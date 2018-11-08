Pousos liberados na nova pista do Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução

Mais de sete meses depois de inaugurada, a nova pista do Aeroporto de Vitória finalmente está liberada para receber pousos de aerononaves comerciais, que a partir desta quinta-feira (08) já poderão pousar pela cabeceira 02, que é a mais próxima ao mar.

A informação foi disponibilizada na noite de quarta-feira (07) no site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) por meio do Notam, que é um documento que comunica a pilotos e profissionais da área informações aeronáuticas necessárias para garantir a segurança e a eficiência da navegação, como mudanças operacionais dos aeroportos.

a notícia publicada pela coluna no dia 24 de outubro de que a previsão era para que esse processo acontecesse no início de novembro. Nas últimas semanas, profissionais que atuam no Eurico de Aguiar Salles foram treinados para lidarem com os novos procedimentos, que preveem uma reestruturação de toda a circulação aérea. A autorização confirmade que a previsão era para que esse processo acontecesse no início de novembro. Nas últimas semanas, profissionais que atuam no Eurico de Aguiar Salles foram treinados para lidarem com os novos procedimentos, que preveem uma reestruturação de toda a circulação aérea.

Para atender as mudanças, os procedimentos foram publicados em 11 novas Cartas de Aproximação por Instrumentos (IAC), sete novas Cartas de Saída Padrão (SID) e em seis Cartas de Chegada (STAR), sendo essas últimas inéditas na área de controle terminal de Vitória.

A liberação dos pousos na nova pista aconteceu depois que foi instalado e homologado um equipamento chamado PAPI (Precision Approach Path Indicator), que é usado como um auxílio visual nos pousos. Na última terça-feira (06), a Infraero confirmou que todos os procedimentos em relação a vistorias, testes e homologação haviam sido realizados pelos órgãos competentes e que dentro de poucos dias os aviões poderiam pousar na nova estrutura, de 2.058 metros.

Mesmo com a liberação da pista nova para pousos pela cabeceira 02, a Infraero lembra que a pista antiga continua operando normalmente e que a decisão de pousar e decolar da pista nova ou da antiga é pautada em diversos fatores, entre eles as condições de vento do momento.