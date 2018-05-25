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Economia

Por um Espírito Santo mais inovador

Trabalhamos pelo novo ciclo de desenvolvimento, buscando induzir a inovação e a absorção de maior tecnologia em nosso tecido industrial

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 11:40

Públicado em 

25 mai 2018 às 11:40

Colunista

Compromisso da indústria é com um Espírito Santo mais competitivo e próspero Crédito: Bradley Wentzel/ Unsplash
Léo de Castro*
O ano de 2018 é decisivo para o Brasil. Temos nos empenhado no debate franco para a construção de um país cada vez mais desenvolvido, gerando riquezas a partir do fortalecimento da indústria e da economia. Nosso país enfrentou décadas de atraso por se esquivar das mudanças necessárias para voltar a crescer, mas é preciso seguir com as reformas da Previdência, tributária e política, além de ampliar concessões privadas, PPPs e privatizações.
Vencido o epicentro da crise, retomamos o caminho do crescimento. Na indústria, em especial, temos mostrado resiliência: no primeiro trimestre, o setor produtivo liderou a geração de postos de trabalho para os capixabas, com saldo de 4.298 empregos – de um total de 5.946 vagas. Somos responsáveis por 54,6% das exportações capixabas, o que reforça a importância do setor – e da celebração do Dia Nacional da Indústria.
Em nível nacional, estudo da CNI aponta que cada real investido no setor gera R$ 2,32 na economia, irradiando oportunidades para comércio, transportes, agricultura e serviços. É a indústria quem mais designa recursos para pesquisa e desenvolvimento no setor privado (66%), fato que valida o caminho trilhado pelo Sistema Findes com a inauguração do Instituto Senai de Tecnologia, o anúncio do FindesLAB, centro do programa Inovação na Indústria Capixaba (Inovic), e a Mobilização Capixaba pela Inovação.
Trabalhamos por um novo ciclo de desenvolvimento no Estado, buscando induzir a inovação e a absorção de maior tecnologia em nosso tecido industrial, gerando agregação de valor. A atração de novos investimentos, bem como a criação de novos produtos e a melhoria dos processos já existentes, vão ampliar a competitividade da indústria atual, contribuindo para o desempenho de nossa economia.
O compromisso da indústria é com um Espírito Santo mais competitivo e próspero. Estamos trabalhando para conectar nosso Estado à Indústria 4.0, disseminando boas práticas de gestão moderna, desenvolvendo competências nos profissionais, fornecendo tecnologia e método para as empresas e estimulando o surgimento de um ecossistema cada vez mais inovador.
* O autor é presidente do Sistema Findes

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