Poucas&Boas: presidente da Câmara de Vitória elogia show de Vila Velha

Fogos de artifício na noite do Réveillon em Vila Velha Crédito: Foto do leitor

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), enviou uma mensagem ao prefeito Max Filho parabenizando-o pelo espetáculo dos fogos pirotécnicos na noite do Ano-Novo em Vila Velha. “Ouvi muitos elogios sobre o show de fogos e saiu até no jornal. Parabéns, meu amigo! Este ano certamente vamos nos esforçar para que o show de fogos de Vitória seja melhor que o do ano passado”, escreveu o vereador, que é pré-candidato a prefeito da Capital e adversário político de atual mandatário da cidade, Luciano Rezende (Cidadania).

TROPEÇANDO EM BURACOS

Ruas e avenidas na Enseada do Suá, Vitória, e em Itapoã, Vila Velha, estão repletas de buracos. Há um buraco na Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, no bairro da capital, em que um leitor jogou quatro litros de água, para ter noção do tamanho do "fosso", e não foi suficiente para encher por completo.

APAGÃO NO SITE DA SESP

Dados das estatísticas criminais de 2019, no site da Secretaria de Estado da Segurança Pública, sumiram. Quando o interessado faz a busca, logo vem a mensagem: "Oops! Desculpe, mas o endereço não foi encontrado. Talvez ele tenha sido removido, alterado ou está temporariamente indisponível".

A MISÉRIA NOSSA DO DIA A DIA

Moradores de rua vêm tentando, principalmente em bairros nobres de Vitória e de Vila Velha, comover motoristas e pedestres com cartazes pedindo ajuda para comer. Há quem já ande com alguns alimentos e marmitas nos carros.

ABRIGO EM FRENTE AO QUARTEL DOS BOMBEIROS

Uma área embaixo da Terceira Ponte, que anteriormente estava cercada, está sendo ocupada por moradores de rua que buscam por abrigo e um pouco mais de segurança. O local, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória, também é usado por usuários de crack, que se espalham pelo bairro.

COMISSÃO DE SEGURANÇA EM CACHOEIRO

O deputado Danilo Bahiense, junto com servidores da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, vai a Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (7) verificar como estão as condições do Serviço Médico-Legal (SML) e da Delegacia Regional do município. Essa será uma das ações do colegiado ao longo do mês de janeiro para ouvir os pedidos de melhorias no serviço tanto para a população quanto para os servidores.

DEFENSORIA PÚBLICA ATENDE A 617 MIL PESSOAS

Em 2019, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo atendeu 617.383 pessoas, um aumento de 24,8% em relação a 2018, que teve 494.415 atendimentos. A área mais demanda da foi família, com 240.258 atendimentos, seguida de cível e fazendário, com 214.673 atendimentos; infância teve 96.108 atendimentos e penal e execução penal, 66.344.

TEM SEGURO, MAS TEM REGULAMENTO

A Assembleia informa que o carro oficial usado pelo deputado Capitão Assumção e que se envolveu num acidente em Ecoporanga, na tarde de domingo, está coberto pelo seguro “se o erro for comprovadamente do motociclista”. Na batida, o condutor da moto morreu.

ALÔ, ASSEMBLEIA!