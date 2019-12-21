Poucas&Boas: O "energúmeno" é citado em 72 mil publicações científicas

Paulo Freire, que morreu em 1997, é considerado um dos maiores educadores do mundoCrédito: Arquivo
Sabem o pedagogo Paulo Freire (1921-1997, chamado de “energúmeno” por Bolsonaro? Pois é o educador brasileiro, segundo a revista Exame, está no ranking de citações do Google Scholar, a maior ferramenta de trabalhos acadêmicos do mundo.
O GRANDE ENERGÚMENO
Ao todo, a produção intelectual de Freire foi usada em, ao menos, 72 mil produções científicas, ficando atrás apenas do filósofo Thomas Kuhn (81 mil) e do sociólogo Everett Rogers (73 mil). Além disso, é o único brasileiro e latino-americano que consta da lista de 25 autores mais usados no mundo. Que energúmeno...
TEMPO DE SOBRA
Um dos destaques do site da Câmara de Vereadores da Serra é uma sessão em homenagem à “Confraria dos Caveiras”, realizada em 12 de novembro. Na página principal do portal tem a imagem do convite para a sessão e a foto dos homenageados.
A LIBERTAÇÃO
Com a duplicação da BR 101, no trecho entre Viana e Anchieta, nos próximos dois anos, e o asfaltamento da Rodovia ES 388, entre Amarelos (Guarapari) e Xuri (Vila Velha), os motoristas que vêm do Sul do Estado para a Grande Vitória não vão precisar passar mais pelo pedágio (caríssimo) da Rodovia do Sol.
EIS A QUESTÃO
E com a queda de receita previsível, será que a concessionária da rodovia estadual vai querer “descontar o prejuízo” na tarifa da Terceira Ponte? Melhor dizendo, os inocentes vão pagar a fatura?
ATÉ 31/12/2020
A oposição em Cachoeiro não perde tempo. Está publicando nas redes sociais uma espécie de contagem regressiva para o fim do mandato do prefeito Victor Coelho, do PSB. Isso se S. Exa. não for reeleito.
BATENDO PONTO
O governador Casagrande resolveu não tirar férias em janeiro.
CAPIXABA COM O PAPA
O Seminarista Vitor César Zille Noronha, da Arquidiocese de Vitória, vai participar de um encontro com o papa Francisco e jovens economistas e empreendedores. Será entre 26 e 28 de março, em Assis, Itália.
RIZK RESPONDE
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, está colhendo, nas redes sociais da Ordem, perguntas sobre a gestão da entidade em 2019. Os questionamentos, que podem ser enviados por qualquer pessoa, serão respondidos em breve, em um vídeo a ser publicado nos perfis da OAB-ES.
MAR POLUÍDO
Moradores, frequentadores e, principalmente, os surfistas da Praia de Jacaraípe, na Serra, pedem Socorro. Não aguentam mais tanto esgoto lançado ao mar.
ALÔ, ELEITOR!
Será que os parlamentares que votaram contra o Fundo Eleitoral vão utilizar o Fundo Eleitoral?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.