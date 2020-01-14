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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Cariacica suspende licitação de R$ 115 milhões

Prefeitura alega que precisa de mais prazo para responder aos questionamentos das cinco empresas que estão participando da concorrência pública para iluminação da cidade

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 19:14

Públicado em 

14 jan 2020 às 19:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Iluminação pública de led: Prefeitura de Cariacica vai trocar 34 mil luminárias Crédito: Arquivo
A Prefeitura de Cariacica publicou no Diário Oficial desta terça-feira (14) a suspensão da licitação para contratação da empresa que fará a modernização do parque de iluminação pública da cidade, com valor estimado de R$ 115 milhões. O motivo alegado é necessidade de fazer “adequações” no edital de licitação.

PREFEITURA QUER MAIS PRAZO

Em nota oficial, a prefeitura alega que precisava de mais prazo para responder às cinco empresas participantes da concorrência que questionaram simultaneamente o edital no último dia do prazo. Serão trocadas pelo 34 mil luminárias para lâmpadas de led em todos os bairros da cidade.

POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL QUER SER PREFEITO

O inspetor Lyra, que foi Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal no ES, foi lançado pré-candidato do MDB a prefeito de Viana.

FESTA DO CONGO NA PRAIA

A tradicional Banda de Congo Beatos de São Benedito vai abrir a temporada cultural de verão, na Praia de Itaparica, nesta sexta-feira (17), às 19h.

UMA RÁDIO COM 80 ANOS DE HISTÓRIA

A Rádio Espírito Santo, emissora do governo do Estado, comemora hoje (14) 80 anos de fundação.

O PREFEITO DAS ÁGUAS

O prefeito Max Filho (PSDB) foi a Fernando de Noronha comemorar seus 25 anos de casado e aproveitou para pegar umas ondas na ilha paradisíaca.

PH E PT CURTIRAM

O ex-governador Paulo Hartung postou nas redes sociais elogios ao filme “Democracia em Vertigem”, que concorre ao Oscar 2020. O documentário caiu no gosto dos petistas porque define o processo de impeachment de Dilma como “golpe”.

LATÃO PELO LITRÃO

Geração saúde tem trocado o latão de cerveja, que sai a partir de R$ 5, por litrão da água de coco, que tem preço semelhante nas praias da Grande Vitória.

OLHA A DIABETES!

Padarias na Serra, no Bairro de Fátima, ainda têm a tradição de vender o cafezinho a R$ 1. E quem pede normalmente quer a bebida bem açucarada.

ALÔ, SUFOCADOS!

Se a fumaça branca no Vaticano significa que temos papa, a vermelha nas chaminés da Vale  (cof! cof! cof!) significa o quê?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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