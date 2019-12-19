Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Por que Paulo Freire incomoda tanto a Jair Bolsonaro?
Educação

Por que Paulo Freire incomoda tanto a Jair Bolsonaro?

Para Bolsonaro, quem pensa, quem critica e quem defende a liberdade surge como uma ameaça a si mesmo. A força maior que agia em Paulo Freire não é a força maior que age em Bolsonaro

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

19 dez 2019 às 04:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Paulo Freire Crédito: Divulgação
Para início de conversa, faz-se oportuno cientificar, tenha você visto ou não nas pautas da mídia esta semana, quando Bolsonaro voltou a atacar o educador brasileiro Paulo Freire, a ponto de o intitular de energúmeno. Mas você sabe o que isso significa?

Veja Também

Bolsonaro diz que TV Escola "deseduca" e chama Paulo Freire de "energúmeno"

A revista "Galileu Galilei" trouxe para nossa reflexão, recentemente, que a palavra tem origem grega e vem do termo "ergon", que significa "trabalho" ou "coisa feita". Quando junto da partícula "en" se transforma em "enérgeia", que em português contemporâneo pode ser traduzido para "energia" — mas significa "trabalho interno" nesse contexto. A combinação de todos esses sentidos era, para os gregos, sinônimo de uma energia interna que operava obsessivamente sobre a pessoa em questão, enfurecendo-a. Trocando em miúdos, energúmeno significa alguém possuído, possuído pelo demônio.

Veja Também

Bolsonaro erra ao não reconhecer a importância de Paulo Freire

Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A pergunta é: onde está o energúmeno nesta história?
Maria Madalena, personagem bíblica, também foi tida como endemoniada quando começou a pensar diferente dos doutores e familiares do seu tempo. Quando Maria Madalena desejou a liberdade à imposição e lutou por isso, foi levada ao mar para que fosse expulso dela os sete demônios. Mas o demônio parece não ter saído dela, pois ela persistiu o caminho de liberdade pregado e vivido pelo Homem de Nazaré, conta uma série recente sobre a Apóstola de Jesus.

Veja Também

Bolsonaristas não querem Paulo Freire patrono da educação

Bolsonaro quer abolir Paulo Freire do MEC com "lança-chamas"

Para Bolsonaro, quem pensa, quem critica e quem defende a liberdade surge como uma ameaça a si mesmo. A força maior que agia em Paulo Freire não é a força maior que age em Bolsonaro. Temos, portanto, um paradoxo de forças. Todas as vezes que algum pensamento, pessoa e movimento se levanta com uma proposta diferente da do Bolsonaro, ele grita e tenta diminuir, afinal, essa é a atitude dos possuídos pela fraqueza. O franco sempre vai tentar diminuir o forte.

Veja Também

Minha heresia sobre Paulo Freire

Sobre Paulo Freire: criticar sim, mentir não

Paulo Freire incomoda quem não suporta ouvir falar em justiça social

Paulo Freire sempre deu a vida por uma educação além da direita e da esquerda, ele deu a vida por uma educação capaz de fazer as pessoas crescerem como gente, como pessoa. Para ele, “a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Mas, para Bolsonaro, a educação que fala em ideologia de gênero, em homoafetividade, educação que faz pensar e formar opiniões diferentes precisa ser quase aniquilada, pois ela é uma ameaça a sua pregação.
Finalizo o pensamento de hoje dizendo: quem será o verdadeiro energúmeno? O acusador ou o acusado? Quem necessita ser exorcizado? O acusador ou o acusado? No fundo, quem prega a liberdade de pensamento, quem ensina o outro a pensar, já se tornou inimigo do presidente. Paulo Freire, não é o único a incomodar tanto o Bolsonaro, todo aquele que pensa o ameaça, logo o incomoda. Pois o pensamento crítico e a boa educação são capazes de tirar do presidente o que ele mais detém e teme, o poder.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Educação Jair Bolsonaro paulo freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados