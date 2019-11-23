Poucas&Boas: Surpresa! Jânio Quadros é cidadão do Espírito-Santo

Jânio Quadros, devolva este título, ele não te pertence! Crédito: Amarildo

Jânio Quadros é Cidadão Espírito-Santense. Calma, não se trata de uma homenagem póstuma ao presidente que renunciou em 1961, provocando uma grave crise política, mas a um homônimo de Muriaé (MG), de 64 anos de idade. Jânio Quadros Paradela, que é pastor, recebeu a honraria do deputado Luciano Machado (PV).

FICOU DE MAL

Pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PSD, o vereador Mazinho dos Anjos é o mais novo integrante do imenso Clube dos Bloqueados nas Redes Sociais de Luciano Rezende (CBRSLR). O que ele fez de “errado”? Criticou a gestão de sua excelência.

ERROU...

No calor da emoção para falar quem era o novo comandante-geral da PM, às 13h23 da última segunda-feira, o governador Renato Casagrande cometeu uma gafe no Twitter e escreveu errado o nome do novo chefe da PM.

...CONSERTOU

Em vez de Márcio, digitou “Mário Eugênio Sartório”. O equívoco foi reparado às 13h37.

SEM INTERMEDIÁRIOS

Mais uma vez, a escolha do comandante-geral da Polícia Militar não passou pelo crivo da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), comandada pelo secretário Roberto Sá. A definição do nome do coronel Sartório para substituir o coronel Barreto foi uma decisão pessoal do governador.

PELO MENOS UM

Um dos poucos sorridentes na posse do coronel Sartório, numa cerimônia curta no gabinete do comando-geral da PM, foi o chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda. O doutor até postou uma foto nas suas redes sociais ao lado do comandante (que estava sério).

COTA EM CONCURSO

Está tramitando na Câmara de Vila Velha o projeto do vereador Osvaldo Maturano (PRB) que reserva 25% das vagas em concursos do município para os candidatos que tenham estudado em escolas públicas.

PERDÃO, SENHOR

Há quem diga que o novo governo boliviano é o primeira ditadura neopentecostal do mundo.

É O QUE TEMOS

Com o dólar nas alturas, agora só dá pra ver a Estátua da Liberdade em frente àquela rede de lojas bregas espalhada pelo país.

SÓ FALTA A NEVE

O comando do Corpo de Bombeiros adiou para 8 de dezembro o lançamento da Operação Verão. Aliás, se continuar chovendo e com essa temperatura amena, até o verão corre risco de ser adiado.

HAJA DISCURSO

A agência do Banestes do Shopping Vitória deve ter algo muito especial. Foi inaugurada pelo então governador Paulo Hartung no dia 18 de dezembro do ano passado e acaba de ser inaugurada de novo, no dia 18 de novembro, por Casagrande, agora chamada de Banestes Investimentos.

ALÔ, TURISTA!