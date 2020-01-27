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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Cai um símbolo da Assembleia: o bigode do deputado Freitas

Líder do governo reapareceu hoje com novo visual na sessão extraordinária que aprovou medidas compensatórias para as vítimas da chuva

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 18:42

Públicado em 

27 jan 2020 às 18:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O deputado Freitas sem o bigode que lhe era característico Crédito: Tati Belling
Causou surpresa em quem estava na Assembleia Legislativa a queda de um dos símbolos mais icônicos do plenário Dirceu Cardoso: o fim do bigode do deputado Freitas (PSB).

SÓ COM MULHERES BONITAS

A deputada estadual Iriny Lopes (PT) teve uma vertigem, sofreu uma queda e acabou quebrando o pé. Mesmo com a fratura, foi à sessão extraordinária de cadeira de rodas nesta segunda (27). O colega dela - e radialista - Torino Marques perguntou o que houve e, ao saber do caso, fez um gracejo e disse que isso só acontecia com mulheres bonitas. "Queria ser menos bonita então. Foi a terceira vez que aconteceu comigo", rebateu a petista. Desejo de melhoras à parlamentar.

O ÉRICO LONGE DE SER VERÍSSIMO

O deputado Emílio Mameri (PSDB) se empolgou no discurso da sessão extraordinária e chamou o presidente Erick Musso (Republicanos) de Érico. Apenas uma pequena questão de semântica.

ESTÁ NA BÍBLIA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), na abertura da sessão extraordinária de hoje, deu o recado para que os demais parlamentares aprovassem logo as medidas compensatórias para as vítimas das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo. "Salva-me, ó Deus! Pois as águas subiram até o meu pescoço". Está no versículo 1 do Salmo 69.

ATRAVESSANDO O SAMBA

Nas redes sociais, tem gente contra e a favor do cancelamento do Carnaval em Cachoeiro.

PRESIDENTE, GOSTOU DA ÍNDIA?

Agora são os deputados Ferraço (estadual) e Norma Ayub (federal) que estão convidando Bolsonaro para vir ao Espírito Santo para ver pessoalmente os estragos provocados pela enchente. Segundo a parlamentar, a visita do presidente “traria alento e confiança à população capixaba”. É isso mesmo, capixabas?

A FÉ NÃO COSTUMA FALHAR

No perfil do governador Casagrande no Facebook, agora tem, em letras garrafais, a palavra “fé” acompanhada de um coração.

EFEITOS COLATERAIS DESCARTADOS EM COLATINA

A assessoria da Prefeitura de Colatina diz que não vê risco de contaminação na cidade com a subida do Rio Doce, emporcalhado por metais pesados desde a época da tragédia de Mariana (MG).

DOMINGOS MARTINS PODE CANCELAR FESTAS

Por causa da destruição provocada pela chuva, a Prefeitura de Domingos Martins anunciará amanhã (28) se vai cancelar ou não a 31ª Sommerfest, o Festival da Cultura Alemã, e o Carnaval.

 SÓ DÁ CHUVA NA AGENDA

Na agenda oficial do governador  Casagrande, disponível na internet, não constava nenhum compromisso nesta segunda-feira.

ALÔ, MINISTRA DAMARES!

Não daria para programar a abstinência para depois do Carnaval?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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