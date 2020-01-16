Poucas&Boas: Deputado quer a “semana do alimento com menos sal” no ES

Sal: deputado quer combater o consumo em alta quantidade do produto Crédito: Divulgação

O deputado estadual Carlos Von (Avante) apresentou um projeto de lei, no final do ano passado, que institui a “Semana Estadual da Conscientização do Consumo de Alimentos com Menos Sódio”, a ser comemorada, anualmente, entre 16 e 22 de março. Em tom de brincadeira, tem gente na Assembleia sugerindo que se crie também a “semana do café sem açúcar” e a “semana do ovo sem a gema”. Tem até meme nas redes sociais.

DR. HÉRCULES QUER O APOIO DE AMARO NETO EM VILA VELHA

Amaro Neto (esquerda) e Dr. Hércules: pedido de mais recursos para Vila Velha e apoio eleitoral Crédito: Foto do leitor

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) encontrou-se hoje (16) com Amaro Neto (Republicanos). A pauta foi o pedido de mais investimentos e um possível apoio do deputado federal e do seu partido à candidatura do emedebista para prefeito de Vila Velha. Amaro foi o candidato a federal mais votado na cidade.

MAS OS REPUBLICANOS TÊM OUTROS PLANOS

À coluna, entretanto, Amaro Neto, não quis se comprometer com a candidatura do veterano deputado: “Nosso partido tem candidato, que é o deputado estadual Hudson Leal, mas mantenho bom diálogo com Hércules. Foi apenas um bate-papo sobre a cidade, o MDB e a possível candidatura dele”.

LAURIETE GRAVA NOVAS MÚSICAS

Lauriete e o maestro e produtor musical Melk Carvalhedo: parceria em novas músicas Crédito: Foto do leitor

A cantora e deputada federal Lauriete está em estúdio, em São Paulo, gravando novas músicas com o renomado maestro e produtor musical Melk Carvalhedo. As músicas serão lançadas em álbum nas plataformas digitais em data a ser marcada.

ANTOR SILVA INAUGURA CASA NOTURNA EM VITÓRIA

O cantor capixaba Silva, que tem feito sucesso em todo o Brasil, vai abrir uma casa noturna no Centro de Vitória em sociedade com o irmão e compositor Lucas. A inauguração está sendo hoje (16), com show só para convidados. O espaço, chamado de Casa 7, deve movimentar a vida noturna da Capital.

NÃO À PESCA PREDATÓRIA

O deputado Estadual Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentou um projeto que proíbe a pesca de arrasto, por embarcações motorizadas, no litoral capixaba.

DE OLHO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O Tribunal de Contas criou uma Secretaria de Controle Externo de Políticas Públicas. Ela é voltada, como o próprio nome diz, para avaliação de políticas públicas. As auditorias seguirão a linha do trabalho sobre oferta de vagas na rede pública de ensino, apresentada ano passado.

FEVEREIRO ENGARRAFADO?

A Terceira Ponte continua com grandes engarrafamentos no sentido Vitória. Muitos atribuem o caos aos motoristas que não sabem que o pedágio foi para R$ 2,10 (o problema seriam os dez centavos). Imaginem quando as férias acabarem e as aulas voltarem?

ALÔ, CAPIXABAS!