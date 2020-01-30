Poucas&Boas: Sem Helder em Cariacica, quem o PT vai eleger no ES?

Helder Salomão não quis concorrer a um terceiro mandato em Cariacica pelo PT Crédito: Tati Beling

A desistência de Helder Salomão em concorrer em Cariacica cria um problemão para o PT capixaba. Sem o deputado federal, que tinha chances reais de voltar a ser prefeito da terceira maior cidade do Estado, quem o PT vai eleger no Espírito Santo? O quadro atual já é desolador: o Partido dos Trabalhadores perdeu seu único chefe de executivo municipal no ES, com a desfiliação de Alencar Mirim, de Barra de São Francisco. A legenda não tem sequer vereador em Vitória e Vila Velha, duas cidades estratégicas. Parece que 2020 está se apresentando como um ano difícil para as pretensões eleitorais do PT-ES. A conferir.

VICTOR CASAGRANDE DEIXA ASSESSORIA DE DEPUTADO

Victor Casagrande, o filho do governador que é chefe do gabinete do deputado federal Felipe Rigoni (PSB) em Vitória, vai deixar o cargo e passará a atuar na iniciativa privada.

HOLANDESA ACESSÍVEL

Redes multinacionais de supermercados instaladas no Estado estão disputando quem vende mais barato a ampola de 600 ml de uma famosa cerveja de marca holandesa.

O PREÇO DO TUK-TUK

Cotação de uma corrida do tuk-tuk saindo de um shopping, na Enseada do Suá, com destino até o terceiro quiosque, na Praia de Camburi, está na faixa de R$ 6.

A PRAGA DOS CARAMUJOS

Hoje, no final da tarde, tinha caramujos africanos até no muro da Biblioteca Municipal de Vitória, na Cidade Alta.

300 PACIENTES NA FILA DO TRANSPLANTE DE CÓRNEA

Cerca de 300 pacientes estão na fila de espera para o transplante de córnea no Espírito Santo. Diante dessa situação verificada com as equipes de saúde, o deputado Danilo Bahiense (psl) indicou ao governo a realocação de servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para buscar junto ao Departamento Médico-Legal (DML) e ao Serviço Médico-Legal (SML) potenciais doadores do tecido.

TV ASSEMBLEIA LANÇA NOVO TELEJORNAL

A Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa vai lançar o “Ordem do Dia”. Ancorado por Karina Borgo e Bernardo Bourguignon, o telejornal vai abrir a programação da TV Assembleia com os destaques do que vai acontecer durante o dia na Casa, os debates e os projetos que serão analisados nas comissões, além de entrevistas ao vivo. A estreia será na próxima terça-feira (4), às 8h30.

ALÔ, ELEITOR!