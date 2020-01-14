Poucas&Boas: Cariacica suspende licitação de R$ 115 milhões

Iluminação pública de led: Prefeitura de Cariacica vai trocar 34 mil luminárias Crédito: Arquivo

A Prefeitura de Cariacica publicou no Diário Oficial desta terça-feira (14) a suspensão da licitação para contratação da empresa que fará a modernização do parque de iluminação pública da cidade, com valor estimado de R$ 115 milhões. O motivo alegado é necessidade de fazer “adequações” no edital de licitação.

PREFEITURA QUER MAIS PRAZO

Em nota oficial, a prefeitura alega que precisava de mais prazo para responder às cinco empresas participantes da concorrência que questionaram simultaneamente o edital no último dia do prazo. Serão trocadas pelo 34 mil luminárias para lâmpadas de led em todos os bairros da cidade.

POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL QUER SER PREFEITO

O inspetor Lyra, que foi Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal no ES, foi lançado pré-candidato do MDB a prefeito de Viana.

FESTA DO CONGO NA PRAIA

A tradicional Banda de Congo Beatos de São Benedito vai abrir a temporada cultural de verão, na Praia de Itaparica, nesta sexta-feira (17), às 19h.

UMA RÁDIO COM 80 ANOS DE HISTÓRIA

A Rádio Espírito Santo, emissora do governo do Estado, comemora hoje (14) 80 anos de fundação.

O PREFEITO DAS ÁGUAS

O prefeito Max Filho (PSDB) foi a Fernando de Noronha comemorar seus 25 anos de casado e aproveitou para pegar umas ondas na ilha paradisíaca.

PH E PT CURTIRAM

O ex-governador Paulo Hartung postou nas redes sociais elogios ao filme “Democracia em Vertigem”, que concorre ao Oscar 2020. O documentário caiu no gosto dos petistas porque define o processo de impeachment de Dilma como “golpe”.

LATÃO PELO LITRÃO

Geração saúde tem trocado o latão de cerveja, que sai a partir de R$ 5, por litrão da água de coco, que tem preço semelhante nas praias da Grande Vitória.

OLHA A DIABETES!

Padarias na Serra, no Bairro de Fátima, ainda têm a tradição de vender o cafezinho a R$ 1. E quem pede normalmente quer a bebida bem açucarada.

ALÔ, SUFOCADOS!