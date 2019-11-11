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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: rodovia federal poderá ter nome de líder comunista do ES

Antônio Ribeiro Granja, que morreu hoje (11) aos 106 anos de idade, pode "batizar" a BR 477, em Cariacica

Públicado em 

11 nov 2019 às 18:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Juninho, de Cariacica, abraça Granja, presidente nacional de honra do Cidadania Crédito: Facebook de Juninho
Antônio Ribeiro Granja, o histórico militante comunista que morreu hoje (11) aos 106 anos de idade, pode ser homenageado dando seu nome à BR 447, no trecho que a BR 262 até a Rodovia Leste-Oeste. A iniciativa é do prefeito Juninho (Cidadania), que enviou um ofício ao deputado federal Da Vitória, coordenador da bancada federal no Congresso Nacional, sugerindo a honraria ao presidente de honra nacional do partido.

É O QUE TEMOS

Granja já foi vereador em Cariacica, eleito pelo PCB em 1947. Agora, 72 anos depois, a Câmara de Cariacica se destaca em… Se destaca em que mesmo, gente?

VIVA GRANJA!

Leitor da coluna diz que “talvez tenha morrido o mais antigo comunista vivo do Brasil”. Ou não teria morrido o último comunista do Brasil?

DOSTOIÉVSKI, 198 ANOS

Especialista e consultor de literatura russa da coluna lembra que a data de hoje (11) marca os 198 anos de  Dostoiévsk, um dos maiores escritores da humanidade. E ele lembra algumas frases famosas do romancista russo: “"Quanto mais gosto da humanidade em geral, menos aprecio as pessoas em particular, como indivíduos"; "Não há ideia nem fato que não possam ser vulgarizados e apresentados a uma luz ridícula"; "A beleza salvará o mundo."

O DILEMA DE MANATO

Com a saída de Bolsonaro do PSL e a criação de um novo partido, para onde vai Manato? Se o ex-deputado federal seguir o presidente, corre o risco de ficar sem o tempo de televisão e o dinheiro do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2020 do PSL . Se decidir não seguir Bolsonaro, por sua vez, ficará sem o capital político do presidente.

NEM O TSE AGUENTOU

Por causa de problemas no sistema eletrônico e das filas, o TRE-ES prorrogou, até 26 de novembro, o recadastramento biométrico obrigatório em Colatina. Há quem diga que o sistema ELO, gerenciado pelo TSE, não aguentou o calor da Princesinha do Norte.

A DATA CERTA

O perfil nas redes sociais de apoio a Manato foi criado para impulsionar a candidatura dele em 2022, e não em 2020, como publicado na coluna no último sábado.

ALÔ, BOLSONARO!

Quando o senhor pretende se desfiliar do seu futuro partido?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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