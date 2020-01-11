Poucas&Boas: "Que amarelinhos são esses, pai? São buracos, meu filho"

Ruas na região de Jardim América, em Cariacica, repletas de ícones que indicam buracos no aplicativo de trânsito Waze Crédito: Reprodução

Nos últimos dias, os aplicativos de trânsito estão “decorados” com ícones de alertas para as centenas de buracos nas cidades da Grande Vitória. Claro que a chuva contribuiu para esse mosaico colorido do caos, mas em muitas regiões os buracos parece que são de estimação, haja vista o tempo que estão atrapalhando a mobilidade da região.

CENÁRIO DE GUERRA

Por falar em buracos, quem chega de Vila Velha pela Rodovia Leste-Oeste depara com crateras e lama ao lado do Terminal Campo Grande do Transcol. Parece que o trecho foi bombardeado. Um péssimo “cartão-postal” de Cariacica.

CENÁRIO DE ABANDONO

E por falar na Leste-Oeste, a rodovia, que tem pouco mais de um ano, parece abandonada. A sinalização ainda é deficiente, há lixo por toda parte e não se vê policiamento na via.

GUARAPARIS 2020

Em Guarapari, tem obra abandonada, inacabada e muita reclamação de moradores e turistas com a falta de organização do balneário no verão. Ah, mas o carnê do IPTU 2020 já chegou. Tá reclamando de quê?

XENOFOBIA TUPINIQUIM

Na prestação de contas no final do ano passado, Luciano Rezende “acusou” o vereador Roberto Martins, que é de Manaus (AM), de “forasteiro”. Em tempo: o prefeito de Vitória nasceu em Cachoeiro.

O ÚNICO

Comentário de um leitor, nas redes sociais de A Gazeta, sobre a declaração do prefeito Max Filho, de que “Jesus foi acusado de ser amigos dos pecadores”: “Só Jesus para andar nas enchentes de Vila Velha”.

MUY AMIGOS

Max referia-se à amizade que tem com Vitalino, dono do quiosque que foi interditado pela prefeitura por irregularidades.

PSD É GOVERNO

Depois de um ano de governo, o PSD decidiu oficialmente ser da base de Casagrande. O presidente do partido, Neucimar Fraga, portanto, vai ficar onde sempre esteve e onde sempre gostou.

O GOVERNO NÃO É PSD

Curiosamente, o deputado Enivaldo dos Anjos, que é do partido, foi destituído da liderança do governo, no final do ano passado, num episódio rumoroso e ainda mal explicado.

A RODA DA HISTÓRIA

Moradores do Centro de Vitória estão se manifestando contra o fechamento da agência do Banestes da Rua Graciano Neves. A luta é legítima, mas é melhor os clientes irem se acostumando: agências bancárias físicas tendem a ser extintas ou reduzidas ao mínimo possível com a digitalização.

A CULTURA AGONIZA

Alô, Secult! Olha a situação da Biblioteca Pública Estadual: o ar-condicionado do acervo, dos setores de multimídia e de braille está quebrado, assim como o elevador do prédio. Sem falar no telhado, cheio de problemas. Os usuários estão sumindo.

DANDO SAMBA

Agora no Grupo Especial, a São Torquato vai receber da Prefeitura de Vila Velha o mesmo valor destinado à MUG para o desfile no Sambão: R$ 200 mil cada uma. Só falta a prefeitura liberar a verba.

CAOS SOCIAL

Comerciante que mora há 15 anos no bairro observa que nunca viu tantos pedintes e moradores de rua na Praia da Costa. Tem família que está com cama e tudo na Rua Ceará, próximo à entrada da Terceira Ponte

CONVERSA DE PESCADOR

Peixarias no Sul do Estado dizem que estão fazendo promoção do peroá, famoso pescado dos quiosques.

BEM-VINDOS AOS BOLETOS

Quer dizer então que o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, abriram mão das mordomias da realeza inglesa para serem “cidadãos comuns”?

ALÔ, PRESIDENTE!