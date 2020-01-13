Poucas&Boas: sujeira na praia deixa Enseada Azul vermelha de vergonha

Placa de sinalização arrancada da via pública e abandonada na vegetação de restinga da Praia de Peracanga Crédito: Marcelo Moryan

A Enseada Azul, em Guarapari, agoniza. Em poucos metros de caminhada, nesta segunda-feira (13) de manhã, foi possível constatar o acúmulo de lixo na vegetação de restinga da Bacutia e de Peracanga, as principais e badaladas praias da região. São garrafas de cerveja, latas de refrigerante, papel, restos de comida, palitos de picolé e churrasco (um perigo!) sobras de material de churrasco, cadeiras de praia, isopor, brinquedos… Até placas de sinalização foram arrancadas e jogadas na vegetação. Se não for pedir muito e não incomodar o verão do prefeito Edson Magalhães, S. Exa. bem que poderia mandar a fiscalização atuar lá. Se não for incomodar, é claro...

Lixo acumulado embaixo de uma escadaria de acesso à Praia de Peracanga Crédito: Marcelo Moryan

TEM VERMELHO INCOMODANDO EM GUARAPARI

Por falar na Enseada Azul, leitor da coluna reclama que todo final de semana um helicóptero-ostentação fica dando voos baixos próximo à praia de Peracanga e aos edifícios da orla. Apesar de ser vermelho, o aparelho não é da brava corporação do Corpo dos Bombeiros.

DECORO NA CASA DE SHOWS

Pode estar um calor danado em Guarapari, mas uma casa de shows da cidade avisa: o frequentador está proibido de entrar de chinelos.

DELICADEZA NA ENTREGA

Restaurante com lojas na Praia do Canto e na Enseada do Suá tem cativado o público nas entregas com recadinhos de agradecimento e cordialidade escritos à mão.

I-NDELICADEZA NA ENTREGA

Em compensação, leitor sofreu hoje com um aplicativo de entrega de comidas. O pedido demorou tanto, bem acima do previsto pelo próprio restaurante, que o moço teve que comer um ovo frito em casa mesmo, às pressas, para chegar a tempo de trabalhar.

LIVRO RELATA DRAMA DE REFÉNS EM PRESÍDIO

O livro “Presídio em Chamas”, do jornalista capixaba Joel Vieira, já está disponível para compra na Amazon no formato digital. Joel é um dos sobreviventes da rebelião na Casa de Detenção, em Vila Velha, no dia 8 de fevereiro de 1990. No livro, ele narra os momentos de angústia vividos pelos jornalistas que se tornaram reféns durante mais de 12 horas.

O REVOLTADO DA RAVE

Desabafo de um internauta no Twitter e que está ganhando inúmeras respostas. "Como são porcos o público das festinhas no ES. Os baldes de lixo todos vazios, e a sujeira toda jogada no chão. Não dava pra andar três metros sem pisar em garrafa de água e lata de cerveja, toda hora pisando em guimba de cigarro acesa, falta de respeito total". Este rapaz estava em uma rave.

BAIANOS NA BRONCA COM CAPIXABA

Aliás, a palavra "capixaba" foi alvo de algumas reclamações nesta segunda-feira (13). Alguns torcedores do Bahia ficaram na bronca com o retorno do jogador Juninho Capixaba e xingaram muito no Twitter.

ENIVALDO DOS ANJOS, O IMPORTADOR PIONEIRO

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) não vê vantagem nenhuma nessa onda de clubes brasileiros trazerem técnicos estrangeiros. Nem mesmo no fenômeno português Jorge Jesus no Flamengo. "Na década de 80, como presidente do Santos de Barra de São Francisco, levei o português Manoel Ivo, que ficou três temporadas lá", gaba-se Enivaldo de seu pioneirismo.

NO COMANDO DO LEÃO

O capixaba Flávio Coelho, ex-chefe da Alfândega no Espírito Santo, foi nomeado para ser o superintendente da Receita Federal da 7ª Região Fiscal (RJ e ES). A posse é amanhã (14), no Rio.

ALÔ, BOLSONARO!