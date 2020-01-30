Poucas&Boas: Sem Helder em Cariacica, quem o PT vai eleger no ES?

A desistência de Helder Salomão em concorrer em Cariacica cria um problemão para o PT capixaba. Sem o deputado federal, que tinha chances reais de voltar a ser prefeito da terceira maior cidade do Estado, quem o PT vai eleger no Espírito Santo? O quadro atual já é desolador: o Partido dos Trabalhadores perdeu seu único chefe de executivo municipal no ES, com a desfiliação de Alencar Mirim, de Barra de São Francisco. A legenda não tem sequer vereador em Vitória e Vila Velha, duas cidades estratégicas. Parece que 2020 está se apresentando como um ano difícil para as pretensões eleitorais do PT-ES. A conferir.
Victor Casagrande, o filho do governador que é chefe do gabinete do deputado federal Felipe Rigoni (PSB) em Vitória, vai deixar o cargo e passará a atuar na iniciativa privada.
Redes multinacionais de supermercados instaladas no Estado estão disputando quem vende mais barato a ampola de 600 ml de uma famosa cerveja de marca holandesa.
Cotação de uma corrida do tuk-tuk saindo de um shopping, na Enseada do Suá, com destino até o terceiro quiosque, na Praia de Camburi, está na faixa de R$ 6.
Hoje, no final da tarde, tinha caramujos africanos até no muro da Biblioteca Municipal de Vitória, na Cidade Alta.
Cerca de 300 pacientes estão na fila de espera para o transplante de córnea no Espírito Santo. Diante dessa situação verificada com as equipes de saúde, o deputado Danilo Bahiense (psl) indicou ao governo a realocação de servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para buscar junto ao Departamento Médico-Legal (DML) e ao Serviço Médico-Legal (SML) potenciais doadores do tecido.
A Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa vai lançar o “Ordem do Dia”. Ancorado por Karina Borgo e Bernardo Bourguignon, o telejornal vai abrir a programação da TV Assembleia com os destaques do que vai acontecer durante o dia na Casa, os debates e os projetos que serão analisados nas comissões, além de entrevistas ao vivo. A estreia será na próxima terça-feira (4), às 8h30.
Se te contasse que existe um país em que o presidente da República demite um graduado assessor duas vezes em três dias, você acreditaria?