatinense antecipou sua desfiliação do MDB, que aconteceria depois das eleições, após o governador Paulo Hartung desistir de se candidatar à reeleição.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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