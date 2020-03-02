Poucas&Boas: Serra também proíbe fogos de artifício com barulho

Na Serra, fogos de artifício não podem mais emitir barulho Crédito: Divulgação

Não é só Vila Velha. O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), sancionou em janeiro lei que pune com multa de até R$ 2 mil quem soltar fogos com barulho no município e quem os transportar, armazenar, comercializar e manusear. Outras punições incluem apreensão do material e interdição do imóvel.

MAX FILHO: DAS ÁGUAS DO SURFE ÀS ÁGUAS DA ENCHENTE

No domingo passado (1º), Max Filho (PSDB) postou uma foto nas suas redes sociais pegando surfe na praia de Jeribucaçu, em Itacaré, Bahia. No dia seguinte, o prefeito de Vila Velha teve que postar alertas de chuvas. Afinal, as águas mais uma vez alagaram parte da cidade.

A DIREITA DIVIDIDA

No encontro do Aliança em Vitória, no último sábado, a deputada federal Soraya Manato (PSL) foi vaiada enquanto discursava e chamada de “traíra” por algumas pessoas da plateia.

BRINCANDO COM A MORTE

Quando a deputada federal Carla Zambelli (SP) “apresentou” o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ela disse que ele era "forte, alto e careca". E ainda contou que, durante a eleição, brincavam que ele já havia "cancelado 17 CPFs". E que agora, com o Aliança, ele vai ter que "cancelar 38" (por causa do número da sigla de Bolsonaro).

O TRUCULENTO

Em tempo: Daniel Silveira é o moço que destruiu uma placa, no Rio de Janeiro, em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 2018.

TUBARÃO É MAIS MANSO

De um observador político a respeito do tubarão capturado no fim de semana em Guarapari: “"Melhor ter tubarão em Meaípe do que Xaréu".

XARÉU, UM PERIGO

A propósito, Xaréu é o apelido do vereador que foi cassado, acusado de corrupção, mas que retornou ao mandato por determinação da Justiça.

DE SERRANO PARA SERRANO

O deputado estadual Alexandre Xambinho apresentou projeto de lei para batizar a Rodovia do Contorno Jacaraípe x Nova Almeida de Cabo Jucelio Nascimento Porto (Cabo Porto). O militar morreu em acidente de carro, durante o carnaval.

DE PROVISÓRIO PARA PERMANENTE

A Comissão de Segurança da Assembleia, presidida por Danilo Bahiense (PSL), aprovou parecer do deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) para aproveitamento de aprovados em concursos anteriores da Sejus. A Secretaria está com diversos funcionários de designação temporária.

O GOVERNO RESPONDE

Sobre a nota “Tem alguém aí”, publicada sábado (29/2), o governo do Estado diz que o prazo para dar uma resposta aos pedidos dos deputados é de 60 dias, e não 20, como alega o deputado Lorenzo Pazolini (sem partido). O governo afirma também que protocolou a resposta sobre cartões corporativos no último dia 27.

ALÔ, ELEITOR!