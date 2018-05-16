Polícia Civil desarticula quadrilha de roubo de carros no ES

Policial civil aborda motorista com carro suspeito Crédito: Divulgação

A Polícia Civil vai divulgar nesta quinta-feira (17), às 10h, o resultado de uma megaoperação que desarticulou uma organização criminosa que atuava na prática de receptação de veículos e documentos veiculares, falsificação de documentos públicos e a reinserção de veículos clonados na frota do Estado.

Onde aconteceu

A operação, denominada Capsaicina (composto presente em pimentas tipo chilli ou um analgésico) e comandada pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), foi realizada na Serra, Vitória, Vila Velha e Aracruz e contou com o apoio do Detran, que acabou descredenciando três despachantes e duas empresas de fabricação de placas.

As punições

O Detran agora vai apurar os desvios de conduta e punir as empresas envolvidas na fraude. Os despachantes e os fabricantes de placas deverão ser descredenciados.

Putin, a solução

Putin inaugurou ontem a maior ponte da Europa, que liga a Crimeia ao Sul da Rússia. A via, de 19 km de extensão, começou a ser construída em fevereiro de 2016. Governador Hartung, chame o Putin para terminar a Leitão da Silva e a Leste-Oeste!

E Vasco de vice?

Na reunião do Partido Pátria Livre (PPL), na terça (16) à noite, dirigentes sugeriram que Vasco Alves se candidatasse a governador. Vasquinho, que tem fracassado nas últimas eleições, declinou e agradeceu a lembrança.

Me inclui fora disso

O PSB nacional e o capixaba estão flertando com Ciro Gomes e o PDT. Segundo as palavras de um alto dirigente socialista, “do PT estamos distantes”.

Vamos doar?

A partir deste fim de semana, o Hemos de Maruípe vai passar a receber doações de sangue aos domingos. O objetivo da Sesa é aumentar o estoque do banco de sangue, principalmente os de fator RH negativo.

Por que não nós?

Os servidores da Justiça, que não ganham tão mal assim, farão hoje uma assembleia, em frente ao Tribunal de Justiça, pedindo reajuste salarial de 5%, concedido ao servidores dos Poderes Executivo e Legislativo. Eles estarão vestidos com uma camisa com a inscrição “Por que não eu”?

A lei

A Secult diz que as construções “modernosas”, conforme divulgou a coluna, não estão dentro dos limites do Sítio Histórico de São Mateus.

A realidade

Apesar disso, segundo a coluna constatou por imagens enviadas pela própria Secult, prédios modernos foram erguidos numa colina atrás do sítio, interferindo na paisagem histórica. O que é uma pena.

O tempo não para

Mãe aflita espera desde 24 de abril a chegada, pelos Correios, das roupas infantis que foram despachadas de São Paulo para Vila Velha. Se continuar demorando assim, quando a encomenda chegar sua filha, que tem um ano e oito meses, já virou eleitora.

Que país é este?

O presidente do INSS foi demitido após firmar contrato com uma empresa de informática mesmo com parecer técnico contrário. Além da reforma da Previdência, é preciso reformar o Instituto que gerencia a Previdência, certo?

A inspiração

Dois moradores de rua brigavam ontem numa praça de Itapoã, em Vila Velha. Quando pessoas que passavam perto conseguiram apartar a briga, um dos brigões tentou justificar: “Aprendi a brigar vendo luta livre na TV”.

Fazendo as contas

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, diz que não foi toda a Comissão de Prerrogativas da Ordem que se demitiu. Segundo ele, foram seis dos 35 membros do colegiado.

Desencontro marcado

Sessão solene na Câmara Municipal de Anchieta, dia 5 de junho, contará (por enquanto) com a presença do governador Paulo Hartung (MDB) e de seu desafeto político Theodorico Ferraço (DEM).

Novo livro

Antônio de Pádua Gurgel lança hoje, às 19h, na Academia de Letras de Vila Velha, o livro “Vila Velha”.

Constatação

Se foi arrematado por R$ 2,2 milhões, o tríplex do “não é meu” no Guarujá não era tão vagabundinho assim, certo?

Força-tarefa

O TRE e a Sesp acertaram a formação de um grupo responsável pelo planejamento das eleições. Terá representantes da PF, PM e PC.

Alô, eleitor!