Poucas&Boas: Erick Musso, o leão apagado e a frase misteriosa

A postagem enigmática do presidente da Assembleia, Erick Musso, que acabou sendo deletada Crédito: Reprodução do Instagram

Erick Musso (Republicanos), o principal personagem da política capixaba nos últimos dias, postou na manhã de hoje (5), no Instagram, uma frase enigmática com um leão ao fundo. O que o presidente da Assembleia, que acaba de renunciar ao comando da mesa diretora de 2021/2023 queria dizer? Pra quem foi destinado o recado? E por que o deputado apagou a postagem logo depois?

CÂMARA PROTESTA CONTRA VEREADOR

Os vereadores de Guarapari fizeram um protesto contundente hoje à tarde. Quando o vereador Dito Xaréu foi falar na tribuna da Casa, os parlamentares deixaram o plenário e derrubaram a sessão. Foi um protesto contra Xaréu, que foi cassado acusado de corrupção e retomou o mandato por ordem de um juiz.

RUIM DE VOTO

A professora Surama de Freitas, candidata bolsonarista a reitor da Ufes, teve um voto apenas nos Conselhos Superiores e ficou de fora da lista tríplice que será submetida ao presidente para que ele escolha o novo comandante da universidade. Seu vice fez pior: não teve um voto sequer. A mais votada foi a vice-reitora Ethel Maciel, com 26 votos.

DE OLHO NO BOM HUMOR

O convite bem-humorado do deputado Felipe Rigoni, que é cego Crédito: Reprodução

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) não perde o humor. Embora seja cego, escolheu pessoalmente um lema bem sugestivo para sua prestação de contas, nesta sexta (6), às 19h30, em Cachoeiro de Itapemirim: “De Olho no Rigoni”.

IMPRENSA OFICIAL EM VITÓRIA

O Departamento Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) será o anfitrião da 67ª Reunião da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais (Abio), que será realizado em Vitória entre 12 e 14 de dezembro.

ENQUANTO ISSO, OS CORREIOS...

Uma grande empresa de varejo norte-americana que só atua no comércio virtual está entregando encomendas aos clientes do Espírito Santo até aos domingos, e debaixo de chuva.

NOVO PRESIDENTE EM JARDIM DA PENHA

Dárcio Bracarense é o novo coordenador-geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha (Amjap). Adversário do PT no bairro, ele recebeu a maioria dos votos no colegiado eleito em setembro.

ELE MERECE!

O médico Eliud Garcia Duarte Júnior foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-ES) e para a direção nacional da entidade, na diretoria de Publicações.

HISTÓRIA PRESERVADA

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) doou a coleção do histórico jornal de Vila Velha "O Continente” (1953/1955) ao Arquivo Público do Espírito Santo.

PROBLEMAS CARNAIS

De um internauta (carnívoro) filosofando à beira-mar: “Antigamente a vaca ia pro brejo, hoje vai pra China”.

BLOQUEADO NO FACEBOOK

Acaba nesta sexta-feira o bloqueio de 30 dias do Facebook principal do vereador Denninho (Cidadania), de Vitória. “A oposição deve ter denunciado”, conclui o parlamentar, apontando o “excesso” de postagens como possível motivo da punição.

ALÔ, ELEITOR!