"Por que a CBF não contrata psicólogos bons?", reclama torcedor

Brasil comemora gol contra a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Leitores do Gazeta Online comemoraram a vitória do Brasil por 2 x 0 contra a Sérvia, mas muitos deles acham que a Seleção ainda pode fazer melhor se quiser mesmo o hexa. Confira abaixo a nossa seleção de comentários:

Queria entender por que uma “empresa” tão rica como a CBF não contrata psicólogos bons para os jogadores. Neymar continua com o teatro de sempre, Gabriel Jesus faz aquela *** lá na área e depois finge dor no pé, quando chega na área e não cruza tem que recuar lá no meio do campo (acho que pra ganhar tempo e pensar). Pô, tá feio.

Danielle Fonsouz

Ganhou... mas o jogo foi morno! Vai ter que correr muito, pois vem o México por aí!

Rosa Sampaio

Garantimos mais uma, Brasilllll!

Layde Oliveira

Pode até vencer. Mas convencer nunca.

Francisco Mello

Eu vejo algumas dificuldades que se repetem para que nossa Seleção consiga o título, por vários motivos. Preparo físico a desejar com muitas contusões. Excesso de otimismo. Falta de empenho, principalmente de Neymar, pois ele não entende que quanto maior a fama, maior a responsabilidade e nada de denguinho. Claro que, se mudarem o comportamento e se concentrarem mais, poderemos ter chances, pois sempre é favorita.

Geraldo Nardi

Gol por acidente.

Jessenilda da Silva

Ainda pode melhorar um pouquinho.

Valéria Barbosa

Coutinho, melhor que Neymídia!

Dayvson Birschener

Parecia uma peladinha mesmo. O goleiro brasileiro foi o que jogou melhor.

Viviane Silva

Foi o gol para acabar com esse negócio de goleiro jogar na linha.

Rodrigues Rodrigues

Tem que tirar Jesus, mais perdido do que abstêmio em bar. É visível que Neymar ainda sente a lesão. Ele não trava na corrida para cortar o marcador e mancou no final. O Willian só jogou porque Douglas Costa machucou. Não tem mais reserva pra ele.

André Bastos

O importante é que o Brasil ganhouuu!

Neia Brito

Ganhou, mas não mostrou um bom futebol, tem que melhorar. A defesa do Brasil está muito ruim.

Edmilson Ribeiro Queiroz





Neymar hoje jogou em grupo. Até que enfim percebeu que a Seleção é um conjunto.

Patricia Alves





Segunda-feira é tudo ou nada!

Gracimoreia Graci

Nego falando que queria muito pegar a Alemanha nas oitavas... tá maluco! Quero só moleza, tô nem aí para revanche... Por mim, nosso caminho seria nas oitavas: Coreia do Sul. Nas quartas: Panamá. Na semi: Botafogo. Na final: Vasco. Só não coloquei o Palmeiras porque o campeonato é mundial...

Valdecir LF





William não foi brilhante, mas foi muito feliz na ajuda do lateral. Tem que dar mérito ao atleta. Foi, sim, muito produtivo para a equipe.

Nilson Miranda





Realmente sempre queremos mais! Mas os jogadores estão de parabéns. Nós, brasileiros, temos muito amor e temos raça.

Edimeia Torquato





Parabéns ao Coutinho, o cara tá arrebentando.

Luciana Pereira

Os mercenários vão ganhar R$ 40 milhões se ganhar a Copa do Mundo. É como se eles não tivessem dinheiro, se a Seleção é do Brasil, então por que não reverter o dinheiro no social brasileiro, seleção de mercenários?