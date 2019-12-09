Poucas&Boas: Arcebispo vai celebrar na praça com moradores de rua

Dom Dario Campos: pela primeira vez, um arcebispo de Vitória vai celebrar com moradores de rua numa praça Crédito: Fernando Madeira

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, vai presidir amanhã (10), às 18h30, uma celebração da palavra de Natal com moradores de rua na pracinha do Epa, em Jardim da Penha, Vitória. Segundo o padre Kelder Brandão, que também participará da cerimônia religiosa, os moradores de rua receberão comida e terão seus cabelos cortados por integrantes da Pastoral do Povo de Rua da Paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro.

O PIONEIRISMO

É a primeira vez que um arcebispo de Vitória participa de uma celebração com moradores de rua numa praça. São esperadas de 40 a 50 pessoas que vivem na região.

A VIOLÊNCIA

“Neste ano, os moradores de rua estão sendo vítimas de muita violência na Grande Vitória, por isso a importância desta celebração. Eles também terão a oportunidade de falar durante a cerimônia”, explica o padre Kelder, pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá (Itararé) e vigário para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

POLICIAIS E BOMBEIROS VÃO CONTINUAR MOBILIZADOS POR SALÁRIOS

A Frente Unificada pela Valorização Salarial, formada por policiais civis e policiais e bombeiros militares, fez na tarde de hoje mais uma manifestação na Assembleia. Eles decidiram que vão fazer novas manifestações, mas agora com a participação de inativos e pensionistas. A Frente diz que representa 22 mil servidores, incluindo aposentados e pensionistas.

E O POVO PAGA A FESTA...

Cachoeiro terá 12 feriados e oito dias de ponto facultativo em 2020 de acordo com o calendário divulgado pela prefeitura. Nada como viver num cidade rica, num país onde o dinheiro sobra e num Estado que vive com o caixa abarrotado de recursos, né?

LIVRO, O MELHOR PRESENTE

Os alunos de todas as turmas do ensino fundamental da Escola Novo Mundo, em Vitíoria, tiveram um encerramento de ano letivo diferente. Cada estudante foi estimulado a participar de um "amigo-livro", na tarde desta segunda-feira (9). Aos pais caberá a parte mais divertida: acompanhar seus filhos na leitura dos presentes recebidos.

TECNOLOGIA CONTRA O APAGÃO

Condomínios na Praia da Itaparica, Vila Velha, onde o fornecimento da energia da EDP tem sido frágil, estão investindo em backups de energia para não ficarem no aperto caso falte luz. Esses backups dão suporte para não parar alguns sistemas, como câmeras de acesso, elevadores, portões das garagens e interfones.

BLECAUTE DE DOMINGO

No último dia 1º, uma parcela de residências entre a Praia de Itaparica e o Parque das Gaivotas ficou cerca de três horas sem energia. Um temporal caía à ocasião.

SHOW DOS DIREITOS HUMANOS

O cantor capixaba Silva e Maria Gadu são as atrações do show (gratuito) "Vitória de Todas as vozes: um canto de igualdade", que será realizado amanhã, às 19h, na Praça do Papa. O show, promovido pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) de Vitória, é uma homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

HOMERO MAFRA TOMA POSSE

Com a presença do petista José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça, o ex-presidente da OAB-ES, Homero Mafra, toma posse hoje na presidência da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas-ES. “Nós vamos trabalhar junto com a OAB-ES, nunca vamos competir com a Ordem. A Associação é a voz dos advogados criminalistas”, pondera Mafra.

ALÔ, DEPUTADO VANDINHO LEITE!