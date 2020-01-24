"Povo guerreiro", diz leitora sobre pontes construídas em Alfredo Chaves

Trabalhadores reconstroem ponte que caiu por causa das chuvas em Alfredo Chaves Crédito: Raquel Carvalho/VC no ES1

Como diversas comunidades de Alfredo Chaves estão isoladas por conta de pontes que foram destruídas pelas chuvas, os trabalhadores rurais da região se reuniram em mutirão para a construção de novas conexões. Segundo dados da Defesa Civil, 17 pontes do município foram danificadas ou destruídas pela força da correnteza dos rios. Três delas já foram reerguidas pelos moradores.

As pontes são imprescindíveis para o escoamento da produção agrícola, principalmente das bananas.

No perfil de A Gazeta no Facebook, o apoio dos leitores foi geral. Na postagem com a matéria, foram mais de 300 comentários, a grande maioria exaltando a disposição da comunidade em prol do interesse coletivo, adiantando-se ao poder público. "O povo tem urgência... Não dá pra esperar licitação. E nem aprovação", afirmou uma das leitoras. Abaixo, outras manifestações de apoio aos moradores das comunidades da zona rural de Alfredo Chaves.

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É isso, povo guerreiro, parabéns! Esse governo acha que quem está na situação de calamidades pode esperar a boa vontade, eles estão na suas casas, e não se importam com quem está às vezes desesperado com suas famílias desabrigadas, acham que dar de comer já basta. (Angela Maria Fernandes)

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Todos considerados vencedores diante de tamanha destruição. Parabéns e que Deus os ajude e continue dando coragem e muita força. (Margarida Venturini Mônico)

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O povo tem que se unir e fazer com as próprias mãos, pois o governador do Estado disse que vai haver licitação na semana que vem ainda, pra depois as empresas interessadas fazerem suas propostas e mais burocracia... (Suzani Marcos De Martin)

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Mais uma prova de que a população se ajuda mais e muito antes, sendo que é solidariedade em vista do governo que pagamos impostos para nos ajudar e só aparece com o Exército quase uma semana depois. (Eliana Reinke)

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Só quem já passou com o ônibus escolar em cima de uma dessas sabe a sensação boa de estar vivo depois. (Amanda Koehler)

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Que Deus continue abençoando a todos vocês que passaram por esta tragédia e continuam lutando e fazendo o serviço que por direito era pra ser feito pelos órgãos públicos!! Estou orando por vocês e parabéns por esta força!!!! (Josefina Gomes Genier)

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Façam orçamento de quanto saiu e mostrem, pois obras do governo e municípios são superfaturadas e desviadas, um povo trabalhador e unido faz uma obra com pouco recurso. (Eliane Schulz Heidmann)

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Parabéns, trabalhadores! A burocracia e a morosidade do governo deixariam vocês isolados por muitos meses, quem sabe até anos! (Flania Medeiros Nunes)

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Parabéns pra essa galera que mesmo com todas as dificuldades e desafios mostrou que quando a comunidade se une em prol de todos as coisas funcionam! Aí pode ter certeza que não tem dinheiro público! Mais sim suor e esforço de quem trabalha... (Vanderli de Souza)

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Orgulho de morar nesta comunidade. A união faz a força! Somos muito unidos e nos ajudamos. Se fôssemos esperar pelo governo, estaríamos ilhados ainda. (Raquel Carvalho A Siqueira Bertholdi)

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O governador como sempre só aparece na TV fazendo promessas, o povo guerreiro vai à luta. (Silva Brum Brum)

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Enquanto as autoridades ficam no blablablá, quem quer e precisa, realiza!!! (Dete Marques Calazans)

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Se esperar governo, é muita borocracia. O povo tem urgência... Não dá pra esperar licitação. E nem aprovação... (Maria Augusta Do Amaral Botan)

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