Poucas&Boas: O prefeito jardineiro de Colatina; e Vila Velha 'poca'

Sérgio Meneguelli arrancou ervas daninhas em Colatina no dia 1º de janeiro Crédito: Ilustração: Amarildo

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), foi visto na manhã de 1º de janeiro arrancando ervas daninhas no amplo gramado da área de lazer à beira do Rio Doce.

CONSTATAÇÃO

O espetáculo de fogos pirotécnicos na noite de Ano-Novo em Vila Velha foi bem mais bonito que o de Vitória.

OS CACHORROS AGRADECEM

Por falar nisso, no final do ano passado a Câmara Municipal de Vila Velha aprovou a lei, do vereador Valdir do Restaurante (Avante), que proíbe poluição sonora provocada por fogos de artifício.

DINÂMICO NO BOLSO

Os carros de luxo de um aplicativo capixaba estavam mais baratos que os da concorrência na noite do Réveillon. Tudo por conta do tal “preço dinâmico”.

O POVO SOFRE

Ao exemplo: uma corrida entre Prainha e Itapoã, em Vila Velha, custava pouco mais de R$ 16 no carro dos bacanas na noite do dia 31. Nos aplicativos do povão, saía por R$ 29.

VIAJARAM NA VIAGEM

Mensagem da Rodosol nas redes sociais: “Vai pegar a estrada neste feriado? Faça a revisão de veículo e VIAGEM (ui!) em segurança”. Que nunca mais eles viajem assim.

NEM O PAPA AGUENTOU

Cinéfilos e outros nem tanto sugeriram nomes para a treta do papa Francisco com a fiel oriental que irritou Sua Santidade na noite do dia 31, na Praça São Pedro: “Dois Tapas”; “Ira Santa”; “O Tapa é Pop”.

COISA ESTRANHA

A prefeita de Montanha, Iracy Baltar, disse em sua mensagem à Câmara de Vereadores que vetava “respeitosamente” o projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, vice, vereadores e secretários municipais.

COISA ESTRANHA 2

A propósito: o veto não é uma atribuição constitucional do Executivo? Por acaso seria “desrespeitoso” em alguma situação?

CONTINUAMOS POBRES

O aplicativo de apostas da Caixa no iOS ficou inoperante no dia 31, exatamente no último dia para fazer a aposta da Mega-Sena da Virada. Muita gente deixou de jogar e acabou não ficando milionária.

CARRO SECRETO

Leitor observa que a maioria dos carros oficiais da Assembleia Legislativa não está com adesivo de identificação, conforme determinado pelo Tribunal de Contas em julho passado.

POR QUÊ? PARA QUÊ?

Aliás, e isso serve para todos os Poderes: por que veículos oficiais, pagos com dinheiro público, não são identificados? Aliás (2): por que burocratas e dirigentes de alto poder aquisitivo precisam de carros oficiais? Não seria melhor investir esse dinheiro em causas mais nobres, como saúde, segurança e educação?

VIVA O TEATRO!

O Teatro da Ufes será reaberto no dia 18 de fevereiro. Desde antes do Natal o espaço está recebendo piso novo, adequações na acessibilidade e carpete antichamas. O destaque para 2020 é a ampliação do espaço para espetáculos de artistas do Espírito Santo.

VIVA A PINTURA!

Por falar em cultura e na Ufes, a universidade recebeu 59 gravuras e três matrizes de xilogravura de Fayga Ostrower, artista plástica polonesa radicada no Brasil que faria 100 anos em 2020. As obras, doadas pelos filhos de Fayga, vão para o acervo da Galeria Espaço Universitário.

VIVA A CULTURA!

Segundo Rogerinho Borges, secretário de Cultura da Ufes, a ideia é fazer uma exposição das obras de Fayga que foram doadas no segundo semestre do ano.

ALÔ, ELEITOR!