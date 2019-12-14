Poucas&Boas: Caravana de Natal furou o sinal. Que feio, Papai Noel!

Papai Noel está com muita pressa Crédito: Amarildo

Leitora viu a caravana de Papai Noel, patrocinada por uma marca de refrigerantes, furando os semáforos no bairro Mara da Praia, em Vitória. Ele pode ser até Bom Velhinho, mas ninguém sabia que era mau motorista. Ho! Ho! Ho!

O GOLPE DA ENTREGA DE COMIDA

Não é só pelo WhatsApp que os golpistas estão agindo. Tem outro golpe na praça envolvendo entregadores de aplicativo de comida. o cliente pede o lanche, o entregador enrola e não passa nem perto do local de entrega. Depois de 10 minutos, o entregador cancela o pedido alegando que esperou na frente da portaria de um prédio e não apareceu ninguém para receber a encomenda.

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O restaurante, então, lava as mãos, o aplicativo diz que não pode fazer nada, o entregador recebe pelo serviço e o cliente paga sem direito a estorno. O site Reclame Aqui está repleto de reclamações desse tipo.

CONSPIRAÇÃO VERMELHA

E a “Time”, hein? Escolheu a pirralha Greta Thunberg como “Pessoa do Ano”. Estas revistas comunistas…

NA PALMA DA MÃO

A ArcelorMittal passou a disponibilizar no aplicativo do seu Programa Evoluir, para toda a população, os resultados do monitoramento da qualidade do ar divulgados pelo Iema, o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Antes os dados do Iema da Rede de Qualidade do Ar só estavam disponíveis no site do órgão.

ACADEMIA DE LETRAS RENOVADA

A professora e escritora Esther Abreu é a nova presidente da Academia Espírito-Santense de Letras. A AEL, a menos de dois anos de comemorar seu centenário (junho de 2021), está com site no ar (www.ael.org.br).

TRISTES TRÓPICOS

A bela e histórica sede do Saldanha da Gama, que ia ser um original Museu da Colonização do ES, vai se transformar em mais uma repartição pública.

(ANTI)CLIMA DE NATAL

Dos 30 deputados estaduais, Fabrício Gandini (Cidadania) foi o único que não quis gravar a mensagem de fim de ano da TV Assembleia para a população.

FISCAIS DE VILA VELHA SEM DINHEIRO EXTRA

O prefeito Max Filho (PSDB) vai mandar para a Câmara de Vereadores, na semana que vem, um projeto de lei que acaba com a gratificação aos fiscais municipais por emissão de multas e notificações.

ELA MERECE!

O ministro Dias Tofolli, presidente do Conselho Nacional de Justiça, nomeou a juíza capixaba Trícia Navarro para integrar a Comissão Nacional Permanente de Gestão do CNJ.

O EX É OUTRO, DÓRIA!

No começo deste ano, Casagrande recebeu uma ligação inesperada de João Dória. O governador de SP queria convidar o “ex-governador do ES” para integrar o Conselho de Administração de uma estatal paulista. Casagrande, com muito jeito e constrangido, ponderou com Dória: “Acho que você errou de ex-governador”. Há testemunhas.

ALÔ, BOLSONARO!