Poucas&Boas: ES gasta 70% do orçamento com salários. Sobra o que pra investir?

O governo do Estado vem sofrendo intensa pressão para aumentar o salário dos servidores públicos, especialmente os da área da Segurança Pública. Mas, atenção: segundo o portal Poder360, com base em dados oficiais, o ES está na perigosa posição de 6º Estado do país que mais gasta com o funcionalismo (de todos os Poderes): 69,6% do seu orçamento. Fica a pergunta: fora despesas como a manutenção da burocracia e outros compromissos, o que vai sobrar para investimentos? Ou a sociedade vai continuar pagando impostos apenas para manter a máquina pública?

MUITO PARA POUCO

O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) fez uma indicação ao governador para que faça um convênio com a Prefeitura de Vitória. O objetivo? A troca de um abrigo de ônibus na Av. Beira-Mar.

O BANCO NÃO ERA DO POVO?

Em entrevista coletiva nesta semana, o presidente da Findes, Leo de Castro, reclamou (com razão) que o nosso Banestes está cobrando juros de até 40% ao ano, enquanto a taxa Selic está em apenas 4,25%.

ENQUANTO ISSO, NÓS...

Se um industrial está reclamando do apetite financeiro do banco oficial do ES, imagine o povo-trabalhador-correntista-ralador-sofrido-batalhador do Espírito Santo?

QUE M...

Em Cuba, mais uma vez, está faltando combustível e até papel higiênico.

VIZINHANÇA INCÔMODA

Moradores do Edifício Grand Parc, na Enseada do Suá, reinaugurado após três anos do desabamento que matou um porteiro, estão reclamando da presença de viciados em crack no entorno do condomínio.

CEASA EM CHAMAS

Uma série de exonerações de membros do PSB e da relação pessoal do governador criaram um clima de guerra na Ceasa. Parte da diretoria rachou com o presidente, Fernando Rocha, pré-candidato a prefeito de Santa Leopoldina pelo Cidadania.

DÚVIDA

Será que o ministro Paulo Guedes quer o título de Cachoeirense Ausente do ano?

QUEM É QUEM

Por sinal, é bom lembrar que o ministro é investigado por fraudes milionárias em fundos de pensão. Enquanto isso, as empregadas domésticas que conseguiram ir à Disney viajaram honestamente e por esforço próprio.

FORA DE SINTONIA

Tem deputado incomodado com a interrupção da transmissão das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa pela RTV-ES.

SERRA REPRIME BAILE DOS MANDELAS

Neste ano não foi realizado nenhum baile clandestino na Serra. O segredo? Prevenção. A prefeitura, há alguns dias, apreendeu 260 litros de bebida destilada que seriam consumidos em um baile funk em Nova Almeida. A festa foi interrompida antes de começar.

CRIME PELO ZAP

Uma autêntica rede pirata no ES, comandada por “gente de bem”, está distribuindo versões digitais pirateadas de jornais e revistas em listas de WhatsApp. Até o prestigiado jornal francês “Le Monde” está na relação.

ALÔ, COMPANHEIRA REGINA DUARTE!