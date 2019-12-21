Poucas&Boas: O "energúmeno" é citado em 72 mil publicações científicas

Paulo Freire, que morreu em 1997, é considerado um dos maiores educadores do mundo Crédito: Arquivo

Sabem o pedagogo Paulo Freire (1921-1997, chamado de “energúmeno” por Bolsonaro? Pois é o educador brasileiro, segundo a revista Exame, está no ranking de citações do Google Scholar, a maior ferramenta de trabalhos acadêmicos do mundo.

O GRANDE ENERGÚMENO

Ao todo, a produção intelectual de Freire foi usada em, ao menos, 72 mil produções científicas, ficando atrás apenas do filósofo Thomas Kuhn (81 mil) e do sociólogo Everett Rogers (73 mil). Além disso, é o único brasileiro e latino-americano que consta da lista de 25 autores mais usados no mundo. Que energúmeno...

TEMPO DE SOBRA

Um dos destaques do site da Câmara de Vereadores da Serra é uma sessão em homenagem à “Confraria dos Caveiras”, realizada em 12 de novembro. Na página principal do portal tem a imagem do convite para a sessão e a foto dos homenageados.

A LIBERTAÇÃO

Com a duplicação da BR 101, no trecho entre Viana e Anchieta, nos próximos dois anos, e o asfaltamento da Rodovia ES 388, entre Amarelos (Guarapari) e Xuri (Vila Velha), os motoristas que vêm do Sul do Estado para a Grande Vitória não vão precisar passar mais pelo pedágio (caríssimo) da Rodovia do Sol.

EIS A QUESTÃO

E com a queda de receita previsível, será que a concessionária da rodovia estadual vai querer “descontar o prejuízo” na tarifa da Terceira Ponte? Melhor dizendo, os inocentes vão pagar a fatura?

ATÉ 31/12/2020

A oposição em Cachoeiro não perde tempo. Está publicando nas redes sociais uma espécie de contagem regressiva para o fim do mandato do prefeito Victor Coelho, do PSB. Isso se S. Exa. não for reeleito.

BATENDO PONTO

O governador Casagrande resolveu não tirar férias em janeiro.

CAPIXABA COM O PAPA

O Seminarista Vitor César Zille Noronha, da Arquidiocese de Vitória, vai participar de um encontro com o papa Francisco e jovens economistas e empreendedores. Será entre 26 e 28 de março, em Assis, Itália.

RIZK RESPONDE

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, está colhendo, nas redes sociais da Ordem, perguntas sobre a gestão da entidade em 2019. Os questionamentos, que podem ser enviados por qualquer pessoa, serão respondidos em breve, em um vídeo a ser publicado nos perfis da OAB-ES.

MAR POLUÍDO

Moradores, frequentadores e, principalmente, os surfistas da Praia de Jacaraípe, na Serra, pedem Socorro. Não aguentam mais tanto esgoto lançado ao mar.

ALÔ, ELEITOR!