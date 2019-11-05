Porquinho da índia: entenda as vantagens de ter esse animal em casa

Rachel Martins conta todas as novidades sobre o mundo pet na coluna "É o bicho" Crédito: Divulgação

TUDO DENTRO DE UM POTE

Este criativo Pet no Pote contém uma coleira de pescoço, um peitoral, um guia e um chaveiro. O tema é cartoon. Serve tanto para cães, quanto para gatos. É possível adicionar o nome do pet e um telefone na coleira de pescoço (opcional). Custa R$ 99 no site petnopote.com

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ME ADOTA, VAI!

Oi gente! Eu sou o Bartholomeu. Tenho dois meses e estou no Centro de Controle de Zoonoses de Vila Velha. Estou querendo muito achar uma família para amar e, claro, ser amado. Eu acho que vou ficar de porte médio. Ah! Eu tenho castração garantida a baixo custo. Gostou de mim? Então, liga para os telefones (27)3226-9477 ou (27) 3226-9499.

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#EOBICHOAG

Olha a foto que a @luna_dog_shitzu enviou pra gente? “Dia das Crianças Pet com essa tia que eu ‘aumo’ da @mimusboutiquepet. Brinquei muito com os meus amiguinhos e ainda saí cheirosa de lá!”

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DIÁRIO DE CHLOÉ: O DELICIOSO PORQUINHO DA ÍNDIA

Meu querido diário... Às vezes, os humanos querem muito um animal de estimação, mas sabemos que nós, os gatinhos, e nossos amigos, os cachorros, demandamos mais cuidados. Se você faz parte das pessoas que desejam muito ter um bichinho em casa, mas trabalha, estuda, e fica o dia inteiro fora, uma boa opção é ter um porquinho da índia.

Na verdade, não é um porquinho, muito menos veio da Índia, o nome foi dado na época das grandes navegações, e foi um erro geográfico. Esses roedores são originários da América do Sul.

Para começar, eles não demandam muito espaço. São pequenos, medem de 20 a 25 centímetros e podem pesar até 1 quilo. Mas são mais estressados do que os gatos e os cachorros. Isso porque são naturalmente presas no mundo animal. Por isso, estão sempre em alerta. Mas se viverem em um ambiente saudável, tornam-se mais tranquilos.

Eles são herbívoros, só comem folhas e frutos, e como os seus dentes crescem a vida toda, precisam desgastá-los, por isso é importante deixar feno de capim à sua disposição. Eles comem o dia todo e, consequentemente, tem um funcionamento intestinal intenso, fazendo as necessidades dezenas de vezes ao dia. É necessário, portanto, manter diariamente limpo o ambiente onde vivem.

Para quem fica fora o dia todo, é bom abrigá-los em uma gaiola confortável, opte pelas específicas para a espécie. Eles gostam de explorar tocas e túneis, portanto esses acessórios no ambiente onde vivem são essenciais. Não esqueça do comedouro, bebedouro e até de um banheirinho, eles costumam fazer as necessidades no mesmo lugar.