Poucas&Boas: Erick Musso, o leão apagado e a frase misteriosa

A postagem enigmática do presidente da Assembleia, Erick Musso, que acabou sendo deletadaCrédito: Reprodução do Instagram
Erick Musso (Republicanos), o principal personagem da política capixaba nos últimos dias, postou na manhã de hoje (5), no Instagram, uma frase enigmática com um leão ao fundo. O que o presidente da Assembleia, que acaba de renunciar ao comando da mesa diretora de 2021/2023 queria dizer? Pra quem foi destinado o recado? E por que o deputado apagou a postagem logo depois?
CÂMARA PROTESTA CONTRA VEREADOR
Os vereadores de Guarapari fizeram um protesto contundente hoje à tarde. Quando o vereador Dito Xaréu foi falar na tribuna da Casa, os parlamentares deixaram o plenário e derrubaram a sessão. Foi um protesto contra Xaréu, que foi cassado acusado de corrupção e retomou o mandato por ordem de um juiz.
RUIM DE VOTO
A professora Surama de Freitas, candidata bolsonarista a reitor da Ufes, teve um voto apenas nos Conselhos Superiores e ficou de fora da lista tríplice que será submetida ao presidente para que ele escolha o novo comandante da universidade. Seu vice fez pior: não teve um voto sequer. A mais votada foi a vice-reitora Ethel Maciel, com 26 votos.
DE OLHO NO BOM HUMOR
O convite bem-humorado do deputado Felipe Rigoni, que é cegoCrédito: Reprodução
O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) não perde o humor. Embora seja cego, escolheu pessoalmente um lema bem sugestivo para sua prestação de contas, nesta sexta (6), às 19h30, em Cachoeiro de Itapemirim: “De Olho no Rigoni”.
IMPRENSA OFICIAL EM VITÓRIA
O Departamento Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) será o anfitrião da 67ª Reunião da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais (Abio), que será realizado em Vitória entre 12 e 14 de dezembro.
ENQUANTO ISSO, OS CORREIOS...
Uma grande empresa de varejo norte-americana que só atua no comércio virtual está entregando encomendas aos clientes do Espírito Santo até aos domingos, e debaixo de chuva.
NOVO PRESIDENTE EM JARDIM DA PENHA
Dárcio Bracarense é o novo coordenador-geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha (Amjap). Adversário do PT no bairro, ele recebeu a maioria dos votos no colegiado eleito em setembro.
ELE MERECE!
O médico Eliud Garcia Duarte Júnior foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-ES) e para a direção nacional da entidade, na diretoria de Publicações.
HISTÓRIA PRESERVADA
O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) doou a coleção do histórico jornal de Vila Velha "O Continente” (1953/1955) ao Arquivo Público do Espírito Santo.
PROBLEMAS CARNAIS
De um internauta (carnívoro) filosofando à beira-mar: “Antigamente a vaca ia pro brejo, hoje vai pra China”.
BLOQUEADO NO FACEBOOK
Acaba nesta sexta-feira o bloqueio de 30 dias do Facebook principal do vereador Denninho (Cidadania), de Vitória. “A oposição deve ter denunciado”, conclui o parlamentar, apontando o “excesso” de postagens como possível motivo da punição.
ALÔ, ELEITOR!
Se a Câmara de Vitória aceitou R$ 600 mil dos R$ 2 milhões de verba suplementar que pediu à PMV, o que o Legislativo iria fazer com o R$ 1,4 milhão excedente?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.