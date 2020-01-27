Poucas&Boas: Cai um símbolo da Assembleia: o bigode do deputado Freitas

O deputado Freitas sem o bigode que lhe era característico Crédito: Tati Belling

Causou surpresa em quem estava na Assembleia Legislativa a queda de um dos símbolos mais icônicos do plenário Dirceu Cardoso: o fim do bigode do deputado Freitas (PSB).

SÓ COM MULHERES BONITAS

A deputada estadual Iriny Lopes (PT) teve uma vertigem, sofreu uma queda e acabou quebrando o pé. Mesmo com a fratura, foi à sessão extraordinária de cadeira de rodas nesta segunda (27). O colega dela - e radialista - Torino Marques perguntou o que houve e, ao saber do caso, fez um gracejo e disse que isso só acontecia com mulheres bonitas. "Queria ser menos bonita então. Foi a terceira vez que aconteceu comigo", rebateu a petista. Desejo de melhoras à parlamentar.

O ÉRICO LONGE DE SER VERÍSSIMO

O deputado Emílio Mameri (PSDB) se empolgou no discurso da sessão extraordinária e chamou o presidente Erick Musso (Republicanos) de Érico. Apenas uma pequena questão de semântica.

ESTÁ NA BÍBLIA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), na abertura da sessão extraordinária de hoje, deu o recado para que os demais parlamentares aprovassem logo as medidas compensatórias para as vítimas das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo. "Salva-me, ó Deus! Pois as águas subiram até o meu pescoço". Está no versículo 1 do Salmo 69.

ATRAVESSANDO O SAMBA

Nas redes sociais, tem gente contra e a favor do cancelamento do Carnaval em Cachoeiro.

PRESIDENTE, GOSTOU DA ÍNDIA?

Agora são os deputados Ferraço (estadual) e Norma Ayub (federal) que estão convidando Bolsonaro para vir ao Espírito Santo para ver pessoalmente os estragos provocados pela enchente. Segundo a parlamentar, a visita do presidente “traria alento e confiança à população capixaba”. É isso mesmo, capixabas?

A FÉ NÃO COSTUMA FALHAR

No perfil do governador Casagrande no Facebook, agora tem, em letras garrafais, a palavra “fé” acompanhada de um coração.

EFEITOS COLATERAIS DESCARTADOS EM COLATINA

A assessoria da Prefeitura de Colatina diz que não vê risco de contaminação na cidade com a subida do Rio Doce, emporcalhado por metais pesados desde a época da tragédia de Mariana (MG).

DOMINGOS MARTINS PODE CANCELAR FESTAS

Por causa da destruição provocada pela chuva, a Prefeitura de Domingos Martins anunciará amanhã (28) se vai cancelar ou não a 31ª Sommerfest, o Festival da Cultura Alemã, e o Carnaval.

SÓ DÁ CHUVA NA AGENDA

Na agenda oficial do governador Casagrande, disponível na internet, não constava nenhum compromisso nesta segunda-feira.

ALÔ, MINISTRA DAMARES!