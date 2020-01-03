Poucas&Boas: Na pindaíba financeira, CUT-ES adota solução capitalista

Manifestação de militantes da CUT nas ruas: o fim do Imposto Sindical prejudicou as finanças da Central Crédito: CUT

Não tá fácil pra ninguém. A poderosa Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo resolveu economizar mais uma vez. Sem a grana fácil do Imposto Sindical, a CUT-ES adotou uma providência digna de um executivo capitalista: além do recesso de 20 a 26 de dezembro, resolveu dar férias coletivas aos seus funcionários até 26 de janeiro.

SERRA DEIXA LIDERANÇA MACABRA DO RANKING DE HOMICÍDIOS

A Força Nacional está atuando no lado sul da Rodovia do Contorno (Cariacica), mas os melhores resultados no combate à criminalidade estão sendo conseguidos no lado Norte, na Serra. Aos números: no ano passado, a Serra, pela primeira vez desde 1996 (início da série histórica), deixou a liderança macabra no índice de homicídios. Ficou em segundo lugar, com 142 ocorrências, três a menos que a vizinha Cariacica. Vila Velha (116) e Vitória (72) vêm a seguir. Os dados são da Sesp.

O PAPA ESQUECEU DE CACHOEIRO

Há um ano Cachoeiro de Itapemirim está sem bispo. Desde que dom Dario Campos foi transferido para Vitória, a Capital Secreta está sendo conduzida por um padre administrador diocesano.

QUEM MORA EM MEAÍPE SOFRE...

Em pleno verão, obras de contenção da maré na principal via de Meaípe ainda não acabaram Crédito: Foto do leitor

As obras da orla de Meaípe não foram concluídas a tempo para o verão. Resultado: o local está uma bagunça. Moradores e comerciantes do balneário estão esperando com “entusiasmo” a entrega do carnê de IPTU 2020 pela Prefeitura de Guarapari.

ATÉ QUANDO, GUARAPARI?

Caixa de som possante nas areias da Bacutia, na Enseada Azul Crédito: Foto do leitor

Por falar em Guarapari, entra verão, sai verão, e as reclamações são as mesmas: som alto nas praias, sujeira, falta d’água, preços altos, trânsito desorganizado, excesso de vendedores ambulantes…

A DANÇA DA CHUVA

Uma cena bizarra inundou (com o perdão do trocadilho) as redes sociais: com a chuva de hoje (3), teve tampa de bueiro “saltitando” na “nova” Leitão da Silva, avenida reinaugurada no final do ano passado.

COISA ESTRANHA...

Aliás, uma dúvida pertinente: por que só os bueiros da Av. Leitão da Silva os bueiros ficam “batendo papo”?

A SINA DO LEITÃO

Por falar na Leitão da Silva, o projeto do governo do Estado de um trem urbano entre Vitória e Serra passa pela avenida que ficou durante anos em obras. Será que o drama vai se repetir?

BURACO NA REALIDADE

Matthias Pöeter, executivo-chefe da Aeroportos do Sudeste do Brasil, a empresa que passou a administrar o Aeroporto de Vitória, em discurso hoje elogiou a Capital, ao lado do prefeito Luciano Rezende: “A cidade é muito bonita e não tem buracos”. Tá explicado: o negócio do doutor é andar de avião.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentou um projeto de lei determinando a instalação do "botão do pânico" nas escolas da rede pública estadual e privada de ensino no ES.

LIBRAS COMO DIFERENCIAL

Por falar em projetos de lei, o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) apresentou um que determina a capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como critério de desempate para concursos públicos e processos seletivos simplificados no âmbito estadual.

ALÔ, PAPAIS E MAMÃES!